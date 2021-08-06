Похід до басейну за 10 тис. гривень! Ми знайшли найдорожчу аквапропозицію у Києві

Хотіли позасмагати та покупатися влітку, як VIP-гості? Life Сьогодні розкажуть про одноденний вхід до відпочинкового комплексу, який коштує як повноцінна подорож за кордон

Похід до басейну за 10 тис. гривень!

Дороге життя завжди під прицілом не лише камер, а й Life Cьогодні. Нещодавно ви дізналися про найдорожчу оренду яхти в Києві, а сьогодні розповімо про преміальний столичний комплекс з басейном. Там ціна найдорожчого вхідного квитка – 10 тис. гривень за день.

Спойлер: прайс високий, бо про гостей потурбувалися, щоб вони вдосталь наїлися, а ще за обслуговування оплатили 2 500 гривень.

Де пропонують найдорожчий похід до басейну?

Знайшли преміальну послугу в літній резиденції EDEN BEACH & LOUNGE. Комплекс знаходиться на березі Дніпра і зранку зустрічає відпочивальників у купальниках біля басейну, а ввечері – в диско-луках під електронні DJ-сети.

А комплекс називають локальним Балі! Бо щовихідних там влаштовують тематичні вечірки, які схожі на повноцінний фестиваль. Словом, подумки можете потрапити до Убуда, заплативши орієнтовно 500 гривень за квиток.

Літня резиденція на березі Дніпра EDEN BEACH & LOUNGE / Фото: Eden Beach

Настрої Індонезії відчуваються не лише через музичні сети, а й загальну атмосферу. Гостей супроводжують Будди, які розміщені по всій території комплексу. Моментами вони збиватимуть з пантелику, бо інколи здаватиметься, що ви перебуваєте в серці Балі.

Атмосфера Балі в EDEN BEACH & LOUNGE / Фото: Eden Beach

Відвідувачі оцінили "інсталяції", які дозволили їм на мить переміститися на острів, тому в Instagram побачити київських Будд – звичне діло.

Але реальність все ж інша – Труханів острів та прайс на VIP-послуги ціною, як квиток в один кінець до Індонезії. Бо оплату в 10 тис. гривень за преміум-місце для любителів особливого ніхто не скасовував. Ціна шокує! Тут і йога не допоможе абстрагуватися від цифр, які проводять в резиденції.

З локальним Балі зрозуміло. А що входить до прайсу 10 тис. гривень?

Вхід на територію комплексу безплатний за умови, якщо ви оплачуєте лежак, бунгало, ліжко, крісло-подушку чи люкс-зону. Звісно, VIP-гості обирають останню пропозицію!

І за 10 тис. гривень на день у вихідні отримують найкраще місце на локальному "Балі", багато уваги та безоплатну їжу. Гостям резиденції за цю суму пропонують розміщення у люкс-зоні біля басейну з великим диваном та подушками. Там поміститься до 8 осіб!

Преміальна зона в Eden Beach / Фото: Eden Beach

Якщо прийдете одні, то ціну вам ніхто не знизить, але ви відчуватимете себе королем на троні. Бо комфортабельнішого та преміальнішого місця на території не знайти. Хочете? Також пропонують гостям VIP-зони плед і рушник.

Диван – це, звісно, краще, ніж пластмасовий лежак. Але погодьтеся, що платити за одні меблі 10 тис. гривень для відпочинку – невиправдано. На щастя, до прайсу ще входить депозит на їжу на 7 тис. гривень.

Що щодо фуд-пропозицій, запитаєте ви? Теж дорого, прайс вище середнього.

Оцініть:

Рол "Чорний дракон" – 795 гривень.

Боул з креветкою – 550 гривень.

Салат "Цезар" – 340 гривень.

Восьминіг на грилю – 680 гривень.

Пене "Чотири сири" – 435 гривень.

Ціни натякають, що найдорожчі прайси з меню могли б стати новою темою статті для рубрики "Найдорожче".

У літній резиденції прайс на їжу вище середнього / Фото: Eden Beach

Якщо все ж заплатите 10 тис. гривень за такий відпочинок у вихідний день, то пропонуємо випити трішки алкоголю, щоб побачені цифри легше сприймалися. Як щодо коктейлю "Апероль Шприц" за 275 гривень, чи одразу пляшки горілки "Фінляндія" за 1700 гривень?

Увага: і депозит на їжу в 7 тис. гривень можна використати лише в день замовлення. А якщо ви прийдете з компанією, де понад 8 осіб, то за кожного додатково треба заплатити 400 гривень.

І це ще не все. Окрім депозиту на меню, в прайс 10 тис. гривень входить сервісне обслуговування за 2 500 гривень. У вас буде персональний офіціант! У гостей, які розмістяться на шезлонгу біля пляжу за 250 гривень такого бонуса немає. Їм доведеться замовляти самому на барі та очікувати офіціантів у порядку "живої" черги. А ще доплатити за сервіс 10% від суми у чеку.

Словом, з 10:00 до 19:00 ви можете насолоджуватися преміальним розміщенням, або ж за ці гроші полетіти одні на тиждень до Туреччини, Єгипту чи інших країн. Вибір за вами.

Чи можна дешевше?

Так! Це ж VIP-місце в резиденції біля басейну в будні пропонують за 8 тис. гривень. З яких 2 тис. гривень – це сервісне обслуговування, а 6 тис. гривень – депозит на їжу та напої. На випадок, якщо любите преміальні послуги, але й економію теж ніхто не скасовував.

Але попри найвищий прайс на преміум-місце у Києві, гості можуть за бюджетні ціни відпочивати на звичайному шезлонгу біля басейну чи пляжі. Прайс: у будні 250 гривень, а на вихідних – 400.

Звісно, ефекту "вау" і відчуття, що ти знаходишся на найкращому місці в резиденції, не буде. Бо заповітна люкс-зона з білими шторами розташована за декілька метрів.

Оренда шезлонгів у резиденції від 250 гривень / Фото: Instagram: hanna__shabanova

Що варто взяти до уваги?

Зона зоною! Але в комплекс, де є басейн, передусім приходять купатися. А вони у резиденції звичайні (їх два): не виділилися з-поміж інших у столиці розмірами чи привезеною водою з Балі. Після оголошеної суми в 10 тис. гривень за люкс-зону хотілося б почути про додатковий басейн для гостей. Чому б ні?

Літня резиденція на березі Дніпра / Фото: Eden Beach

У Instagram все ж помітно, що віпку любителі особливого оцінили і вона слугує місцем для святкування особливих днів чи локацією релаксу.

Що ми думаємо про це все?

Один похід до басейну за 10 тис. гривень – це дорого, особливо, якщо відвідаєте його самі без компанії друзів. Нагадує оплачений тур на Балі, в який врахували лише атмосферу та зручність відпочинку, але забули про основне – море (у нашому випадку преміальні послуги водних зон).

І, звісно, побачене на поліпшення купання не вплине. Тож ця "історія" – не про окремий басейн для VIP-гостя, а лише про додаткові зручності. Але якщо для вас в пріоритеті виключно класна атмосфера, увага персоналу та гастропропозиції, то вам сподобається.

Нещодавно ми розповідали, що знайшли найдорожчу вечерю у Києві та дізналися, хто за неї платить.