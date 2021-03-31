Репортаж

Зі смаком Києва: ми продегустували улюблений напій туристів міста та знайшли аналог сухого варення

Вартує Київ на смак 280 гривень

Якщо ви думали, що коктейль Pantone – це максимум, який вас здивує, то помилялися. Бо сьогодні ми розповімо про черговий ексклюзив. Це Kyiv Candied Fruit, один ковток якого нагадує традиційне київське варення, мотивує любити діжестиви та дізнаватися забуту історію столиці. А музу цього коктейлю взагалі можна побачити на Подолі в Києві.

Ми встигли продегустувати коктейль до локдауна в Києві, тому зберігайте місце і назву напою, щоб знати куди піти після закінчення карантину.

Kyiv Candied Fruit Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Де шукати коктейль?

Знайшла Kyiv Candied Fruit в 11 Mirrors Restaurant & Bar, при готелі 11 Mirrors Design Hotel на Богдана Хмельницького. Локація готелю вже 8 років приймає гостей міста, а ось руфтоп працює близько 2,5 років. Хоча, кнопка в ліфті на 11 поверх весь час була і інтригувала відвідувачів. Всі хотіли побачити, що ж там таке! А сьогодні місце полюбилося мандрівникам і жителям міста, які люблять вишукані напої і кухню зі змістом.

11 Mirrors Restaurant & Bar Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Словом, цей коктейль – не просто набір складових в рецептурі, а ціла історія, яка починається з 17 століття в Києві і актуалізується в 21-му. Він є одним з дев'яти авторських коктейлів бару, присвячених конкретньому герою сьогодення.

У чому особливість і рецептура?

На створення Kyiv Candied Fruit надихнула екскурсовод Юлія Бевзенко. Вона з 2014 року закохує людей в історію столиці і має титул "Амбасадора Києва" від Kyiv Tourism Award. А ключовою точкою реалізації коктейлю став її проєкт "Шукай!" з концептуальними мініскульптурами, які розкидані по Києву з історичним бекграундом. Так команда бару знайшла своє натхнення в скульптурі №4 на Подолі (це "Київське сухе варення") і придумала рецепт. Сподіваємося, ви не думали, що єдиним символом Києва є Київський торт? Копайте глибше, бо саме столичне варення відображає гастрономічний спадок міста.

Фігурка №4 "Київське сухе варення" Фото: yuliabevzenko.com

Креатор варення – кондитер Балью, який під час супроводу Катерини II 1787 року зламав ногу і залишився в Києві лікуватися. Під час одужання локальні фрукти надихнули його створити десерт, який і увійшов в історію. У 17 столітті варення було популярним десертом, але з часом його забули. А зараз по-модному називають не "сухе варення", а "цукати". І Юлія Бевзенко фігуркою №4 нагадала, що не київським тортом єдиним, а в барі цю історію інтерпретували в коктейль. Як вам таке? Словом, щоб бути в історичній темі міста, іноді досить запитати бармена – "А який концепт коктейлю?".

Барменка Дар'я Пашкель з 11 Mirrors Restaurant & Bar каже, що Kyiv Candied Fruit часто замовляють туристи, які хочуть відчути Київ на смак. Але не дивуйтеся, якщо після келиха вона вам порадить ще і локацію фігурки №4 відвідати на Андріївському узвозі, 2Д. Бо це дійсно того варто.

Барменка Дар'я Пашкель Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Це десертний коктейль формату диджестив, тому Дар'я Пашкель його і називає вишенькою на торті. Їм варто завершувати трапезу, але не починати.

Готують коктейль методом шейк за таким рецептом:

40 мл ягідної горілки; 20 мл хересу Pedro Ximenez; 10 мл лимонного фрешу; 15 мл італійського морозива Семіфредо; 15 мл каштанового пюре; 15 мл сиропу з елю.

Як додаток до коктейлю використовують цукати, але не фруктові, а мікс овочів. Серед них — гарбуз і буряк.

Прайс сухого варення в форматі коктейлю – 280 гривень. Так, саме стільки коштує квиток в гастрономічну історію 17 століття Києва і назад.

Що хочеться сказати після випитого коктейлю?

Я спробувала Kyiv Candied Fruit, чесно, до цього вдавалося відчути на смак столицю тільки в форматі котлети, або торта. Але більшу насолоду я отримала від коктейлю, бо під час пиття слухала історичний бекграунд напою від бармена і одночасно шукала спільне між рецептурою. І таки знайшла.

Kyiv Candied Fruit Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

На смак – це солодка, але не приторна історія з витриманим балансом. Присутня легка кислинка за рахунок лимонного фрешу і елю. Запах коктейлю нагадував сезон розквіту каштанів в Києві, бо в ароматі коктейлю каштан виходить на перший план, якого доповнює сироп елю. Післясмак із солодким хересом і легким ягідним відтінком нагадав цукати.

Словом, ласунам і любителям Києва сподобається. Але і варто спробувати тим, хто хоче ближче познайомитися з історією столиці через алкокультуру.

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