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Без пафосу, але за 12 тисяч гривень! Як живуть злочинці у VIP-камерах СІЗО (репортаж)

Сьогодні, 18:35

Чи справді платні камери варті своїх грошей

Всім привіт! Рубрика "Найдорожче" набирає обертів, теми стають пікантнішими, а прайси — шокуючими. Сьогодні я розповім про... найдорожчу камеру слідчого ізолятора в Україні!

Знайшла її в Лук'янівському СІЗО! У тому місці, яке добре знайоме Симону Петлюрі, Сергію Параджанову, В’ячеславу Чорноволу та іншим відомим особистостям. Бо всі вони були ув'язнені у лук’янівських стінах. І я теж не змогла пройти повз цю локацію! Але у якості журналіста, звісно.

Словом, платні ізолятори викликали неоднозначні емоції! І їхню цінність зрозуміють лише в'язні, яким доводилося жити у безкоштовних "кімнатах".

Платна камера в СІЗО
Платна камера в СІЗО
Фото: Сьогодні

Так виглядає стандартна платна камера в СІЗО. Загалом їх 6, одна з яких — жіноча. Скромно, без зайвого шику та преміальних послуг, з якими асоціюється поняття VIP у звичайних людей. Тут розміщено чотири односпальних ліжка, що вважається мегакрутим у стінах СІЗО!

Спальне місце
Спальне місце
Фото: Сьогодні

Бо в безкоштовних камерах зазвичай розміщені двоярусні місця.

Класичний двоярус у безкоштовних камерах
Класичний двоярус у безкоштовних камерах
Фото: Сьогодні

Видовище — не з приємних

Ще у платних "кімнатах" знайдете кондиціонер, мікрохвильову піч та плазмовий телевізор (у безкоштовних камерах такого немає). Словом, для мешканців — це як місцевий кінотеатр.

Плазма у СІЗО
Плазма у СІЗО
Фото: Сьогодні

А от у безкоштовних камерах доводиться радіти тому, що є.

Телебачення в стандартних камерах
Телебачення в стандартних камерах
Фото: Сьогодні

Камер "з досвідом" — біля 200! Деяким виповнилося 100 років, іншим — 150 років. До речі, експериментальний проєкт платних камер запустили з метою заробітку коштів. Вони і підуть на ремонт камер, які непридатні для нормального життя в'язнів.

Ще одна з переваг для мешканців платних камер — власний простір. Ця камера площею орієнтовно 35 кв. м на 4 осіб, тому місця вдосталь.

А у безкоштовних камерах така можливість відсутня. Бо на одного засудженого дається 2,5 кв. м, а їх зазвичай — 12-14 осіб в одній кімнаті.

Реалії стандартної камери в СІЗО
Реалії стандартної камери в СІЗО
Фото: Сьогодні

Тому все стоїть одне на одному.

Харчування у жильців покращеного формату також відрізняється. Денна норма у них однакова, але є можливість вибору — як на all inclusive.

Наприклад, в'язень замість свинини може обрати рибу.

Також у них є великий холодильник для зберігання їжі.

Холодильник у VIP-камері Лук'янівської в'язниці
Холодильник у VIP-камері Лук'янівської в'язниці
Фото: Сьогодні

Але найбільша переваги VIP-камер — душ та санвузол, які розміщені всередині кімнати.

Кімната гігієни платного формату
Кімната гігієни платного формату
Фото: Сьогодні

Звісно, за дверима кімнати для гігієни я не побачила мармуру чи дорогої сантехніки! Звичні унітаз та душ, як у гуртожитках столиці.

Але для засуджених, які "спробували" безкоштовну камеру, — це ще та розкіш. Бо прийняти душ вони можуть лише раз на тиждень. Але санвузол у камері є. Щоправда, замість дверей — штори.

У платному ізоляторі ув'язнені почувають себе особливими, бо кращих умов у СІЗО не існує.

Але за таку "розкіш" треба платити!

Проживання тут обійдеться в 2000 гривень за добу, 7 днів — 8000 гривень, місяць — 12 000 гривень.

Погодьтеся, прайс високий, якщо брати до уваги умови проживання, які ми побачили.

Для порівняння: до 2000 гривень за добу можна орендувати розкішний номер в одному з готелів Києва.

Номер в готелі за 1800 гривень
Номер в готелі за 1800 гривень
Фото: Сьогодні

Але така оренда недоступна ув'язненим, і за 2000 гривень вони можуть отримати хіба що такий інтерпретований VIP-формат комфорту для свого життя.

І послуга платних камер все ж популярна! Від 19 травня вдалося заробити 1293 тисячі гривень (станом на 22 січня), 40 тисяч гривень із яких — подарункові сертифікати для в'язнів. Врахуйте, що знаходились тут за цей термін загалом 38 осіб. Одна з них — це жінка.

Лук'янівське СІЗО
Лук'янівське СІЗО
Фото: Сьогодні

Уявляєте? Чимала цифра заробітку, якщо взяти до уваги, що послугою скористалося менше 40 осіб!

Чи може звичайна людина орендувати собі ліжко та відчути, що таке СІЗО на власному досвіді? На жаль, ні. Але впевнена, такий тест-драйв був би популярним серед тих, хто втомився від блиску позолоти та прагне нових емоцій.

Нагадуємо, що раніше ми знайшли труну за мільйон гривень.

Всі подробиці в спецтемі Найдорожче

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Джерела: https://blackrock.com.ua , https://bukovel.com
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