10 запитань психологу: як виокремити шарлатана, прайс лікування і чому багато прийомів – це неефективно

Відповіді варто знати, якщо хочете бути в темі психології

Психологи у 2021 році, як ніколи стали популярні. Люди почали турбуватися про своє ментальне здоров'я, відвідувати консультації та прислуховуватися до порад лікарів. Але, на жаль, не всі потрапляють до професіоналів, деякі через брак обізнаності ходять до шарлатанів. Саме через це ми поспілкувалися зі Світланою Арефнією – кандидатом психологічних наук зі стажем 15 років та 6-ма вищими освітами, сімейним психотерапевтом та фізіогномістом. Сьогодні експертка розкаже, як правильно обирати психолога, скільки у неї коштує лікування і як виокремити психолога-шарлатана.

Світлана Арефнія Фото: Facebook: arefniya

Спойлер: після прочитання почнете турбуватися про своє психологічне здоров'я та обирати психолога за конкретними пунктами.

Як обрати психолога?

Спершу зверніть увагу на його репутацію, в цьому може допомогти Google. Якщо він невідомий у медіапросторі, то попросіть фідбек у людини, якщо вам його порекомендували. Зверніть також увагу на кількість пройденої психотерапії психологом у годинах. Чим більше – тим краще, в середньому рекомендується від 300-400 годин.

У психолога також має бути супервізор. Словом, це як колега-психотерапевт, із яким психолог може порекомендуватися щодо роботи з клієнтами для отримання якісного результату, розглянувши різні професійні точки зору. Психологи, які не мають супервізора, зазвичай впадають у манію величі формату "я все знаю" і застосовують неефективні методи лікування через відсутність допомоги.

Як виокремити психолога-шарлатана?

Якщо після першої ж зустрічі психолог вам "виносить" діагноз і називає конкретну проблему і методи її розв'язання – тікайте. Бо дебютна зустріч – це завжди знайомство, обговорення подальший дій, будування гіпотез, але точно не 100% діагноз. Ще шарлатани на першому прийомі намагаються здатися мегарозумними, розказуючи про свої дієві формати лікування, які є панацеєю. Професіонали так не працюють, у нас бувають сумніви і це нормально, часом така інтервенція просуває лікування хворого.

ТОП-3 проблеми людей, з якими найчастіше звертаються?

Перше – професійного характеру: це люди, які хочуть самореалізуватися, стати впевненішими і знайти себе у професії. Друге – особистісного характеру: це жінки, які хочуть вийти заміж, розв'язати проблеми з побудовою стосунків із чоловіками. Третє – міжособистісні: а саме налагодження стосунків із батьками, дитячі травми, які залишилися у дорослому віці, і психологічні кордони.

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Які найпопулярніші міфи про депресію ви чули?

Спочатку треба розуміти, що депресія буває клінічна і легшої форми, коли відчутний лише стан апатії. Клінічну депресію називають одним із симптомів психічного розладу, яку треба лікувати медикаментозно. А коли в людини апатичний стан, то можна обійтися психотерапевтичним лікуванням.

Один із найпопулярніших міфів, що депресія – це не хвороба. Насправді, це хвороба (якщо говорити про клінічну), тому її треба лікувати медикаментозно. Другий міф: з депресією можна справитися самостійно, без допомоги лікаря. Якщо ви розумієте, що у вас депресивний стан і ви впевнені у тому, що можете з ним справитися самостійно – то це неправда, краще звернутися до психіатра.

Який максимальний час роботи з клієнтами у вас був?

8 років. У терапії можна перебувати все життя, це залежить від запиту клієнта. Якщо лікування розтягується на роки, то це не причина називати психолога непрофесіоналом, все залежить від проблеми клієнта. Часом людина приходить з одним запитом, а потім відкривається нова проблема, яку клієнт також хоче розв'язати. У кожного свій темп "розкриття" і це нормально. Жінка, яку я лікувала 8 років, лише на 6-му році терапії змогла розповісти про важливу проблему, яку тримала в собі весь цей час.

Як навчитися не стресувати через буденні дрібниці?

Будь-який стрес треба переживати активно – не ховати свої переживання, а навпаки. Варто звернутися до психолога чи психотерапевта, вберегти себе, бо стресовий стан може призвести до депресії. Якщо розумієте, що у вас відбувався стресовий стан, треба зрозуміти, який саме, а потім вже шукати виходи з ситуації. Буває зовнішній стрес – наприклад, карантин (на який ми не можемо вплинути), а також внутрішній, з яким у нас є прямий "контакт".

Одні з "дзвіночків" стресу – нав'язливі думки, вегетативна реакція організму, наприклад, пришвидшене серцебиття та мускульна реакція (зміни, наприклад, плач). І якщо ви помітили у себе один із перелічених процесів, то потрібно пропрацювати кожен із них. Якщо нав'язливі думки, то намагайтеся позитивно налаштуватися та оминати їх, робота з вегетативною реакцією передбачає дихальні вправи, а щодо мускульних реакції – фізичні вправи.

Тому концентрація на хорошому, робота з диханням та фізичні навантаження допоможуть захистити себе. І, звісно, планування подальших перспектив.

Як зрозуміти, що 100% треба йти до психолога?

"Точку" розпізнати легко, має бути хоча б 2-3 симптоми. Зазвичай – це фізіологічні зміни в організмі – зміна сну, неуважність, апатія, втрата сенсу життя. Також емоційні фактори – перепади та різка зміна настрою. І когнітивні – думки, які знецінюють вас як особистість. Якщо ви помітили у себе хоча б до 2-3 симптомів, то можна вважати, що ви вже увійшли в депресію і психологічний стан змінився. У такому випадку краще звернутися за допомогою до лікаря.

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Хто може призначати антидепресанти?

Їх може призначати лише психіатр, але не психолог, бо він не може лікувати психічні розлади. Але кожен професійний психолог має свого психіатра (супервізора), до якого він може направити свого пацієнта, якщо потенційно розуміє, що антидепресанти позитивно вплинуть на лікування.

Чим більше прийомів у психолога на тиждень, тим краще?

Ні! На тиждень одного прийому по 1 годині достатньо (якщо це НЕ психоаналіз), за цей час людина встигне усвідомити пройдене після зустрічі і через тиждень повернутися з новими переживаннями та висновками. Після чого вони з психологом пропрацювують пройдений "матеріал" і це ефективно. Якщо лікар вам пропонує 3-4 прийоми на тиждень, то, найімовірніше, це непрофесіонал.

Скільки коштує прайс на лікування у столичних психологів?

Кожен психолог формує свій прайс індивідуально з огляду на рівень кваліфікації, пройдене навчання та досвід.

Орієнтовний прайс у початківців за годину – 500 гривень. У професіоналів з 5-7 років досвіду – близько 50-100 доларів за годину. У мене сеанс за годину коштує понад 100 доларів, з огляду на мій рівень професіоналізму у 15 років.

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