ТОП-25 пляжів світу – рейтинг TripAdvisor

Ви захочете їх відвідати в 2021 році

Туристичний сайт TripAdvisor сформував рейтинг ТОП-25 пляжів світу, які рекомендує відвідати в 2021 році. У список потрапили пляжі, які отримали найвищі оцінки користувачів сайту у 2020 році. Рейтинг TripAdvisor розмістив на особистому сайті.

У рейтинг ТОП-25 пляжів світу увійшли:

1. Whitehaven Beach, Австралія.

Whitehaven Beach Фото: Tripadvisor

2. Santa Maria Beach, Куба.

Santa Maria Beach Фото: Tripadvisor

3. Baia do Sancho, Бразилія.

Baia do Sancho Фото: Tripadvisor

4. Grace Bay Beach, архіпелаг Теркс і Кайкос.

Grace Bay Beach Фото: Tripadvisor

5. Saint Pete Beach, Флорида.

Saint Pete Beach Фото: Tripadvisor

6. Turquoise Bay, Австралія.

7. Eagle Beach, Аруба.

8. Spiaggia dei Conigli, Сицилія (Італія).

9. Ka'anapali Beach, Гаваї.

10. Baía dos Golfinhos, Бразилія.

11. Playa de Cofete, Іспанія.

12. Varadero Beach, Куба.

13. Praia da Falésia, Португалія.

14. Maho Bay Beach, США.

15. Seven Mile Beach, Ямайка.

16. La Concha Beach, Іспанія.

17. Playa Norte, Мексика.

18. Seven Mile Beach, Карибське море.

19. Bavaro Beach, Домініканська Республіка.

20. Bournemouth Beach, Велика Британія.

21. Balos Lagoon, Греція.

22. Playa Manuel Antonio, Коста-Ріка.

23. Nungwi Beach, Танзанія.

24. Elafonissi Beach, Греція.

25. Plage de Santa Giulia, Франція.

Нещодавно ми розповіли про найкращі заклади для відвідування в Дніпрі , а також Львові і Одесі .

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