149 тысяч гривен за бутылку! Мы нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны — репортаж

Узнайте, где найти нишевое шампанское на Новый год

Всем привет! Вы уже в курсе, где купить самые дорогие продукты для оливье в столице. А сегодня я расскажу о лакшерном шампанском Киева по максимальному прайсу! Потому что как праздновать Новый год без этого напитка? Правильно – никак, традиция неизменна.

Нашла самый дорогой напиток Нового Года за 149 тысяч гривен во всем известном "Гудвайне"! Надеюсь, вы читали мой обзор этого лакшери-магазина ранее. Если нет, то сделайте это!

Amour de Deutz в футляре Фото: Сегодня

Сотни алкогольных магазинов в Киеве, а самые дорогие прайсы на выпивку ведут только сюда. Это судьба! Только его креатор Владимир Шаповалов так не считает, когда мы называем этот магазин самым дорогим. Скромность или желание навязать покупателям, что магазин аналогичен по прайсам с "Ашаном" – не понятно! Но факт остается фактом, и дорогое шампанское Amour de Deutz можно купить именно тут. И цена кусается – 149 тысяч гривен.

В чем особенность этой бутылки, спросите вы? Во всем – только посмотрите на упаковку, заморочились на все 149 тысяч гривен. И без сомелье, конечно, вам ее не открыть.

Футляр для шампанского Amour de Deutz Фото: Сегодня

Роскошь и изысканность, как в лучших французских традициях. Откуда и приехало Amour de Deutz 2000 года.9 лет выдержки, а в магазине уже третий месяц в ожидании покупателя. К слову, этого шампанского здесь только 4 экземпляра.

Amour de Deutz за 149 000 грн Фото: Сегодня

Как думаете, хотя бы одну бутылку успеют приобрести до полуночи в новогоднюю ночь?

Все возможно, потому что для постоянных покупателей магазина – политиков и селебрити — такой прайс считается мелочью.

Цена все же не для слабых нервов и среднестатистических зарплат в Киеве. Но я вас обрадую – такая бутылка содержит 6 литров, поэтому на всех хватит в новогоднюю ночь. Конечно, если вы все же решите его приобрести.

У игристого Amour de Deutz своя "фишка". Его изготовили в 2000-м в количестве 366 единиц (как дней в году), и в магазине лежит бутылка №221, что и указано на упаковке.

Нумерация шампанского Amour de Deutz Фото: Сегодня

Но это не единственная его особенность, потому что оно еще и любимое у ... Мадонны!

Мадонна Фото: Сегодня

Удивлены? Уверена, ее поклонники мечтают выпить бокал такого игристого с певицей.

К слову, на привычном прилавке его не найти. Почему? Все просто: потому что где вы видели Мадонну, которая ездит на маршрутке за 8 гривен?! Здесь аналогичная история. И место Amour de Deutz — в зале нишевых и дорогих напитков Selective Wine.

Вход в нее выглядит вот так.

Вход в Selective Wine Фото: Сегодня

Сомелье посоветовал его смаковать без закуски, или же с морепродуктами. Для того, чтобы не перебить элегантный тон экзотических фруктов, белых цветов, фундука и масла.

Есть ли что-то подешевле из нишевых коллекций шампанского в магазине? Конечно, но тысячи гривен не хватит, если хотите выделиться. А из дешевого здесь Dom Perignon P2 Rose за 57 тысяч ривен, Clos du Mesnil за 45 тысяч гривен и Dom Perignon Rose за 35 тысяч гривен.

Ассортимент дорогого шампанского Фото: Сегодня

Но все же самое дешевое шампанское стоит здесь 570 гривен, и это Moet. Не спешите радоваться цене, потому что это всего 0,2 литра.

Игристое Brut Imperial Фото: Сегодня

Ну что, готовы приобрести дорогое Amour de Deutz за 149 000 грн и почувствовать вкус жизни Мадонны? Или все же выберете классику – "Советское"?

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться