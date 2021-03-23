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Дружина DZIDZIO про його "роман" з Цибульської: Здавалося, що грають моїм життям

Сьогодні, 20:19

До сих пір багато хто впевнений, що у артистів пов'язували романтичні стосунки

Співачка SLAVIA, дружина відомого українського виконавця DZIDZIO, яка через нього спеціально вибула з талант-шоу, вперше прокоментувала чутки про його роман зі співачкою і телеведучою Олею Цибульською.

Оля і DZIDZIO дружать вже більше 15 років, вони записали дуетні пісні і навіть стали кумами. Багато хто думав, що артистів пов'язують не дружні, а романтичні стосунки, і навіть говорили, що син Олі – копія DZIDZIO. Дружина артиста SLAVIA розповіла, як реагувала на ці чутки, і як відчувала себе весь цей час.

"Я сама їх, можна сказати, звела. Ми всі їздили на фестивалі – там вони познайомилися, а потім втратили зв'язок. Ми листувалися з Олею в соцмережах, потім вона попросила телефон Михайла. Вони зідзвонилися, вона запропонувала йому цей дует і закрутилося", – розповіла SLAVIA в інтерв'ю YouTube-програмі "Без комплексів".

DZIDZIO та Оля Цибульска
DZIDZIO та Оля Цибульска
Фото: YouTube

За словами співачки, їй було "дуже неприємно", особливо тоді, коли почали активно поширюватися чутки про роман DZIDZIO і Олі.

"Якби Оля хоча б спростовувала...А вона грала в цю гру. Мені здавалося, що грають моїм життям, мною грають. Чому її можна показувати і записувати дуети, після чого люди думали, що вона його дружина або коханка, а мене треба було приховувати? Мені було дуже боляче", – зізнається SLAVIA.

Дружина DZIDZIO вважає, що Оля таким чином підігрівала до себе інтерес публіки.

"У кожного свій шлях: хтось бере творчістю, а хтось чутками і плітками", – каже співачка.

SLAVIA та DZIDZIO
SLAVIA та DZIDZIO
Фото: пресслужба, instagram.com/slavia_official

Раніше SLAVIA зізналася, що DZIDZIO ходить на нічні медитації.

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