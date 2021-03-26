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Давай спробуємо БДСМ? Головні правила для тих, хто вирішив урізноманітнити свій секс

Сьогодні, 15:33

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, що таке БДСМ і чому його не потрібно боятися

Знамениту "червону кімнату" з фільму "50 відтінків сірого" і все, що там відбувалося, не можна порівнювати з практиками БДСМ. Як визначитися чи подобається вам це і як вести діалог з партнером, якщо один з вас вже готовий до жорстких сесій. У новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс " журналістка Настя Бобкова і секс-терапевт Ярослава Плотнікова обговорили одну з найпопулярніших, але і найбільш таємничих секс-культур – БДСМ.

Слухати подкаст онлайн:

Що таке БДСМ

БДСМ – це не про фільм "50 відтінків сірого" з "червоної кімнатою" і батогами. В першу чергу – це про згоду, коли всі дії обговорюються, про знання фізіології і психології. У БДСМ обидва партнери повинні отримувати задоволення від сексу, а не так, як було в гучному фільмі.

Для початку необхідно зрозуміти, що означає БДСМ. У цій назві зашифровано: бандаж і дисципліна, домінант і сабміссів, а також садомазохізм. Тут дуже багато різних напрямків і не обов'язково включати в свою практику всі перераховані вище напрямки.

Чи є БДСМ сексуальним розладом

Ще недавно фетишизм в будь-якому його прояві вважався розладом, але зараз ставлення до цього трохи змінюється. Так в ВООЗ до 2020 року була прийнята нова редакція класифікації психічних розладів, де були прибрані майже всі фетиші, крім тих, що спрямовані по відношенню до інших людей без їх згоди, наприклад ексгібіціонізм.

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Де межа між БДСМ і насильством: основні правила практики

Перше, чого важливо дотримуватися – культура згоди. При нормальних умовах, вас не стануть шльопати або бити, поки ви не дасте своєї згоди.

Крім того, всі ваші дії повинні бути узгоджені і позначені стоп-слова або стоп-діями, які будуть означати, що пора зупинитися.

Секс-терапевт також говорить про важливість правильного завершення практики БДСМ: обов'язково має бути взаємодія з партнером, коли ви, наприклад, просто разом обнімаєтеся, п'єте чай і розмовляєте.

Ключовий принцип БДСМ – безпека!

Чому вибирати партнера для БДСМ сесій треба дуже ретельно

Щоб брати участь в БДСМ сесіях важливо правильно вибрати партнера. Перед тим, як практикувати подібні практики, дізнайтеся у людини, чи є у неї досвід, чи вміє він зв'язувати, чи вчився він цього, звертайте увагу чи адекватно він реагує на ваші прохання в звичайній розмові. Чим більше питань ви з'ясуєте, тим комфортніше вам буде.

Як реагувати, якщо партнер запропонував спробувати БДСМ

БДМС – це не збочення.

Якщо ваш партнер прийшов до вас з пропозицією це спробувати – не сприймайте все критично і з точки зору, що все пропало. БДСМ – це нормальна практика і вам не потрібно нести все звідти, ви можете просто взяти якісь елементи для себе, щоб урізноманітнити свій секс. А можете і нічого не брати – прислухайтеся до себе.

Детальніше про це та про те, коли потрібно почитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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Джерело: Сьогодні
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