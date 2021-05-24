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Валерий Меладзе стал новым участником Atlas Weekend-2021. В Сети думают, что это шутка

Сегодня, 14:43

Но певец все же выступит 8 июля

Фото: Facebook: Nargiz Samedova

Организаторы Atlas Weekend сообщили о новом хедлайнере мероприятия – Валерие Меладзе. Информацией поделились на официальной странице в Facebook .

На прошлой неделе они шокировали новостью о дебюте "Океан Эльзи" на фестивале формата Friends Edition. Известие о приглашении Валерия Меладзе не менее поразило, особенно женскую половину населения. В этом году на Atlas Weekend он выступит 8 июля.

"Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам ", – пишут организаторы о Валерие Меладзе.

В комментариях под новостью тоже много положительных отзывов, но есть и негативные, которые пишут украинцы, например "фу".

Фото: скриншот

Некоторые переспрашивают, точно ли это не первоапрельская шутка.

Фото: скриншот

Недавно мы рассказали об индийском фестивале "Холи", который состоится на ЮБК в Киеве.

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