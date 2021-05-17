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Тіна Кароль натякнула на продовження стосунків з Даном Баланом

Сьогодні, 11:09

Раніше продюсер шоу "Голос крїні" заявив, що романтичні стосунки між Тіною і Даном були створені штучно для залучення аудиторії

Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан
Фото: instagram.com/tina_karol

Нещодавно продюсер "Голосу країни" назвав "роман" Дана Балана і Тіна Кароль "створеним синтетично" заради високих рейтингів шоу. Тіна вперше прокоментувала цю заяву.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра півтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирими і це наша історія. Як буде далі – це secret paradise", – написала Тіна в Instastories, опублікувавши пост разомз фото, на якому вона зображена в компанії Дана Балана.

Скриншот: Instagram

З чого почався скандал?

Минулого тижня в соцмережах обговорювали резонансну заяву Володимира Завадюка, продюсера "Голосу країни", стосовно того, що "роман" Тіни Кароль і Дана Балана був придуманий заради високих рейтингів шоу.

"Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була створена синтетично на каналі "1+1". Моє завдання як продюсера було змусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну – в те, що Дан нею цікавиться", – говорив Завадюк.

Пізніше Володимир зробив нову заяву про те, що його слова про Дана і Тіну нібито були неправильно інтерпретовані.

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