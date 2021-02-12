Подарунок за 3 мільйони гривень! Ми знайшли найдорожчу каблучку до Дня Валентина (репортаж)

Добірка здивує жінок та шокує чоловіків

День святого Валентина за лічені дні! Тому ми вирішили відвідати преміальні бутіки Києва, щоб показати найдорожчі персні, які є в наявності. Скажу одне: чоловіча сторона буде шокована, а жінки захочуть отримати ці прикраси в подарунок!

Завітала я у всім відомі Cartier, Bvlgari, Noblesse та Tiffany & Co. І мінімальний прайс на перстень серед нашої найдорожчої добірки стартував від 626 000 до 3 019 300 гривень у перелічених магазинах. А це і не дивно, бо місця ще з тих преміальніх!

Розпочнемо з бренду BVLGARI! Де італійським шиком пронизана столична локація любителів особливого.

Бутік BVLGARI Фото: Сьогодні

Тут найдорожчий перстень в наявності — Serpenti Viper і коштує він 626 000 гривень.

SERPENTI VIPER Фото: BVLGARI

Коштовність з білого золота в 18 каратів нагадує змію, що й властиво італійському бренду, адже це їх тотемна тварина.

Serpenti Viper за 626 000 гривень Фото: BVLGARI

Діаманти каратністю 1.83 так і мотивують одягнути перстень до вечірнього плаття та відправитися на романтичну вечерю в День святого Валентина.

Словом, популярністю одиниця за 626 000 гривень таки користується, але не як "гарячі пиріжки". Продають таких до 10 в рік, а перстень, який ми побачили на прилавку очікує "свого" клієнта лишь місяць.

І підійде він тій, яка любить розкіш та виділятися!

Наступний "скарб" я знайшла в українського дистриб'ютора прикрас Noblesse, де перстень від Crivelli вразив своїм контрастом! А ціна шокувала ...

Перстень від Crivelli Фото: Noblesse

Ви лишь погляньте на синьо темний сапфір в 14.59 каратів. І не без діамантів — в 3.74 карати.

Ну і ціна, звісно, відповідає розкішній величині сапфіра — 3 028 020 гривень.

Мабуть, кожна дівчина хотіла б відчути цю коштовність на собі, чи не так?

У принцеси Діани була схожа обручка з сапфіром, якуй й зараз носить Кейт Міддлтон.

Принцеса Діана і Кейт Міддлтон з обручкою Фото: Pinterest

Самі погляньте, складно відвесті очей, як і від варіанту, який ми знайшли у столиці!

До слова, перстень Crivelli за 3 028 020 гривень не знайти на сайті бутіка! І нам про нього розповів консультант як про одну з ексклюзивних пропозицій, якій немає аналогу у їх асортименті.

Не оминули й дім Cartier перед святом закоханих! Тут найкоштовнішим перснем стала пантера (у прямому сенсі слова). Ціна її шокувала, бо це більше 2-х мільйонів!

Преміум-одиниця Cartier Фото: Cartier

Консультантка сказала, що така пантера — візитівка бутіку та коштовність преміум-класу.

Що в ній особливого? Все: вона з білого золота (18 карат), з оніксом, набором із двома смарагдами та 392 діамантами блискучої огранки на 1,18 карат!

Преміум-одиниця Cartier Фото: Cartier

Якщо коротко — прикраса формату "по дорогому"! І ціна її — 2 570 000 гривень. Але врахуйте, що вона дешевша в порівнянні з Crivelli за 3 028 020 гривень.

Дику кішку Cartier люблять не лише кияни, а й світові селебріті. Схожа прикраса з преміум-колекції бренду красувалася на руках Єви Мендес, Леді Гаги і, навіть, Jay-Z на одній з церемонії "Греммі". Але його коштовність вартує на 3 мільйони гривень дорожче від тої, яку ми знайшли в столиці!

Jay-Z на церемонії Греммі в Cartier Фото: Pinterest

Словом, такий подарунок на День закоханих підніме до небес кожного, особливо коли отримувач дізнається прайс.

Останній бутік куди я завітала за найдорожчим перстнем — Tiffany & Co.

Місце, звідки кожна жінка мріє отримати бірюзовий футляр із прикрасою! Особливо, якщо це День святого Валентина.

Пакування від Tiffany Фото: Tiffany & Co

Найдорожча обручка у коштовному домі була з колекції Tiffany True. І коштує вона 634 920 грн!

Обручка за 634 920 грн Фото: Tiffany & Co

Так, саме стільки вартує мрія чи не кожної дівчини! Вангуємо, що хлопці після почутої ціни хотіли б, щоб мрія їх других половинок коштувала трішки менше.

Що особливого в цьому діаманті окрім визнання бренду на ринку та серед жіночої половини населення?

Обручка за 634 920 грн Фото: Tiffany & Co

Усе! Бо платина в поєднанні з коштовним діамантом 1.08 каратів вражають! Діамантову ініціатіву такого формату у подарунок 100% оцінять жінки.

До слова, промоніторивши десятки офіційних сайтів із коштовностями можу сказати: всіх цінників на одиниці ви не знайдете! На найдорожчі варіанти тим паче :)

Тому зробіть сюрприз своїй другій половинці — приведіть її в один із таких бутіків замість ресторану. Але врахуйте: в цьому випадку вечеря буде коштувати декілька мільйонів.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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