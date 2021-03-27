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ТОП-25 пляжів світу – рейтинг TripAdvisor

Сьогодні, 13:14

Ви захочете їх відвідати в 2021 році

Туристичний сайт TripAdvisor сформував рейтинг ТОП-25 пляжів світу, які рекомендує відвідати в 2021 році. У список потрапили пляжі, які отримали найвищі оцінки користувачів сайту у 2020 році. Рейтинг TripAdvisor розмістив на особистому сайті.

У рейтинг ТОП-25 пляжів світу увійшли:

1. Whitehaven Beach, Австралія.

Whitehaven Beach
Whitehaven Beach
Фото: Tripadvisor

2. Santa Maria Beach, Куба.

Santa Maria Beach
Santa Maria Beach
Фото: Tripadvisor

3. Baia do Sancho, Бразилія.

Baia do Sancho
Baia do Sancho
Фото: Tripadvisor

4. Grace Bay Beach, архіпелаг Теркс і Кайкос.

Grace Bay Beach
Grace Bay Beach
Фото: Tripadvisor

5. Saint Pete Beach, Флорида.

Saint Pete Beach
Saint Pete Beach
Фото: Tripadvisor

6. Turquoise Bay, Австралія.
7. Eagle Beach, Аруба.
8. Spiaggia dei Conigli, Сицилія (Італія).
9. Ka'anapali Beach, Гаваї.
10. Baía dos Golfinhos, Бразилія.
11. Playa de Cofete, Іспанія.
12. Varadero Beach, Куба.
13. Praia da Falésia, Португалія.
14. Maho Bay Beach, США.
15. Seven Mile Beach, Ямайка.
16. La Concha Beach, Іспанія.
17. Playa Norte, Мексика.
18. Seven Mile Beach, Карибське море.
19. Bavaro Beach, Домініканська Республіка.
20. Bournemouth Beach, Велика Британія.
21. Balos Lagoon, Греція.
22. Playa Manuel Antonio, Коста-Ріка.
23. Nungwi Beach, Танзанія.
24. Elafonissi Beach, Греція.
25. Plage de Santa Giulia, Франція.

Нещодавно ми розповіли про найкращі заклади для відвідування в Дніпрі , а також Львові і Одесі .

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