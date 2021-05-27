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Тина Кароль впервые выступит на Atlas Weekend-2021. В Сети не оценили хедлайнера

Сегодня, 14:46

Певица удивит эксклюзивным cyber show с барабанщиком Джастина Бибера

Организаторы Atlas Weekend сообщили об очередном хедлайнере – им стала Тина Кароль. Певица готовит эксклюзивное выступление специально для фестиваля. Об этом пишут на официальной странице мероприятия в Facebook .

Фото: скриншот

Выступление Тины Кароль в 2021 году будет дебютным в истории проведения Atlas Weekend, как и группы "Океан Эльзи". На фестиваль формата Friends Edition певица готовит эксклюзивное cyber show специально для участников мероприятия.

"В этом году Тина устроит на фестивале настоящий двухдневный скандал", – пишут организаторы. "Скандалить" будет не одна. На одной сцене с поп-дивой выступит барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor.

Поет Тина Кароль в первые два дня фестиваля (5 и 6 июля), они бесплатные для посетителей. Заметьте, что их лайнап одинаковый, который стал нововведением. Его ввели, чтобы минимизировать количество участников в бесплатные дни. И попасть можно только за регистрацией, которую скоро откроют.

Новость об очередной звезду украинской сцены на Atlas Weekend-2021 вызвала различные реакции в Сети. Конечно, без негатива не обошлось.

Фото: скриншот

Фото: скриншот


Недавно мы рассказали о новом участнике Atlas Weekend – Валерие Меладзе.

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