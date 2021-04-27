Ток-шоу "Говорить Україна" розкриє правду про дитячі бої в Дніпрі

У студію прийде мати, сина якої жорстоко побив підліток, а його навіть не покарали

В ексклюзивному випуску ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачать на телеканалі "Україна" у вівторок, 27 квітня, журналісти розкриють правду про те, що відбувається між дітьми на вулицях великого міста.

Наталія того вечора була в компанії своїх подруг, коли їй подзвонив чоловік і сказав, що їх син повернувся додому побитий і з закривавленим ротом. Наталія впевнена, що над її сином познущався 15-річний місцевий школяр, який привів інших дітей подивитися на бійку. Наталію обурює те, що кривдника, якого вважають грозою району, поліція навіть не допитала. Хто може прикривати жорстокі дитячі бої в Дніпрі? Хто збирає данину з дітей і про що навіть не здогадуються їхні батьки, стане відомо в студії ток-шоу.

За словами мами потерпілого, її син в той день гуляв на вулиці і ніхто не підозрював, що може статися драма. Але, коли Іван прийшов додому, батьки були в шоці.

"Це був жах! Я досі, коли згадую цю картину, то у мене щемить серце і трясуться руки. Ми відкрили двері і побачили просто криваве місиво. Ваня стояв весь в крові, шепелявив і плакав. На наступний день ми поїхали в лікарню, тому що син прокинувся вранці, захлинаючись кров'ю. Три зуба зайшли під ясна, а щелепа була зламана. Уже в лікарні у сина дуже впав тиск. У нього трапилася панічна атака. Я навіть ворогу не побажаю бачити свою дитину в такому стані", – каже на телеканалі "Україна" Наталія.

Іван розповів, що його побив 15-річний Денис, а за бійкою спостерігали близько 10 хлопців. Денис був ініціатором. Він спеціально грає з дітьми, яким по 10-11 років, щоб бути у них ватажком. І поки Денис бив, всі решта стояли навколо і не давали можливості втекти. Останнім часом стан здоров'я Івана погіршився. Нещодавно Ваня почав скаржитися, що у нього болить нирка, і згадав, що його били по спині. В 1,5 року у Вані вже була зупинка роботи нирок, і батьки його ледь не втратили тоді.

Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Наталія розповіла, що почалася бійка, коли Денис причепився до Івана і почав штовхатися. Зараз Іван боїться взагалі на вулицю виходити, щоб випадково не потрапити на кривдника. Він постійно сидить в квартирі, і останнім часом постійно спить, закрився в собі, а вночі під час сну здригається. Батьки Вані розповіли, що їхній син протягом року віддавав власні заощадження кривдникові, але про це стало відомо тільки зараз.

Як цей випадок прокоментують правоохоронні органи і соціальна служба? Чи були у 15-річного Дениса раніше проблеми з законом, хто стане на його захист? Від кого треба рятувати самого Дениса, і що скажуть лікарі про здоров'я побитого Івана, стане відомо вже у вівторок в студії ток-шоу "Говорить Україна".

Раніше ток-шоу "Говорить Україна" виповнилося 9 років.

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