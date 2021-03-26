14 тысяч гривен за 60 минут! Мы протестировали самый дорогой спорткар Киева (репортаж)

Хьюстон, но почему так дорого?

Первый месяц весны вдохновил меня на экстрим! И недавно я только приземлилась после полета в Чернобыль, а сегодня уже готова поделиться новыми впечатлениями, но от самого дорогого суперкара Киева – McLaren MP4-12C.

Спойлер: за 60 минут попрощалась с 14 тысячами гривен, увидела, как одним звуком машины можно шокировать людей и еще нашла персонального фотографа.

Где искать самый дорогой McLaren

Нашла самый дорогой спорткар в Royce Stars — компании, которая собрала в одном автопарке все прихоти богачей и любителей особенного. В аренду предлагают не только спортивные машины, как McLaren MP4-12C, но и пафосные, среди которых Rolls-Royce Phantom, а также ретроединицы — например, Jaguar Xk 120. Но не всех богачей удивишь четырехколесными "зверями", поэтому здесь предлагают еще и на вертолете полетать. В случае, если Lamborghini Gallardo вам уже "так себе".

На премиальном вертолете я уже летала, поэтому сегодня выбрала тест-драйв самого дорогого спорткара в Киеве – McLaren MP4-12C. За 60 минут наслаждения я заплатила 14 тысяч гривен! Цену аренды формируют с учетом обслуживания авто. Например, последнюю деталь для McLaren – стойку переднего амортизатора — купили за 490 тысяч гривен. Это один из аргументов, почему прайс за час аренды составляет больше 10 тысяч гривен.

Mclaren MP4-12C Фото: Сегодня

Но вы можете выбрать и самый дешевый вариант спорткара. Это будет не McLaren, конечно, а Porsche 911. Цена — ориентировочно 4000 гривен за час. Но если вы любите получать максимум от жизни, то забудьте предыдущее предложение. Ибо только заплатив 14 тысяч гривен, вы почувствуете экстрим от звука мотора в 600 лошадиных сил и разгона до 100 км/ч за 3,1 секунды. Ведь именно такой McLaren в действии.

В компании сказали, что для преданных поклонников дорогого авто столицы 60 минут – это смешно. Некоторые арендуют его и на 8 часов, а это на секунду — 112 тысяч гривен (4 тысячи долларов). Но менеджер заверила и в то же время успокоила сказав, что 60 минут – тоже достаточно, чтобы почувствовать весь экстрим McLaren. Потому согласитесь, 112 тысяч гривен – too much.

Такое авто арендуют не только для дебютной езды, но и для тест-драйва, от которого зависит будущее в прямом смысле слова. В компании отметили, однажды клиент специально тестировал машину, чтобы быть уверенным в ее приобретении. Потому как ориентировочный прайс McLaren – 199 700 евро (цена за 2011 год). Такие цифры мотивируют хорошо познакомиться с машиной и не за час.

Но если у вас нет стажа езды два года (как у меня) – забудьте о знакомстве на "ты". Сможете только наслаждаться видом на сиденье пассажира, доверив руль инструктору, и кайфовать от звука мотора в процессе. Что я и сделала

Впечатления от тест-драйва

Мой тест-драйв начался с мастер-класса инструктора, как правильно садиться в машину. Словом "посадка" как в Mercedes-Benz не пройдет. Так как низкий заход и двери формата крыльев этому аргумент. Но визуально выглядят эффектно.

Mclaren MP4-12C Фото: Сегодня

Но если вы водитель со стажем, то инструктор сначала проверит ваше водительское удостоверение и навыки вождения во время выезда с парковки в течение первых 20-30 минут. И по факту, вы платите 14 тысяч гривен только за 1 место, ибо машина формата купе, и вы в любом случае не сможете тронуться без инструктора.

Салон Mclaren MP4-12C Фото: Сегодня

Спорткары линеек McLaren или Lamborghini Gallardo во время тест-драйва вы не увидите на Крещатике. Приехав в центр, можно потратить все 14 тысяч гривен стоя в пробке и не почувствовать экстрим поездки, поэтому была выбрана другая локация.

Мы стартовали в с. Вишенки (там находится автопарк машин компании), что под Киевом, и до Бориспольской трассы. Именно там находится лучшая локация для тест-драйва суперкара. Дорога туда и обратно (к исходной точке) заняла около 40 мин. Соответственно, на трассе мы "погоняли" около 20 минут с максимальной скоростью до 130 км/ч, которая там разрешена. Хотелось ли еще быстрее "лететь"? Да! Потому факт о возможностях машины в 330 км/ч не давал покоя.

Но все же скорость от 100 и до 130 км/ч удовлетворяла звуком, который понимают только любители спорткаров, и драйвом. Желаемый экстрим получен! Интересно, какие были бы эмоции за рулем? А вот реакции людей, проходивших мимо машины, мне были понятны. Это неожиданный шок, потому что не часто встретишь McLaren, как с картинки, еще и по дороге в магазин.

McLaren сложно понять всем!

Некоторых потенциальных водителей со стажем работы не взяли в компанию из-за психологической неподготовленности. Одна из причин – прайс машины. Именно это пугало потенциальных сотрудников брать на себя такую ответственность. Поэтому и не всем клиентам Royce Stars под силу понять темперамент суперкара с первого раза.

Суперкары тестируют исключительно в теплый сезон. Если возьмете в дождливую погоду, то машина будет сложна в управлении для новичков – будет "забрасывать". Чтобы ее почувствовать, выбирайте солнечный день, и атмосфера будет способствовать тест-драйву.

Но не у всех клиентов компании является целью поездить на McLaren. Есть желающие и Instagram обновить. Услуга аренды авто для фото стоит 150 долларов в час. Мой тест-драйв тоже без них не обошелся. Как оказалось, бонусом я получила не просто водителя, но и фотографа. Водитель подтвердил, что привык уже к просьбам: "Сделайте фото, как я в McLaren езжу". Словом, это не единственное мое фото в эквиваленте 199 700 евро

Фото с McLaren Фото: Сегодня

Спорткары компании арендуют также для съемок на ТВ и фильмов. Даже Тьерри Арбоґаст – французский кинооператор — брал в аренду у компании Ferrari California и Lamborghini Gallardo для нового фильма. А сам он известен лентами "Люси" и "5 элемент", в которых работал.

Словом, если не решитесь на McLaren MP4-12C, то протестируйте спорткары попроще. Это действительно того стоит!

И добавлю: после тест-драйва премиального спорткара за 14 тысяч гривен машины, которые до этого воспринимались мною как "вау", потеряли этот статус и приглушили блеск в моих глазах.

Недавно мы рассказали о спортивном клубе "Царский", где абонемент стоит 650 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться