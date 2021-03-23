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Як батькам реагувати на перше кохання дітей: ми поговорили з психологом

Сьогодні, 17:05

На прикладі мами скандальної 8-річної моделі

Історія 8-річної української моделі з Києва Мілани М., яка заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею, не залишила нікого байдужим. Дівчинка ділиться на своїй сторінці в Instagram знімками, де вона обнімається і цілується зі своїм хлопцем. Люди висловлюють своє обурення, що для таких стосунків діти ще занадто юні. При цьому мама 8-річної моделі Дарина говорить, що діти просто так дружать. Тим часом Нацполіція вже почала кримінальне провадження за фактом історії з дітьми-коханцями.

Ми розпитали психолога Анну Литвинчук, як такі стосунки можуть позначитися на психічному стані дітей і про що важливо пам'ятати батькам, щоб захистити своє чадо.

Практикуючий психолог Анна Литвинчук
Практикуючий психолог Анна Литвинчук
Фото: пресслужба

До чого призводить публічність ранніх стосунків

Надавати публічноті таким раннім стосункам – не просто передчасно, але й рано і неминуче призведе до наслідків у вигляді психологічних травм.

"В гонитві за хайпом і заробітками піднімається низка інших гострих соціальних проблем: педофілія, реалізація батьківських амбіцій через дітей, неприпустимість стосунків у такому віці та інші", – розповідає Анна Литвинчук.

8-річна українка Мілана і 13-річний блогер завели роман
8-річна українка Мілана і 13-річний блогер завели роман
Фото: Сьогодні

Але з появою соцмереж і активного використання їх дітьми з раннього віку цю проблему буде складно викорінити. Тут відповідальність лежить на батьках, яким потрібно захищати своїх дітей, а не використовувати їх у своїх цілях.

10 правил для батьків, як правильно реагувати на перше кохання дитини

1. Не робіть шоу зі своєю дитиною

Не потрібно ігнорувати перше кохання, яке може спіткати ваше чадо у будь-якому віці. Але якою б вона не була, дорослим не слід залишати її без уваги.

Кажуть, що перша любовна лихоманка – як дитяча вітрянка: нею необхідно перехворіти під чуйним наглядом старших, щоб не нарватися на ускладнення і придбати імунітет на майбутнє.

Але що важливо, так робити це під чуйним наглядом батьків і близьких, а не всіх підписників в Instagram.

2. Не засуджуйте

Проявіть розуміння, навіть якщо ваша дитина зробила помилку. Вона повинна відчувати, що не самотня у своїх переживаннях, що ви поруч і готові її підтримати. Якщо в тебе вірять, то і помилки хочеться виправляти.

3. Не скандальте

Навіть якщо ви обурені тим, що відбувається, спілкуйтеся спокійно. Пам'ятайте, що ваша дитина і так вибита з колії новими для неї переживаннями, а скандали з вашого боку тільки погіршать ситуацію і відвернуть її від вас, а не від об'єкта закоханості. Постарайтеся заслужити її довіру.

4. Не смійтеся

В жодному разі не можна піднімати на сміх перше кохання, у скільки б років воно не трапилася. Навіть в 4 роки глузування над почуттями можуть поранити.

Пам'ятайте головне: дитяча закоханість – це нормально, ненормально без неї обійтися.

У кожному віковому періоді дитина наче "тестує" нові для неї почуття і відчуття, пов'язані з протилежною статтю, а їх відсутність повинна батьків насторожити.

5. Не злословте

Навіть якщо об'єкт закоханості вашої дитини категорично вам не до душі, не потрібно це озвучувати. У гострий період закоханості дитина точно не почує навіть найрозумніших ваших доводів, а вловить тільки те, що ви нешанобливо відзиваєтеся про того, кого вона вибрала.

Ні в якому разі не збирайте плітки і чутки про "предмет" вашого сина чи дочки і не передавайте їх чаду на підтримку власної негативної оцінки цих відносин. Так ви підриваєте тільки власну репутацію і нічию більше.

6. Не читайте нотацій

Ваша лекція про шкоду ранніх зв'язків навряд чи протверезить закоханого в розпалі романтичного захоплення, зате своїм "лікнепом" ви ризикуєте викликати додатковий інтерес до "забороненого плоду". Статеве виховання здійснюється не "за фактом", а поетапно. Якщо дитина закохана і це взаємно, спрацюють тільки конкретні поради з безпеки, дані по-дружньому.

Якщо ви вважаєте, що вашій дитині вже доречно нагадати про запобігання, застерегти від розчарувань, пліток і т.д., то робіть це делікатно – краще пошліться на приклади з власного життя.

7. Не мовчіть

Не робіть вигляд, що ви самі обійшлися без першого кохання і супутніх йому труднощів. Щоб краще розуміти своїх закоханих чад, батькам корисно згадати, якими були їхні власні ранні закоханості. Розкажіть дитині про те, що ви переживали і який досвід винесли.

8. Не замикайте

Найдурніша батьківська реакція – заборонити дитині зустрічатися з об'єктом закоханості. Швидше за все, така заборона буде дуже скоро порушена, причому за будь-яку ціну. Навіть якщо обранець дочки або обраниця сина вам зовсім не подобаються, більше користі буде, якщо ви запросите його (її) до себе додому. Так ви отримаєте можливість особисто познайомитися з тим, кого вибрала ваша дитина, і спробувати зрозуміти, що саме привернуло в цій людині вашу дитину.

Можливо, під час особистого спілкування ви зміните свою думку про вибір свого чада. Але навіть якщо не зміните, нехай діти краще зустрічаються у вас вдома, в безпеці, а не ховаються від вас в сумнівних місцях.

9. Запропонуйте вести щоденник

Якщо дитина вже вміє писати, запропонуйте їй вести щоденник. Це, звичайно, не блог і Instagram, але простий виклад почуттів на папері здатний вберегти від депресій і нервових зривів. Тільки не читайте щоденник дитини, це її особисті переживання і тільки вона вирішує, ділитися ними з ким-небудь чи ні.

10. Не рекламуйте на своїх дітях

Головне завдання батьків малолітніх блогерів – перестати ловити хайп, і якщо мати частково відповідає за контент – перестати виносити стосунки дитини на публіку; допомогти дівчинці не відчувати себе смішною, зганьбленою, тоді вона сама зможе адекватно реагувати на глузування; пояснити, що будь-які плітки, які не викликають відповідної реакції їх об'єкта, швидко стихають самі собою.

Нагадаємо, що раніше вже адвокат Тамара Бугаєць прокоментувала скандальну ситуацію з 8-річною моделлю і 13-річним блогером. Вона пояснила, що закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки навіть в такому юному віці, якщо це обопільне рішення.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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