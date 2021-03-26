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14 тысяч гривен за 60 минут! Мы протестировали самый дорогой спорткар Киева (репортаж)

Сегодня, 15:32

Хьюстон, но почему так дорого?

Первый месяц весны вдохновил меня на экстрим! И недавно я только приземлилась после полета в Чернобыль, а сегодня уже готова поделиться новыми впечатлениями, но от самого дорогого суперкара Киева – McLaren MP4-12C.

Спойлер: за 60 минут попрощалась с 14 тысячами гривен, увидела, как одним звуком машины можно шокировать людей и еще нашла персонального фотографа.

Где искать самый дорогой McLaren

Нашла самый дорогой спорткар в Royce Stars — компании, которая собрала в одном автопарке все прихоти богачей и любителей особенного. В аренду предлагают не только спортивные машины, как McLaren MP4-12C, но и пафосные, среди которых Rolls-Royce Phantom, а также ретроединицы — например, Jaguar Xk 120. Но не всех богачей удивишь четырехколесными "зверями", поэтому здесь предлагают еще и на вертолете полетать. В случае, если Lamborghini Gallardo вам уже "так себе".

На премиальном вертолете я уже летала, поэтому сегодня выбрала тест-драйв самого дорогого спорткара в Киеве – McLaren MP4-12C. За 60 минут наслаждения я заплатила 14 тысяч гривен! Цену аренды формируют с учетом обслуживания авто. Например, последнюю деталь для McLaren – стойку переднего амортизатора — купили за 490 тысяч гривен. Это один из аргументов, почему прайс за час аренды составляет больше 10 тысяч гривен.

Mclaren MP4-12C
Mclaren MP4-12C
Фото: Сегодня

Но вы можете выбрать и самый дешевый вариант спорткара. Это будет не McLaren, конечно, а Porsche 911. Цена ориентировочно 4000 гривен за час. Но если вы любите получать максимум от жизни, то забудьте предыдущее предложение. Ибо только заплатив 14 тысяч гривен, вы почувствуете экстрим от звука мотора в 600 лошадиных сил и разгона до 100 км/ч за 3,1 секунды. Ведь именно такой McLaren в действии.

В компании сказали, что для преданных поклонников дорогого авто столицы 60 минут – это смешно. Некоторые арендуют его и на 8 часов, а это на секунду — 112 тысяч гривен (4 тысячи долларов). Но менеджер заверила и в то же время успокоила сказав, что 60 минут – тоже достаточно, чтобы почувствовать весь экстрим McLaren. Потому согласитесь, 112 тысяч гривен – too much.

Такое авто арендуют не только для дебютной езды, но и для тест-драйва, от которого зависит будущее в прямом смысле слова. В компании отметили, однажды клиент специально тестировал машину, чтобы быть уверенным в ее приобретении. Потому как ориентировочный прайс McLaren 199 700 евро (цена за 2011 год). Такие цифры мотивируют хорошо познакомиться с машиной и не за час.

Но если у вас нет стажа езды два года (как у меня) – забудьте о знакомстве на "ты". Сможете только наслаждаться видом на сиденье пассажира, доверив руль инструктору, и кайфовать от звука мотора в процессе. Что я и сделала

Впечатления от тест-драйва

Мой тест-драйв начался с мастер-класса инструктора, как правильно садиться в машину. Словом "посадка" как в Mercedes-Benz не пройдет. Так как низкий заход и двери формата крыльев этому аргумент. Но визуально выглядят эффектно.

Mclaren MP4-12C
Mclaren MP4-12C
Фото: Сегодня

Но если вы водитель со стажем, то инструктор сначала проверит ваше водительское удостоверение и навыки вождения во время выезда с парковки в течение первых 20-30 минут. И по факту, вы платите 14 тысяч гривен только за 1 место, ибо машина формата купе, и вы в любом случае не сможете тронуться без инструктора.

Салон Mclaren MP4-12C
Салон Mclaren MP4-12C
Фото: Сегодня

Спорткары линеек McLaren или Lamborghini Gallardo во время тест-драйва вы не увидите на Крещатике. Приехав в центр, можно потратить все 14 тысяч гривен стоя в пробке и не почувствовать экстрим поездки, поэтому была выбрана другая локация.

Мы стартовали в с. Вишенки (там находится автопарк машин компании), что под Киевом, и до Бориспольской трассы. Именно там находится лучшая локация для тест-драйва суперкара. Дорога туда и обратно (к исходной точке) заняла около 40 мин. Соответственно, на трассе мы "погоняли" около 20 минут с максимальной скоростью до 130 км/ч, которая там разрешена. Хотелось ли еще быстрее "лететь"? Да! Потому факт о возможностях машины в 330 км/ч не давал покоя.

Но все же скорость от 100 и до 130 км/ч удовлетворяла звуком, который понимают только любители спорткаров, и драйвом. Желаемый экстрим получен! Интересно, какие были бы эмоции за рулем? А вот реакции людей, проходивших мимо машины, мне были понятны. Это неожиданный шок, потому что не часто встретишь McLaren, как с картинки, еще и по дороге в магазин.

McLaren сложно понять всем!

Некоторых потенциальных водителей со стажем работы не взяли в компанию из-за психологической неподготовленности. Одна из причин – прайс машины. Именно это пугало потенциальных сотрудников брать на себя такую ответственность. Поэтому и не всем клиентам Royce Stars под силу понять темперамент суперкара с первого раза.

Суперкары тестируют исключительно в теплый сезон. Если возьмете в дождливую погоду, то машина будет сложна в управлении для новичков – будет "забрасывать". Чтобы ее почувствовать, выбирайте солнечный день, и атмосфера будет способствовать тест-драйву.

Но не у всех клиентов компании является целью поездить на McLaren. Есть желающие и Instagram обновить. Услуга аренды авто для фото стоит 150 долларов в час. Мой тест-драйв тоже без них не обошелся. Как оказалось, бонусом я получила не просто водителя, но и фотографа. Водитель подтвердил, что привык уже к просьбам: "Сделайте фото, как я в McLaren езжу". Словом, это не единственное мое фото в эквиваленте 199 700 евро

Фото с McLaren
Фото с McLaren
Фото: Сегодня

Спорткары компании арендуют также для съемок на ТВ и фильмов. Даже Тьерри Арбоґаст – французский кинооператор — брал в аренду у компании Ferrari California и Lamborghini Gallardo для нового фильма. А сам он известен лентами "Люси" и "5 элемент", в которых работал.

Словом, если не решитесь на McLaren MP4-12C, то протестируйте спорткары попроще. Это действительно того стоит!

И добавлю: после тест-драйва премиального спорткара за 14 тысяч гривен машины, которые до этого воспринимались мною как "вау", потеряли этот статус и приглушили блеск в моих глазах.

Недавно мы рассказали о спортивном клубе "Царский", где абонемент стоит 650 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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