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Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)

Сьогодні, 16:17

Про VIP-труну, яка задорога навіть для багатіїв

Всім привіт! За час ведення рубрики "Найдорожче" я встигла написати про декілька найкоштовніших послуг та продуктів Києва. Ексклюзивне таксі, супермаркет для зірок, шампанське, яке любить Мадонна та інше. Але сьогоднішню тему ви 100% не очікували, бо знайшла я найдорожчу труну столиці. Та є одне "але": дешевше жити, ніж заплатити таку шалену суму!

Знайшла найдорожчу труну VIP-формату у похоронному домі "Пам’ять". Уявляла цю локацію без шику та помпезності, бо зазвичай релігійні товари продають у магазинах із економ-ремонтом.

Асортимент трун
Асортимент трун
Фото: Сьогодні

Але цей релігійний дім до таких не належить, самі погляньте!

Рояль в похоронному домі
Рояль в похоронному домі
Фото: Сьогодні

Словом, який прайс на труни VIP-формату, така й атмосфера — дорога. І 18 трун тут стоїть на 10 мільйонів 572 тисячі гривень!

А найдорожча труна — "Грааль", яка коштує 1 мільйон гривень! Шоковані?

"Грааль" за мільйон гривень
"Грааль" за мільйон гривень
Фото: Сьогодні

І це не жарт, погляньте на цінник!

Її особливість — ручна робота з червоного дерева, і важить чимало — біля 200 кг.

Виробник із Черкас запевняє, що цей лакшері варіант може до 50 років пролежати під землею і вигляд труни буде незмінним.

Але погодьтеся, що бажаючих "промоніторити" це питання не знайдеться.

У прайсі на 1 мільйон гривень також бонус: катафалк марки "Каділак Ескалейд", бригада виносу та можливість скористатися залом для прощання з померлим.

Бонус до труни за 1 000 000 грн
Бонус до труни за 1 000 000 грн
Фото: Сьогодні

Словом, VIP-пакет для померлого, який любив розкіш та пафос.

"Грааль" очікує на свого покупця вже 4-й місяць! Але поки ніхто не готовий її придбати — дорого. І тут не посперечаєшся.

На ринку релігійних товарів — конкуренція ще та. І ціни на аналогічну труну — різні.

У столичних магазинах я знайшла ідентичну "Грааль" за 650 тисяч гривень, і навіть за 400 тисяч гривень. Але, звісно, там вам не запропонують безкоштовно преміальний катафалк бонусом і такого ефекту "вау" не буде.

Але не всі лакшері труни коштують мільйон у "Пам'яті".

Асортимент трун
Асортимент трун
Фото: Сьогодні

Є й дешевші: наприклад, "Патріот" за 200 тисяч гривень, "Президент 2к" за 500 тисяч гривень або "Президент 1к" за 600 тисяч гривень.

Тут навіть є позолочена труна "Сенатор" — за 480 тисяч гривень.

Позолочена труна "Сенатор" за 480 000 грн
Позолочена труна "Сенатор" за 480 000 грн
Фото: Сьогодні

Словом, для тих, хто таки любив виділятися з-поміж інших.

Адміністратор Ірина каже, що попит на дорогі одиниці є, до 10 на тиждень продають. Але все ж в ТОПі залишаються труни по 950 гривень.

Насправді, атмосфера у домі мотивує задуматися про швидкоплинність часу та ціну життя. Особливо, коли зустрічаєш погляди людей на колажі, які поховані в аналогічних трунах, що стояли позаду мене.

Колаж відомих людей, яких немає в живих
Колаж відомих людей, яких немає в живих
Фото: Сьогодні

Серед них — Андрій Кузьменко та Богдан Ступка.

Ірина зауважила, що Віктора Чанова (колишнього футболіста "Динамо") ховали в труні "Канада" за 95 тисяч гривень.

Труна Віктора Чанова за 95 000 грн
Труна Віктора Чанова за 95 000 грн
Фото: Сьогодні

"Динамівських часто хоронять у вишневій труні з ангелами по боках, для них це традиція", — додала адміністраторка.

А для Митрополита Володимира обрали "Грааль" зі звичайного дерева за 360 тисяч гривень.

Труна Митрополита Володимира за 360 000 грн
Труна Митрополита Володимира за 360 000 грн
Фото: Сьогодні

Словом, впевнена, що саме тут кінцевий шопінг багатьох людей, які зараз купують брендові речі у найдорожчому бутіку Києва.

А ви б хотіли, щоб вас поховали у труні за мільйон гривень?

Всі подробиці в спецтемі Найдорожче

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