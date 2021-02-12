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Подарунок за 3 мільйони гривень! Ми знайшли найдорожчу каблучку до Дня Валентина (репортаж)

Сьогодні, 17:42

Добірка здивує жінок та шокує чоловіків

День святого Валентина за лічені дні! Тому ми вирішили відвідати преміальні бутіки Києва, щоб показати найдорожчі персні, які є в наявності. Скажу одне: чоловіча сторона буде шокована, а жінки захочуть отримати ці прикраси в подарунок!

Завітала я у всім відомі Cartier, Bvlgari, Noblesse та Tiffany & Co. І мінімальний прайс на перстень серед нашої найдорожчої добірки стартував від 626 000 до 3 019 300 гривень у перелічених магазинах. А це і не дивно, бо місця ще з тих преміальніх!

Розпочнемо з бренду BVLGARI! Де італійським шиком пронизана столична локація любителів особливого.

Бутік BVLGARI
Бутік BVLGARI
Фото: Сьогодні

Тут найдорожчий перстень в наявності — Serpenti Viper і коштує він 626 000 гривень.

SERPENTI VIPER
SERPENTI VIPER
Фото: BVLGARI

Коштовність з білого золота в 18 каратів нагадує змію, що й властиво італійському бренду, адже це їх тотемна тварина.

Serpenti Viper за 626 000 гривень
Serpenti Viper за 626 000 гривень
Фото: BVLGARI

Діаманти каратністю 1.83 так і мотивують одягнути перстень до вечірнього плаття та відправитися на романтичну вечерю в День святого Валентина.

Словом, популярністю одиниця за 626 000 гривень таки користується, але не як "гарячі пиріжки". Продають таких до 10 в рік, а перстень, який ми побачили на прилавку очікує "свого" клієнта лишь місяць.

І підійде він тій, яка любить розкіш та виділятися!

Наступний "скарб" я знайшла в українського дистриб'ютора прикрас Noblesse, де перстень від Crivelli вразив своїм контрастом! А ціна шокувала ...

Перстень від Crivelli
Перстень від Crivelli
Фото: Noblesse

Ви лишь погляньте на синьо темний сапфір в 14.59 каратів. І не без діамантів — в 3.74 карати.

Ну і ціна, звісно, відповідає розкішній величині сапфіра — 3 028 020 гривень.

Мабуть, кожна дівчина хотіла б відчути цю коштовність на собі, чи не так?

У принцеси Діани була схожа обручка з сапфіром, якуй й зараз носить Кейт Міддлтон.

Принцеса Діана і Кейт Міддлтон з обручкою
Принцеса Діана і Кейт Міддлтон з обручкою
Фото: Pinterest

Самі погляньте, складно відвесті очей, як і від варіанту, який ми знайшли у столиці!

До слова, перстень Crivelli за 3 028 020 гривень не знайти на сайті бутіка! І нам про нього розповів консультант як про одну з ексклюзивних пропозицій, якій немає аналогу у їх асортименті.

Не оминули й дім Cartier перед святом закоханих! Тут найкоштовнішим перснем стала пантера (у прямому сенсі слова). Ціна її шокувала, бо це більше 2-х мільйонів!

Преміум-одиниця Cartier
Преміум-одиниця Cartier
Фото: Cartier

Консультантка сказала, що така пантера — візитівка бутіку та коштовність преміум-класу.

Що в ній особливого? Все: вона з білого золота (18 карат), з оніксом, набором із двома смарагдами та 392 діамантами блискучої огранки на 1,18 карат!

Преміум-одиниця Cartier
Преміум-одиниця Cartier
Фото: Cartier

Якщо коротко — прикраса формату "по дорогому"! І ціна її — 2 570 000 гривень. Але врахуйте, що вона дешевша в порівнянні з Crivelli за 3 028 020 гривень.

Дику кішку Cartier люблять не лише кияни, а й світові селебріті. Схожа прикраса з преміум-колекції бренду красувалася на руках Єви Мендес, Леді Гаги і, навіть, Jay-Z на одній з церемонії "Греммі". Але його коштовність вартує на 3 мільйони гривень дорожче від тої, яку ми знайшли в столиці!

Jay-Z на церемонії Греммі в Cartier
Jay-Z на церемонії Греммі в Cartier
Фото: Pinterest

Словом, такий подарунок на День закоханих підніме до небес кожного, особливо коли отримувач дізнається прайс.

Останній бутік куди я завітала за найдорожчим перстнем — Tiffany & Co.

Місце, звідки кожна жінка мріє отримати бірюзовий футляр із прикрасою! Особливо, якщо це День святого Валентина.

Пакування від Tiffany
Пакування від Tiffany
Фото: Tiffany & Co

Найдорожча обручка у коштовному домі була з колекції Tiffany True. І коштує вона 634 920 грн!

Обручка за 634 920 грн
Обручка за 634 920 грн
Фото: Tiffany & Co

Так, саме стільки вартує мрія чи не кожної дівчини! Вангуємо, що хлопці після почутої ціни хотіли б, щоб мрія їх других половинок коштувала трішки менше.

Що особливого в цьому діаманті окрім визнання бренду на ринку та серед жіночої половини населення?

Обручка за 634 920 грн
Обручка за 634 920 грн
Фото: Tiffany & Co

Усе! Бо платина в поєднанні з коштовним діамантом 1.08 каратів вражають! Діамантову ініціатіву такого формату у подарунок 100% оцінять жінки.

До слова, промоніторивши десятки офіційних сайтів із коштовностями можу сказати: всіх цінників на одиниці ви не знайдете! На найдорожчі варіанти тим паче :)

Тому зробіть сюрприз своїй другій половинці — приведіть її в один із таких бутіків замість ресторану. Але врахуйте: в цьому випадку вечеря буде коштувати декілька мільйонів.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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