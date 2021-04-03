4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось, що ми думаємо

VIP-обслуговування обожнюють зірки шоу-бізнесу

Минулого разу я здивувала вас преміальним тест-драйвом спорткару за 14 тисяч гривень. Впевнена, він змотивував вас брати від життя максимум. Сьогодні теж не відступаю від формату "найдорожче" і розповім, що таке VIP service в аеропорту.

Спойлер: до літака мене довезли на BMW X7, я мала персонального агента на 3 години і дізналась, де можна зустріти медійних людей України.

Де шукати преміальний VIP-зал

Знайшла зал очікувань формату VIP у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зізнаюсь, після побаченого мені буде психологічно складно повертатися до безкоштовної зали та погоджуватися на менше. Бо заповітний преміум-клас по сусідству! І прийшовши сюди, ви ніби вже опинилися на відпочинку, навіть, якщо кінцева точка розташована на іншому куточку планети.

Лаунж-зона Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Але й за перебування тут треба платити. І це 4500 гривень за три години. За аналогічний прайс можна купитиавіаквиток — наприклад, до Франції, або пожити у чотиризірковому готелі Єгипту приблизно три дні. Але я вас потішу, тут теж є all inclusive. Тому клієнти дуже люблять це місце, і з приходом коронавірусу їх менше не стало. Для дітей віком від 2 до 12 років прайс становить 2 250 гривень.

Концепція залу для клієнтів продумана до дрібниць: починаючи від запаху в повітрі та завершуючи преміальним трансфером до літака. І за фіксований прайс ви отримуєте: перебування у лаунж-зоні з їжею та напоями, користування принтером та комп'ютером. Також індивідуальне обслуговування агентом, починаючи від парковки та завершуючи супроводом під час трансферу автівкою класу люкс, а ще організація реєстрації багажу та квитків за потреби. І персональний час для перевірки документів спеціалістами перед вильотом.

Особливості VIP-залу

Словом, індивідуальний підхід я відчула з першої секунди, коли біля виходу з парковки мене зустрів агент Олексій із посмішкою під маскою. До речі, про преміальний паркінг: у вас буде персональне місце на час перебування у залі.

Агент VIP-залу Олексій Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

З цього моменту і почалася моя подорож у комфортабельну зону відпочинку. Бо після привітної посмішки агента ви забуваєте про турботи типу реєстрації валізи чи посадкового – за це відповідає він. А ви лише ідентифікуєте себе на стійці реєстрації, навколо якої мармур, і йдете відпочивати у лаунжі. Ідеальний план перед польотом, чи не так?

Зал при вході в зону VIP Фото: Сьогодні

Дизайнерські рішення лаунжу відразу засвідчили – "зроблено для відпочинку", на що вказує колористика з 50 відтінків сірого та додавання фіолету. Погодьтеся, що релакс не завжди асоціюється з залом очікування в аеропорті. Згадайте звичну нам атмосферу у подібному, але безкоштовному місці. Відчули ці флешбеки постійного шуму? Так, складно його описати словом "відпочинок", а у VIP-залі це відчувається. Така атмосфера і є однією з головних цінностей локації.

Лаунж-зона VIP-залу Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Насолоджуватися тут пропонують не лише гарними диванами, а й картинами сучасних митців. Словом, це як арт-галерея, яка надихає і періодично оновлюється. Розуміємо, постійним клієнтам, яких тут 70%, потрібні нові мистецькі враження.

Перейдемо до улюбленої частини all inclusive – їжі. У преміальному залі готують не лобстерів, креветок теж немає! Кажуть, що тут не ресторан. Але можна знайти органічну їжу, навіть веганську. На сніданки тут вічна класика – скрембл з сосисками, вівсянка; на ланч можна замовити капрезе з м'ясом курятини чи риби, а на десерт – яблучний тарт, як вдома. А якщо ви веган – для вас приготують хумус чи овочевий салат. Словом, заморських ексклюзивів тут немає, як у фешенебельних ресторанах.

З напоями схожа ситуація. Оплата 4500 гривень за три години не означає, що ви будете пити Hennessy X.O чи віскі Macallan. Тут середній клас напоїв, наприклад, віскі Jameson. А ви вже були готові випити чарочку чогось дорогого, як, наприклад, ігристе Amour de Deutz за 149 тисяч гривень?

Для вживання напоїв є окрема локація біля бару, де відвідувачі можуть відчути себе як у ресторані. Ще знайдете кімнату для курців, але вона зачинена на період карантину. Їй на заміну є вихід на спеціальний балкон.

Коктейльна зона VIP-залу Фото: Сьогодні

Екслюзивна локація VIP – кімнати, які можна орендувати індивідуально. Таких три і вони нагадують кімнати готелів з високим стилем. Але за них треба доплачувати і бронювати до приїзду. Ціна за годину складає 2070 гривень, а за 3 години доведеться заплатити вже 6210 гривень. Але можна і безкоштовно потрапити, якщо кімната буде вільна на момент прибуття. Вважайте, що зірвете куш, якщо все ж таки вдасться.

Персональна кімната Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Над кімнатими таки заморочились. Тут і запах підбирають з огляду на дизайн, уявляєте? Тому на локації зі світлими відтінками переважали легкі нотки цитрусових.

Вбиральня в одній з кімнат виглядає ось так. Тут відвідувач може прийняти душ, відпочити і піти на посадку в літак. Словом, як вдома.

Персональна кімната гігієни Фото: Сьогодні

А от від вбиральні лаунжу очікувала більшого з огляду на побачене раніше. Вишуканий стиль більше відчувається все ж у варіанті індивідуальних кімнат гігієни.

Вбиральня у лаунжі Фото: Сьогодні

За час відвідин VIP-залу я побачила лише одного клієнта, але зазвичай їх більше. Керівництво каже, що тут часто гостюють відомі зірки. Цитую: "Бачили всіх". Це не лише селебріті, а й депутати, топ-менеджери відомих компаній та бізнесмени. Словом, успішні люди, які звикли до комфорту.

Зона відпочинку Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Якщо ви мріяли потрапити на локацію, яка пронизана енергетикою успішних людей, то вам сюди. Але розрахуйте час – за 4500 гривень можна перебувати максимум три години. Хочете довше? Доплачуйте ще 990 гривень за годину.

І завершальний етап у VIP-залі - класичне проходження формальностей до відльоту на окремих пунктах контролю для преміум-клієнтів. Але тут я не відчула стресу, коли проходила службу авіабезпеки та паспортний і митний контроль. Бо Олексій забронював час і я була одна, весь персонал був лише для мене. Правильний таймінг – ще одна особливість залу, до нього тут ставляться уважно. І кожен твій крок розписаний похвилинно задля уникнення натовпу, який, погодьтеся, зайвий у VIP-залі.

Пункт перевірки Фото: Сьогодні

Перейдемо до трансферу

За мною приїхав BMW X7, а агент був зі мною в авто аж до самого літака. Тож відкривати двері та самостійно переключати музику не доведеться, ви будете лише насолоджуватися красою літаків на пероні аеропорту. До цього тут катали на Jaguar та Porsche, а якщо в одному замовленні понад три особи — то запропонують мікроавтобус Mercedes.

Трансфер до літака на BMW X7 Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

VIP-трансфер BMW X7 Фото: Прес-служба аеропорту "Бориспіль"

Які враження?

Словом, VIP-лаунж "Борисполя" – місце, після якого не хочеться чекати наступний рейс у безкоштовному залі, де не пропонують відвезти на BMW X7. Під час перебування там в голові крутилося питання: "А так можна було?" І хотілося надалі користуватися особливими послугами. Бо очікування у звичних залах інколи настільке стресове, що позитивні ємоції стають рідкістю. Але коли ви оплачуєте 4500 гривень за VIP service, вважайте, що ваша подорож вже почалася! Прайс дійсно відповідає послугам залу. Тож, ловіть момент і насолоджуйтеся!

Нещодавно ми відправились на екскурсію до Чорнобиля з аеропорту "Бориспіль".

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