200 тис. гривень за 3 години! Ми знайшли найдорожчу вечерю у Києві та дізналися, хто за неї платить
Спойлер: 200 тис. гривень – це не максимум! Тут готові виконувати примхи гостей, тому прайс і мільйона може сягнути
Нещодавно ви дізналися про найдорожчу оренду квартири на Airnbnb! І вона не виправдала свій прайс в 307 тис. 912 гривень. Сьогодні здивуємо найдорожчою вечерею в столиці, за яку треба заплатити 200 тис. гривень. І ні, жодних ресторанів чи пафосних терас, тут інша тема. Словом, заради неї спеціально прилітали з ОАЕ! А вік гостей, які бронюють послугу, здивує. Але чи виправдало побачене наші сподівання?!
Знайшли преміальну вечерю в столиці на легендарному стадіоні НСК "Олімпійський", який працює з 1923 року. Чи ви думали, що тут лише в футбол грають? Ні! Одна з преміальних послуг – романтична вечеря в центрі поля. Але на створення послуги надихнув все ж футбол – підготовка до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018. Її ідейним натхненником є заступник начальника відділу організації заходів Володимир Бугай. Він дав шанс стадіону асоціюватися у людей не лише зі спортом, а й романтикою.
Словом, ідея народилася спонтанно і 2018 року команда реалізувала її. І за чотири роки вони ощасливили 15 пар, а це 30 осіб, любителів ексклюзиву, яким набридли вечори в ресторанах. Та не всі готові були платити 200 тис. гривень, бо є можливість зекономити, але про це згодом.
Все просто: за ексклюзивну вечерю на двох в серці стадіону "Олімпійський"! Не плутайте формат зі спонтанним пікніком чи фондю на терасі ресторану. Бо романтичний прийом на найбільшій спортивній арені України категорії класу "еліт" – це розкіш. Щоправда, не всім вона під силу через високий прайс! Команду це не лякає: під час продумування концепції вони розуміли, що їхня цільова аудиторія – віддані романтики, які готові платити за це "особливе" шалені кошти. І таких небагато.
За чотири роки існування послуги найдорожчий романтичний вечір вартував 200 тис. гривень. Уявляєте? І ні, він не тривав тиждень, як ви могли подумати з огляду на прайс, а три години. Словом, заплатили аналогічну суму тут не раз
Ось, що входило у прайс в один із таких вечорів: 4 позиції страв, найдорожче шампанське Cristal (2012 року, з меню) та декорування столу, яке вартувало близько 30 тис. гривень. Як бачите – по-королівськи.
Але ключовий фактор формування ціни – електроенергія. Якщо прийом відбувається ввечері, то вмикають все освітлення стадіону і прайс досягає 200 тис. гривень. Від їжі також залежить кінцева ціна, але є стандартне меню не за всі гроші світу.
Що ж там таке готують, запитаєте ви? Європейські вишукані страви з ресторану, що при стадіоні. Там пропонують близько 2 тис. позицій в меню, але в стандартному переліку для особливої вечері – 12 позицій та напої.
Наприклад:
- На холодну закуску можна скуштувати лобстера з міксом салату, томатами, авокадо і трьома соусами (один із яких – трюфельний).
- На гарячу закуску філе дорадо з цитрусовим соусом, томатно-оливковою сальсою та зеленою спаржею і цукіні.
- І основна страва – каре новозеландського ягняти з м’ятним соусом, який подають з кускусом і карамелізованими овочами.
- І на десерт – скромний еклер із ванільним кремом та шоколадом, щоб згадати дитинство.
Смакуючи, можете водночас згадувати про легендарні голи локальних матчів та популярних футболістів, які бігали по траві. Щодо алкоголю: асортимент великий, але зазвичай звані гості обирають ігристе чи "тихі" вина.
Як вам меню? Якщо перелік не здивував, то персонал доставить делікатеси з різних країн світу, якщо забажаєте. Як щодо тунця з Мальдів чи трюфеля з Південної Франції? Без проблем, отримаєте! Але врахуйте, за доставку треба доплачувати. І, відповідно, за вечерю віддасте кругленьку суму, зате скільки емоцій отримаєте
І 200 тис. гривень – це не максимум, бо все залежить від забаганок. Доставлять не лише суперфуди, а й модні дизайнерські рішення. Зазначили, що й фонтан можуть привезти. Беріть до уваги, якщо хотіли фото біля фонтану в центрі легендарного поля.
До речі, в підготовці вечері беруть участь 24 особи: починаючи від агрономів, завершуючи менеджерами та кухарями. Але гість бачить лише двох. Це консьєрж, який зустрічає біля VIP-парковки і проводить до столу, та персональний офіціант.
Можна! Але чи варто? Прайс на вечерю стартує від 70 тис. гривень за три години та з аналогічним меню, як і за 200 тис. гривень. Так, на такій послузі можна зекономити. Але є одне "але" – період проведення, від якого залежить прайс і ваші враження.
Якщо хочете дешевше, то плануйте романтичну вечерю вдень, але любителі wow-видів обирають вечірні посиденьки. І платять майже втричі дорожче, щоб побачити "перстень", який і надихнув на появу преміальної вечері. Словом, пропонуємо подивитися на світлини і порівняти, за рахунок чого можна зекономити 130 тис. гривень за три години. Але, відповідно, враження отримаєте інші.
До слова, про час. Можете й 15 хвилин посидіти, а не три години: випити кави, згадати, що навколо вас 70 тис. 50 пустих місць і стадіон, який увійшов в історію футболу. Але все ж платити доведеться згадану суму!
Здивуєтеся, але гості, які користуються послугою, – це люди від 25 до 35 років. За статусом вони прогресивні бізнесмени-початківці, більшість з яких хочуть здивувати другу половинку. Але не всі з України.
За історію був випадок, коли прилітали повечеряти спеціально з ОАЕ. Уявляєте? Той момент, коли Бурдж-Халіфа вже не здивуєш, а от НСК "Олімпійським" ще й як! І це ще не все...
Вечеря на стадіоні – дорогий ексклюзив. Її можна вважати візитівкою країни! Погодьтеся, якщо з ОАЕ спеціально прилітають, щоб випити келих шампанського та повечеряти, то це аргумент, що в прогресивних Дубаях аналогів не знайти. Але, на жаль, не всім під силу побачите "перстень", сидячи в центрі стадіону. Бо 200 тис. гривень – еквівалент орієнтовно 15 середніх зарплат в Україні.
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