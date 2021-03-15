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Sex education: як правильно говорити з дітьми про секс

Сьогодні, 16:24

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, чому батькам важливо розмовляти з дітьми на інтимні теми

Ранні вагітності, захворювання, що передаються статевим шляхом у підлітків, і навіть сексуальне насильство проти дітей – це лише невелика частина того, що можна запобігти, якщо дати своїм дітям сексуальну освіту. Саме про важливість сексобразованія кажуть журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова в подкасті "Сьогодні буде секс" .

У свіжому епізоді дізнаєтеся, чому в українських школах досі немає сексуальної освіти, якою вона має бути і як правильно говорити з дітьми про секс.

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Навіщо дітям сексуальна освіта

Сексуальна освіта – це не тільки про секс, статевий акт, і про те, що з цим пов'язано. А й про те, які зміни відбуваються в організмі людини, про здоров'я, про особисті межі, про толерантність, про те, що наша зовнішність не говорить про нашу сексуальність.

Батьки повинні пам'ятати, що зараз у дітей є інтернет (чого не було у них самих), і, відповідно, доступ до різної інформації. І краще, якщо батьки самі пояснять дітям все, інакше вони знайдуть відповіді на свої питання в Google і ці дані точно будуть перекрученими.

Крім того, якщо з дитиною батьки не говорять про межі й інтимні місця, то найчастіше саме такі діти стають жертвами педофілів. Тобто діти, у яких пригноблена і табуйована тема сексуальної освіти.

Як до сексуальної освіти дітей ставляться батьки і вчителі

Дослідження про ставлення батьків і вчителів до сексосвіти (проведене аналітичним центром Cedos у партнерстві з дослідницьким агентством Info Sapiens на замовлення Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) та за підтримки Міністерства освіти і науки України) показало спочатку досить непогану картину.

Наприклад, з тим, що дітям необхідна сексуальна освіта, погодилися 60% батьків і вчителів. Але ось, розбираючись далі в цифрах, можна побачити зовсім іншу картину.

"Сьогодні буде секс"
"Сьогодні буде секс"
Фото: Сьогодні

Більшість зійшлися на тому, що викладати сексуальну освіту в школах повинні вчителі. Близько 40% вчителів впевнені у своїх знаннях з теми сексуальної освіти. Водночас, 63% вчителів вважають, що дівчина в короткій спідниці і з яскравим макіяжем стимулює хлопців до залицяння. Ще 36% вчителів вважають, що нетрадиційну орієнтацію потрібно лікувати, 31% вчителів вважають, що ті, у кого було кілька партнерів – розбещені. А ще 19% вчителів вважають, що ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими.

Найбільша невідповідність з цієї статистики у тому, що з 60% вчителів, які готові вести сексуальне виховання в школах, 23% вважають, що розмови про контрацепцію штовхають дітей до сексу.

Чому батькам самим важливо відчувати свою сексуальність

Щоб говорити з дитиною про секс і сексуальність, батькам важливо самим її відчувати. Адже діти все відчувають і відмінно зчитують модель поведінки батьків. Тому, якщо батьки самі не знають, що таке межі, як розпоряджатися своїм тілом, які у них є права, то дитині це пояснити буде складно. Для початку вам, дорослим, самим важливо у цьому розібратися самостійно або за допомогою фахівця.

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А ще корисно згадати себе у віці ваших дітей. Ви напевно соромилися, коли купували презервативи, так купіть тепер самі і дайте своїм дітям або покажіть, де вони лежать. Тільки не контролюйте їх, а дайте можливість їм самим розпоряджатися – використовувати їх для сексу, вивчення або "бомб" з водою.

Що почитати і подивитися: порада батькам

Подивіться самі та покажіть дитині мультфільм "Кіко та рука" про те, що можна і чого не можна дозволяти іншим людям, про особисті межі та правило "трусиків".

Рекомендовані книги для дітей і підлітків:

  • Крістіна де Вітте – "Посібник з виживання для дівчаток";
  • Гжегож Касдепке – "Велика книга почуттів";
  • Юлія Смаль – "Я і він. Про хлоп'яче без секретів";
  • Видання "Кристал Бук" – "Перша книга про це. Відверто про твоє тіло";
  • Юлія Ярмоленко – "Інтимний лікнеп з батьками і без".

Детальніше про це та про те, коли потрібно почитати розмовляти з дітьми на тему сексу, слухайте у подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts , Google Podcast або SoundCloud .

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити в ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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секс психологія подкасти
Джерело: Сьогодні
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