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Летимо на Кіпр! Гайд найпопулярнішими локаціями острова

Сьогодні, 17:58

Кіпр готовий приймати туристів з 1 квітня – і це не жарт

Через пандемію закрили в'їзд багатьом туристичним локаціям світу. На щастя, Кіпр вийшов з "чорного списку" і готовий приймати туристів, але включно з 1 квітня. Якщо у вас настрій спонтанно придбати квитки, або спланувати поїздку на Кіпр весною-2021- ми зібрали чек-лист класних місць, які варто відвідати на Середземноморському острові.

Для любителів особливого

Мис Каво Греко – одна з унікальних локацій, яка розташована між двома містами: Айя-Напа і Протарас. Тут є арочний міст Камара ту Корака, який приваблює туристів, церква Agioi Anargyroi і парк із 400 видами рослин, серед яких рідкісні крокуси, орхідеї та іриси.

Міст Камара ту Корака
Міст Камара ту Корака
Фото: excursiana.com

Сюди не тільки "картинка" мотивує приїхати, але і інші можливості для туристів. В арсенал яких входить: дайвінг, рибалка, поїздки локацією на велосипеді, або квадроциклі і польоти з парашутом над мисом.

Мис Греко
Мис Греко
Фото: excursiana.com

Незважаючи на вдале місце для купання вдень, багато туристів приїжджають сюди ввечері. Чому? Ви тільки уявіть, які тут заходи – вони і є ключовим мотиватором. І якщо будете сюди їхати, то приготуйтеся витратити 2-3 години на дослідження мису.

Для любителів релаксу

"Ніссі" – найпопулярніший пляж на Кіпрі і локація для любителів ледачого відпочинку без екстриму. Тут акцент на естетичній місцевості і вдалим місцем для купання з кришталевою водою. І розташований він на курорті Айя-Напа.

Пляж "Ніссі"
Пляж "Ніссі"
Фото: Google Maps

"Ніссі" – це ще й популярна інста-локація зі світлим піском, але завдовжки пляж всього 500 метрів. Відповідно – він ніколи не пустує. Часто його порівнюють з Мальдівами, але бюджетнішим варіантом. Чому б вам їх не протестувати?

Пляж "Ніссі"
Пляж "Ніссі"
Фото: Google Maps

Рекомендуємо ще звернути увагу і на інші пляжі неподалік "Ніссі": Adams Beach, Landa Beach, Makronissos Beach, Vathia Beach і Pernera Beach.

Для любителів романтики

Камінь Афродіти (офіційна назва Петра-ту-Роміу) – місце формату must visit у Пафосі. За легендами тут народилася богиня любові Афродіта – це один з аргументів, чому вам варто тут побувати. Словом, відчути історію на дотик в одному камені. За тисячі років складено сотні легенд про місце Афродіти, тож якщо хочете відчути його на максимум – дізнайтеся бекграунд локації.

Камінь Афродіти
Камінь Афродіти
Фото: Shutterstock

Деякі туристи люблять тут купатися, інші – дослідити територію ногами, а буває, що й на пікнік приходять, бо однойменний пляж сприяє. Якщо будете біля Каменя Афродіти, то не забудьте затриматися до заходу – він тут неймовірний.

Для любителів колориту

Парк скульптур в Айя-Напі – сучасний музей під відкритим небом над створенням якого працювали 39 креаторів мистецтва. Сюди варто приїхати, щоб відчути колорит не тільки Кіпру, але й інших місцевостей. Бо над створенням проекту працювали професіонали з Греції, України, Італії, Нової Зеландії, Куби та інших країн. Словом, це як портал, де можна доторкнутися до різних країн рукою.

Парк скульптур
Парк скульптур
Фото: vasuan.com

І фотозвіт тут вийде оригінальний, бо не часто можна зустріти схожі твори мистецтва та ще й на тлі моря. Скульптур сотні, але найпопулярніша – рамка на тлі неба розміром близько 3 метрів. І найкращий час для відвідування парку – перед заходом сонця.

Арка в парку скульптур
Арка в парку скульптур
Фото: cyprus-index.ru

Для екстремалів

Цей варіант для дайверів, тож пропонуємо вам зануритися в воду і дослідити затонувший шведський корабель MS Zenobia. Пірнати доведеться на глибину 42 метри, якщо хочете на власні очі побачити судно і морських жителів. До слова, його називають Титаніком Середземномор'я і знаходиться локація неподалік Ларнаки.

Шведський корабель MS Zenobia
Шведський корабель MS Zenobia
Фото: prokipr.ru

Шведський корабель MS Zenobia
Шведський корабель MS Zenobia
Фото: prokipr.ru

Фото тут не зрівняти з форматом пляжних, це інші враження на які не кожен наважиться. Але вони яскравіші, ніж спогади з пляжу "Мальдів", бо тут можна доторкнутися до історії, яка затонула ще в 1980 році.

Шведський корабель MS Zenobia
Шведський корабель MS Zenobia
Фото: prokipr.ru


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Джерела: Shutterstock , cyprus-index.ru , vasuan.com , prokipr.ru
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