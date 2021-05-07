Тіна Кароль оновила авто – тепер у зірки Range Rover за три мільйони гривень та особистий водій (відео)

Папараці зняли на відео, як Тіна Кароль виходить з машини престижної марки. Але це не єдине авто співачки – у неї залишилося ще кілька від покійного чоловіка

Авто Тіни Кароль Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль, ексбойфренд якої розповів про їхній таємний роман, володіє декількома автомобілями. Тепер автопарк зірки поповнився ще одним – елітним Range Rover за три мільйони гривень. Водночас, сама співачка надає перевагу не сидіти за кермом, адже для цього у неї є особистий водій.

Так, днями папараці помітили артистку біля столичного ВДНГ. На відео в програмі "Викриття", опублікованій на YouTube-каналі Kyiv.LIVE, зірка виходить з авто, а їй подають руку.

Авто Тіни Кароль Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/tina_karol

До того ж Тіна була з мінімальним макіяжем, незвичайною зачіскою і в повсякденному одязі.

Скріншот з YouTube / Kyiv LIVE

Нещодавно Тіна Кароль зізналася в інтерв'ю, що у неї три автомобілі. Два від її покійного чоловіка Євгена, а один – її власний.

Раніше Володимир Остапчук висловився про скандал Кароль і Полякової.

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