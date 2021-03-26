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Давай попробуем БДСМ? Главные правила для тех, кто решил разнообразить свой секс

Сегодня, 15:33

В новом выпуске "Сегодня будет секс" рассказываем, что такое БДСМ и почему его не нужно бояться

Знаменитую "красную комнату" из фильма "50 оттенков серого" и все, что там происходило, нельзя сравнивать с практиками БДСМ. Как определиться нравится ли вам это и как вести диалог с партнером, если один из вас уже готов к жестким сессиям. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсудили одну из самых популярных, но и самых таинственных секс-культур – БДСМ.

Слушать подкаст онлайн:

Что такое БДСМ

БДСМ – это не про фильм "50 оттенков серого" с "красной комнатой" и плетками. В первую очередь – это об обоюдном согласии, когда все действия обсуждаются, о знании физиологии и психологии. В БДСМ оба партнера должны получать удовольствие от секса, а не так, как было в нашумевшем фильме.

Для начала необходимо понять, что означает БДСМ. В этом названии зашифровано: бандаж и дисциплина, доминант и сабмиссив, а также садомазохизм. Здесь очень много различных направлений и не обязательно включать в свою практику все перечисленные выше направления.

Является ли БДСМ сексуальным расстройством

Еще недавно фетишизм в любом его проявлении считался расстройством, но сейчас отношение к этому немного меняется. Так в ВОЗ до 2020 года была принята новая редакция классификации психических расстройств, где были убраны почти все фетиши, кроме тех, что направлены по отношению к другим людям без их согласия, например эксгибиционист.

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Где граница между БДСМ и насилием: основные правила практики

Первое, чего важно придерживаться – культура согласия. При нормальных условиях, вас не станут шлепать или быть, пока вы не дадите своего согласия.

Кроме того, все ваши действия должны быть согласованы и обозначены стоп-слова или стоп-действия, которые будут означать, что пора остановиться.

Секс-терапевт также говорит о важности правильного завершения практики БДСМ: обязательно должно быть взаимодействие с партнером, когда вы, например, просто вместе обнимаетесь, пьете чай и разговариваете.

Ключевой принцип БДСМ – безопасность!

Почему выбирать партнера для БДСМ сессий надо очень тщательно

Чтобы участвовать в БДСМ сессиях важно правильно выбрать партнера. Перед тем, как практиковать подобные практики, узнайте у человека, есть ли у него опыт, умеет ли он связывать, учился ли он этому, обращайте внимание адекватно ли он реагирует на ваши просьбы в обычном разговоре. Чем больше вопросов вы выясните, тем комфортнее вам будет.

Как реагировать, если партнер предложил попробовать БДСМ

БДМС – это не извращения.

Если ваш партнер пришел к вам с предложением это попробовать – не воспринимайте все критично и с точки зрения, что все пропало. БДСМ – это нормальная практика и вам не нужно нести все оттуда, вы можете просто взять какие-то элементы для себя, чтобы разнообразить свой секс. А можете и ничего не брать – прислушивайтесь к себе.

Подробнее об этом и о том, когда нужно начитать разговаривать с детьми на тему секса, слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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Источник: Сегодня
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