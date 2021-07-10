27 тис. гривень за 60 хв! Ми знайшли найдорожчу VIP-яхту для оренди в Києві

Але здають її мінімум від 2 годин. Тож готуйте 54 тис. гривень, якщо ви мрієте про тріп Дніпром слідами багатіїв

Оренда найдорожчої яхти в Києві Meridian-411 - 27 тисяч гривень за 60 хв

Літо – період, коли хочеться нових вражень. Та інколи, щоб їх отримати треба заплатити тисячі та вголос зізнатися – "Життя мене до такого не готувало". Але все ж слідувати бажанню! І не відмовлятися від найдорожчої вечері за 200 тис. гривень чи спорткару McLaren за 14 тис. гривень на 60 хвилин. Сьогодні розповімо про оренду найдорожчої яхти Meridian-411 в Києві, яка не поступається вище згаданим ексклюзивам. Якщо захочете замовити ще послуги шеф-кухаря на яхті, то це обійдеться в 55 тис. гривень. Без жартів, читайте – розкажемо та покажемо далі.

Де шукати яхту VIP-класу?

Знайшли найдорожчу для оренди моторну яхту Meridian-411 у Київській яхтовій школі. До 2009 року вона працювала, як школа вітрильного спорту для поціновувачів катання та майбутніх капітанів. З 2009 року основна робота команди – це тішити та дивувати любителів ексклюзиву арсеналом яхт! Бо їх тут здають в оренду, а ще влаштовують інстаграмні фотосесії на палубі, вечірки та святкування особливих дат для гостей. Перераховане вас не здивувало? Пройдіть курси капітана!

Найдорожча яхта в оренду в Києві – Meridian-411 / Фото: "Київська Яхтова Школа"

Якщо хочете орендувати Meridian-411 хоча б на годину, то не поспішайте. Бо мінімальний час оренди – 2 години. І за них треба заплатити – 54 тис. гривень. А ви думали, що моторну яхту, яка вартує на одному з українських сайтів 449 000$ ви за 5 тис. отримаєте? Ні, лакшері-прослуги мають багато нулів у чеку. До речі, її юзають в компанії вже 7-й рік, а щоб орендувати треба заплатити завдаток – 20% від загальної суми.

Та не переживайте, якщо забронюєте цю яхту хоча б від 12 годин, то вам знижку зроблять. Наприклад, з орендою на місяць отримаєте до мінус 70% у чеку. Але за 12 годин мусите заплатити кровні 324 тис. гривень. Саме так виглядає прайс на ексклюзивну послугу та нові емоції, які навряд чи отримаєте на парусній Оріяні-21 ціною 5 тис. гривень за добу. Але можете спробувати

За що люди платять 27 тисяч гривень за 60 хвилин?

За розкіш та комплектацію, які не знайти на теплоходах та парусних яхтах за мінімальним прайсом! На ринку Києва моторна Meridian-411, зі швидкість до 27 вузлів (це орієнтовно 50 км/год) є однією з найпреміальніших. А її дизайн всередині як в номерах 5-зіркового готелю. Мінімалізм в поєднанні з шкіряними меблями та підсвітками!

Спальне місце в Meridian-411 / Фото: "Київська Яхтова Школа"

У Meridian-411 виробник преміумкласу, цей факт аргументує її ціну. І вона одна з найбільших у Києві – 14.4 метри завдовжки та 4.3 завширшки. А про комплектацію годі говорити – за цим показником їй немає рівних у столиці, – додав один із капітанів яхти, Валерій Петущак.

Валерій Петущак – один із капітанів Meridian-411 / Фото: Facebook: Valerii Petushchak

До речі, вміщує вона до 15 осіб. То як щодо вечірки на найдорожчій яхті столиці?

Якщо орендуєте її, то отримаєте три каюти, дві з яких просторі з двоспальним місцем і одну меншу, яку зазвичай займає персонал. Погодьтеся, що нагадує дорогий готель!

Кімната відпочинку в Meridian-411 / Фото: "Київська Яхтова Школа"

Знайдете також камбуз – повноцінну кухню зі звичною комплектацією. Зазвичай багатії, які орендують яхту її не займають. Бо якщо відпочивати, то на всі 100%, тому замовляють персонального шефа. Послуга найдорожчого кухаря на яхті вартує 55 тис. гривень (на 6 годин часу для приготування). Професіонал приготує гостям сет із 5 позицій та виконає найприскіпливіші фуд-бажання гостя!

Хочете заморського лобстера на грилі чи канапе з ікрою? Буде! Звісно, якщо самостійно придбаєте продукти, бо в суму оренди вони не входять. Але, погодьтеся, що за 27 тис. гривень на годину можна було запропонувати хоча б Moët & Chandon дорогим гостям. Шефи є й дешевші, наприклад за 5 тисяч гривень. Але чи приготує він вам страви зі смаком ресторанів Мішлен – інше питання.

Порахуймо: якщо оплатити за яхту за 6 годин та шефа, то вийде 162 тис. гривень (12 тис. дол.). Словом, такий-собі персональний ресторан на воді! Чимало, як для одного вечора, але, погодьтеся, що сказане хочеться протестувати на собі. І за розцінками багатії – це прийнятно.

Повернімося до яхти. Гостям пропонують також плазмовий телевізор, кондиціонер та дві вбиральні. Ззовні на палубі також присутній душ та місця для засмаги. Є можливість влаштувати кіновечір як в дорогому кінотеатрі (без перебільшень), або день купання.

Кімната гігієни в Meridian-411 / Фото: "Київська Яхтова Школа"

Хто катається на Meridian-411?

Meridian-411 орендують в місяць до 40 разів! Уявляєте? Послуга надпопулярна. Але, наприклад, на 31 день за всю історію її ще не бронювали. У 2020 році її максимум був – три дні, а за 2021 – тиждень.

Вигляд найдорожчої яхти для оренди Meridian-411 в Києві / Фото: "Київська Яхтова Школа"

Клієнтами компанії є люди, які можуть дозволити собі розкіш на воді: від політиків і до зірок, яких ви неодноразово бачили в новинах. На палубі люблять святкувати весілля, день народження чи вечірки, або просто кататися довкола Дніпра та дивитися на місця, які нереально побачити з суші.

Словом, нішева пропозиція. Капітан Валерій скромно порівнює катання на яхті з походом в ресторан в особливі дні.

Привід може бути будь-який – це приблизно, як похід до ресторану, – додав він.

Тож орендувати Meridian-411 для любителів особливого – це як відвідати преміальний заклад. А заплатити суму в десятки тис. дол. – як замовити ланч з особливим сетом, який доступний не всім!

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