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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Поход в бассейн за 10 тыс. гривен! Мы нашли самое дорогое аквапредложение в Киеве

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
6 августа, 16:32
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Хотели позагорать и искупаться летом, как VIP-гости? Life Сегодня расскажут об однодневном входе в комплекс, который стоит как полноценное путешествие за границу
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен!
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен!

Дорогая жизнь всегда под прицелом не только камер, но и Life Сегодня. Недавно вы узнали о самой дорогой аренде яхты в Киеве, а сегодня расскажем о премиальном столичном комплексе с бассейном. Там цена самого дорогого входного билета – 10 тыс. гривен в день.

Спойлер: прайс высокий, ведь о гостях позаботились, чтобы они вдоволь насытились, а еще за обслуживание оплатили 2 500 гривен.

Где предлагают самый дорогой поход в бассейн?

Нашли премиальную услугу в летней резиденции EDEN BEACH & LOUNGE. Комплекс находится на берегу Днепра и утром встречает отдыхающих в купальниках у бассейна, а вечером – в диско-луках под электронные DJ-сеты.

А комплекс называют локальным Бали! Ведь каждые выходные там устраивают тематические вечеринки, которые похожи на полноценный фестиваль. Словом, мыслями можете попасть в Убуд, заплатив ориентировочно 500 гривен за билет.

Летняя резиденция на берегу Днепра EDEN BEACH & LOUNGE
Летняя резиденция на берегу Днепра EDEN BEACH & LOUNGE / Фото: Eden Beach

Настроения Индонезии ощущаются не только из-за музыкальных сетов, но и общей атмосферы. Гостей сопровождают Будды, расположенные по всей территории комплекса. Моментами они сбивают с толку, потому что иногда начинает казаться, что вы находитесь в сердце Бали.

Атмосфера Бали в EDEN BEACH & LOUNGE
Атмосфера Бали в EDEN BEACH & LOUNGE / Фото: Eden Beach

Посетители оценили "инсталляции", которые позволили им на мгновение переместиться на остров, поэтому в Instagram увидеть киевских Будд – обычное дело.

Но реальность все же другая – Труханов остров и прайс на VIP-услуги по цене, как билет в одну сторону в Индонезию. Потому что оплату в 10 тыс. гривен за премиум-место для любителей особого никто не отменял. Цена шокирует! Здесь и йога не поможет абстрагироваться от цифр, которую проводят в резиденции.

С локальным Бали понятно. А что входит в прайс 10 тыс. гривен?

Вход на территорию комплекса бесплатный при условии, если вы оплачиваете лежак, бунгало, кровать, кресло-подушку или люкс-зону. Конечно, VIP-гости выбирают последнее предложение!

И за 10 тыс. гривен в день в выходные они получают лучшее место на локальном "Бали", много внимания и бесплатную еду. Гостям резиденции за эту сумму предлагают размещение в люкс-зоне у бассейна с большим диваном и подушками. Там поместится до 8 человек!

Премиальная зона в Eden Beach
Премиальная зона в Eden Beach / Фото: Eden Beach

Если придете одни, то цену вам никто не снизит, но вы будете чувствовать себя королем на троне. Ведь комфортабельнее и более премиального места на территории не найти. Хотите? Также предлагают гостям VIP-зоны плед и полотенце.

Диван – это, конечно, лучше, чем пластмассовый лежак. Но согласитесь, что платить за одну мебель 10 тыс. гривен для отдыха – неоправданно. К счастью, в прайс еще входит депозит на еду, на 7 тыс. гривен.

Что по фуд-предложениях, спросите вы? Тоже дорого, прайс выше среднего.

Оцените:

  • Ролл "Черный дракон" – 795 гривен.
  • Боул с креветкой – 550 гривен.
  • Салат "Цезарь" – 340 гривен.
  • Осьминог на гриле – 680 гривен.
  • Пенне "Четыре сыра" – 435 гривен.

Цены намекают, что самые дорогие прайсы меню могли бы стать новой темой статьи для рубрики "Самое дорогое" .

В летней резиденции прайс на еду выше среднего
В летней резиденции прайс на еду выше среднего / Фото: Eden Beach

Если все же заплатите 10 тыс. гривен за такой отдых в выходной день, то предлагаем выпить немного алкоголя, чтобы увиденные цифры легче воспринимались. Как насчет коктейля "Апероль Шприц" за 275 гривен, или сразу бутылки водки "Финляндия" за 1700 гривен?

Внимание: и депозит на еду в 7 тыс. гривен можно использовать только в день заказа. А если вы придете с компанией, где будет более 8 человек, то за каждого дополнительно нужно заплатить 400 гривен.

И это еще не все. Кроме депозита на меню, в прайс 10 тыс. гривен входит сервисное обслуживание за 2500 гривен. У вас будет персональный официант! У гостей, которые разместятся на шезлонге у пляжа за 250 гривен, такого бонуса нет. Им придется заказывать самому на баре и ожидать официантов в порядке "живой" очереди. А еще доплатить за сервис 10% от суммы в чеке.

Словом, с 10:00 до 19:00 вы можете наслаждаться премиальным расположением или же за эти деньги улететь одни на неделю в Турцию, Египет или другие страны. Выбор за вами.

Можно дешевле?

Да! Это же VIP-место в резиденции у бассейна в будни предлагают за 8 тыс. гривен. Из которых 2 тыс. гривен – это сервисное обслуживание, а 6 тыс. гривен – депозит на еду и напитки. Это тот случай, когда любите премиальные услуги, но и экономию тоже никто не отменял.

Но несмотря на самый высокий прайс премиум-места в Киеве, гости могут за бюджетные цены отдыхать на обычном шезлонге у бассейна или пляже. Прайс: в будни 250 гривен, а в выходные – 400.

Конечно, эффекта "вау" и ощущение, что ты находишься на лучшем месте в резиденции, не будет. Ведь заветная люкс-зона с белыми шторами расположена в нескольких метрах.

Аренда шезлонгов в резиденции от 250 гривен
Аренда шезлонгов в резиденции от 250 гривен / Фото: Instagram: hanna__shabanova

Что стоит принять во внимание?

Зона зоной! Но в комплекс, где есть бассейн, прежде всего приходят купаться. А они в резиденции обычные (их два): ещё не выделились из числа других бассейнов столицы размерами или привезенной водой с Бали. После объявленной суммы в 10 тыс. гривен за люкс-зону хотелось бы услышать о дополнительном бассейне для гостей. Почему бы и нет?

Летняя резиденция на берегу Днепра
Летняя резиденция на берегу Днепра / Фото: Eden Beach

В Instagram все же заметно, что випку любители особого оценили и она служит местом для празднования особых дней или локацией релакса.

Что мы думаем об этом всем?

Один поход в бассейн за 10 тыс. гривен – это дорого, особенно если посетите его сами без компании друзей. Напоминает оплаченный тур на Бали, в котором учли только атмосферу и удобство для отдыха, но забыли об основном – море (в нашем случае премиальных услугах водных зон).

И, конечно, увиденное на улучшение купания не повлияет. И эта "история" – не об отдельном бассейне для VIP-гостя, а лишь о дополнительных удобствах. Но если для вас в приоритете исключительно классная атмосфера, внимание персонала и гастропредложения, то вам понравится.

Недавно мы рассказывали, что нашли самый дорогой ужин в Киеве и узнали, кто за него платит.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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