307 912 гривень за добу! Ми знайшли найдорожчу квартиру в оренду на Airbnb в Україні

Побачене нас шокувало, та навіть плед Versace не врятував ситуацію

Туризм по Україні став мейнстримом з приходом карантину! І ми вирішили знайти найдорожчу оренду квартири подобово на Airbnb. Бо знаємо, що без подорожей і бронювання житла у теплий сезон 2021 року ви не обійдетеся. І деякі відпустки наших читачів будуть на максимумі у всіх сенсах.

Словом, найдорожче "преміальне" житло за 307 912 гривень на добу ми знайшли на Західній Україні, але побачене шокувало. Не всі психологічно змогли б залишитися в такій квартирі. І не лише з огляду на оплату зазначеного прайсу, а й через умови…

Спойлер: джакузі, позолочені ручки на дверях і кришталеві люстри не знайшли. З "дорогого" – лише фейковий плед Versace.

Де шукати "преміум"-пропозицію?

Знайшли найдорожчу квартиру платформи Airbnb у Чернівцях. Спершу очікували знайти її в Києві, бо за класикою жанру найдорожча оренда на житло в столиці України. Або ж у Буковелі, ціни якого ледь не прирівнюють до швейцарських. Ці дві локації все ж "губляться", бо найдорожчу квартиру на онлайн-платформі здають в колоритних Чернівцях. І за проживання на одну добу у вас на карті буде мінус 307 912 гривень (11 076 доларів). Звісно, якщо наважитеся на таке "задоволення".

Ціна трохи змінюється в залежності від курсу і дня тижня Фото: скриншот

У квартирі є власна прислуга і все в золоті?

Ні! Не дякуйте, ми випередили запитання, яке з'явилося у вас після побаченого прайсу. Але житло скромне, без персонального обслуговування і побачені умови навіть 10% ціни не виправдовують.

Тут пропонують одну спальню, маленьку вітальню, кухню та ванну кімнату. Так, на жаль, окремої кімнати з басейном, виходу на терасу та кнопки виклику бармена, який принесе моментально келих просекко, немає. І максимальне розміщення – всього троє людей.

Спальня "найдорожчої" квартири на Airbnb Фото: Airbnb

Ходімо до спальної кімнати, яка зазвичай у найдорожчих номерах готелів викликає приємні здивування людей, які люблять "дорого-багато". Згадайте лише номер у Intercontinental, що в Києві. Тут намагалися повторити цю історію! Кругле ліжко застелили пледом Versace. Як вам такий стиль? Видно одразу, спальню хотіли зробити родзинкою всієї оселі. А потім все ж вирішили, що однієї "особливості" у інтерпретації шаленого прайсу достатньо...

Наступна – вітальня. Відчувається, що господар любив олдскульний дизайн з 90-х років. І, навіть, не вдосконалив умови проживання квартири у 2021 році. Можливо, хотів, щоб туристи відчули, яке воно життя без пафосу? Але все ж за шалені 307 912 гривень за добу! Гляньте лише на диван, на якому спали десятки пожильців, він точно не виправдовує зазначену суму.

Вітальня без пафосу Фото: Airbnb

Кухня також не потішила, як і попередні кімнати. Дивлячись під час відпочинку на неї, хочеться замовити доставку додому, або ж персонального шеф-кухаря, якого могли б врахувати у прайс оренди.

Кухня в орендованій квартирі за 11 076 доларів на добу Фото: Airbnb

І звичайно не без ванної кімнати. Пінну вечірку ви тут не влаштуєте, але можете поностальгувати, коли прийматимете душ. "Поностальгувати" не за 90-ми роками, а за витраченими коштами на оренду квартири.

Скромна ванна кімната Фото: Airbnb

Зі зручностей, які господар виділив на Airbnb, пропонують: опалення, пральну машину, Wi-Fi та продукти першої необхідності. Гм... Я тут очікувала інший список побачити.

Зручності найдорожчої квартири на Airbnb Фото: скриншот

Єдиний плюс оселі – це розташування. Знаходиться вона у центрі біля площі Філармонії. Якщо її все ж орендуєте, то можете втекти від естетики 90-х років житла, які потребують апгрейду.

В одному із відгуків клієнт зазначив, що розташування – єдиний козир житла, а ціна не відповідає умовам проживання.

Відгуки мешканців Фото: скриншот

Вам теж здалося, що власник поставив неаргументовано високу ціну?

Так і ще раз так! Ціна не відповідає умовам проживання, саме розчарування. Є й хороша новина, на Airbnb він пропонує ще одну квартиру, але дешевшу. Ціна її – 8209 доларів за добу. Сподівалися побачити прайс хоча б до тисячі гривень?

Бюджетніший варіант від господаря за 8 209 доларів на добу Фото: Airbnb

Дві квартири цього господаря — найдорожчі в Україні серед усіх запропонованих на платформі. Словом, у власника одне з двох: або хороше почуття гумору, або він переоцінив два житла, які мали б коштувати значно менше. На жаль, на наші повідомлення стосовно оренди він не відповів, тому залишається лише здогадуватися.

Чи є щось дешевше у форматі "лакшері" на Airbnb?

Звісно! Третіми у списку найдорожчих квартир на онлайн-платформі стали апартаменти у Києві за 5225 доларів.

"Бюджетніший" варіан оселі за 5 225 доларів на добу Фото: Airbnb

Недешеве задоволення, але оселя комфортна та ремонти не мотивують їх "освіжити" в перший день перебування. Та це ще не все.

На Airbnb дешевше орендувати яхту Princess в Одесі, яка вміщує 10 людей, ніж квартиру зі старим ремонтом. Прайс за добу - 7418 доларів. А це на 3658 доларів дешевше від ціни "преміальної" оселі в Чернівцях. Здивовані?

Яхта Princess за 7 418 доларів на добу Фото: Airbnb

На Мальдівах також є вигідніші пропозиції, якщо порівняти з чернівецькою квартирою. Віллу на двох на добу можна орендувати за 1279 доларів. Пригадаємо, що прайс квартири за добу – 11 076 доларів. Словом, 10 днів можна поніжитися на сонці Мальдів за таку суму. Але у Чернівців також є козирі, які здивують. Та чи варто платити такі гроші там за проживання – вирішувати вам.

Преміальні вілли на Мальдівах Фото: Airbnb

До речі, про бюджетні Мальдіви ми розповіли у минулій статті! Переходьте, якщо плануєте відвідати острови.

Що ми про це думаємо?

Вангуємо, багато наших читачів мріяли орендувати найдорожчу квартиру в Україна з онлайн-платформи Airbnb. Відчути себе героями фільму: запросити друзів, ввімкнути джакузі і відкрити бар із безлімітним шампанським, яке буде наливати бармен. Словом, відпочити на максимум! Але найдорожча пропозиція на ринку платформи не "дотягує" і шокує після побаченого. Висновок один – не все те золото, що блищить. Але рубриці "Найдорожче" підходить інша інтерпретація – не всі квартири з найвищим прайсом вартують своїх грошей.

Нещодавно ми розповіли про найдорожчу пляшку води за 777 гривень та преміальні камери в СІЗО за 12 тисяч гривень на місяць.

Всі подробиці в спецтемі Найдорожче

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