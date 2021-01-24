Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)
Про VIP-труну, яка задорога навіть для багатіїв
Всім привіт! За час ведення рубрики "Найдорожче" я встигла написати про декілька найкоштовніших послуг та продуктів Києва. Ексклюзивне таксі, супермаркет для зірок, шампанське, яке любить Мадонна та інше. Але сьогоднішню тему ви 100% не очікували, бо знайшла я найдорожчу труну столиці. Та є одне "але": дешевше жити, ніж заплатити таку шалену суму!
Знайшла найдорожчу труну VIP-формату у похоронному домі "Пам’ять". Уявляла цю локацію без шику та помпезності, бо зазвичай релігійні товари продають у магазинах із економ-ремонтом.
Але цей релігійний дім до таких не належить, самі погляньте!
Словом, який прайс на труни VIP-формату, така й атмосфера — дорога. І 18 трун тут стоїть на 10 мільйонів 572 тисячі гривень!
А найдорожча труна — "Грааль", яка коштує 1 мільйон гривень! Шоковані?
І це не жарт, погляньте на цінник!
Її особливість — ручна робота з червоного дерева, і важить чимало — біля 200 кг.
Виробник із Черкас запевняє, що цей лакшері варіант може до 50 років пролежати під землею і вигляд труни буде незмінним.
Але погодьтеся, що бажаючих "промоніторити" це питання не знайдеться.
У прайсі на 1 мільйон гривень також бонус: катафалк марки "Каділак Ескалейд", бригада виносу та можливість скористатися залом для прощання з померлим.
Словом, VIP-пакет для померлого, який любив розкіш та пафос.
"Грааль" очікує на свого покупця вже 4-й місяць! Але поки ніхто не готовий її придбати — дорого. І тут не посперечаєшся.
На ринку релігійних товарів — конкуренція ще та. І ціни на аналогічну труну — різні.
У столичних магазинах я знайшла ідентичну "Грааль" за 650 тисяч гривень, і навіть за 400 тисяч гривень. Але, звісно, там вам не запропонують безкоштовно преміальний катафалк бонусом і такого ефекту "вау" не буде.
Але не всі лакшері труни коштують мільйон у "Пам'яті".
Є й дешевші: наприклад, "Патріот" за 200 тисяч гривень, "Президент 2к" за 500 тисяч гривень або "Президент 1к" за 600 тисяч гривень.
Тут навіть є позолочена труна "Сенатор" — за 480 тисяч гривень.
Словом, для тих, хто таки любив виділятися з-поміж інших.
Адміністратор Ірина каже, що попит на дорогі одиниці є, до 10 на тиждень продають. Але все ж в ТОПі залишаються труни по 950 гривень.
Насправді, атмосфера у домі мотивує задуматися про швидкоплинність часу та ціну життя. Особливо, коли зустрічаєш погляди людей на колажі, які поховані в аналогічних трунах, що стояли позаду мене.
Серед них — Андрій Кузьменко та Богдан Ступка.
Ірина зауважила, що Віктора Чанова (колишнього футболіста "Динамо") ховали в труні "Канада" за 95 тисяч гривень.
А для Митрополита Володимира обрали "Грааль" зі звичайного дерева за 360 тисяч гривень.
Словом, впевнена, що саме тут кінцевий шопінг багатьох людей, які зараз купують брендові речі у найдорожчому бутіку Києва.
А ви б хотіли, щоб вас поховали у труні за мільйон гривень?
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