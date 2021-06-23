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Літня відпустка в Яремчому: все, що потрібно знати про курорт

Сьогодні, 17:35

Орендувати кімнату тут можна і за 300 гривень та запланувати відпочинок не лише пасивний, а й активний! А щоб познайомитися з місцевою гастрокультурою варто спробувати лише 5 страв

Як би українці не мріяли про Мальдіви, США та про інші відмітки у закордонному паспорті, а стежки та магія гір все одно ваблять до Карпат. Особливо до курорту Яремче, який є одним із найпопулярніших на Франківщині. Що ж там такого особливого і скільки коштує тут оренда житла – ми розповіли у статті. Якщо ж плануєте подорож неподалік Києва – читайте авто-гайд, бо ми знайшли локації, які ви не очікували побачити біля столиці!

Що варто знати про Яремче?

Розташоване містечко на території Карпатського національного природного парку. Тут є гори (масив Горгани: Маковиця, Довбушанка, Синячка та інші піки висотою 1500-2000 м), які варто підкорити екстремалам. Навколо Яремчого тече гірська річка Прут, де обожнюють купатися туристи. Вона завжди чиста та холодна, але це не лякає людей, тож запливи є завжди. І ви спробуйте! Місцевість популярна не лише влітку, а й взимку. В холодний сезон любителі покататися на лижах у Буковелі тут часто бронюють готелі, бо відносно недорого. В теплу пору року це місце, як антистрес. Тут можна помилуватися краєвидами, дихати гірським повітрям, перезавантажитися фізично і морально, а ще абстрагуватися від метушні великого міста.

Гірська річка Прут в Яремче
Гірська річка Прут в Яремче
Фото: Depositphotos

Як доїхати до Яремче?

Дістатися до курорту просто, бо є прямі рейси з великих міст. Наприклад, з Києва можна їхати потягами, що прямують до Рахова і Ворохти із зупинкою в Яремчому. Ще варіант – купити квиток на будь-який потяг, що курсує до Івано-Франківська, а далі – на маршрутці (яких тут багато – вони чатують на пасажирів під залізничним вокзалом), автобусі (автовокзал знаходиться поруч із залізничним) або ж таксі. Відстань від Івано-Франківська до Яремчого 58 кілометрів, тож за годину реально дістатися до пункту призначення.

Важливо: в умовах карантину через епідемію коронавірусу розклад і напрямки поїздів уточнюйте

INSTAGRAM (@yaremcheonline)

А що з цінами на проживання?

З пошуком житла проблем не буде, навіть, якщо ви захочете його забронювати в останній момент. Але краще зробити це заздалегідь. В Яремчому можна орендувати приватний будинок (ідеально для компанії друзів), апартаменти, готель або жити в одному домі з господарем заплативши за кімнату! Як вам таке? До слова, пропозиції оренди в центрі дорожчі, але рекомендуємо звернути увагу на житло подалі від головних вулиць. Треба ж побути наодинці з природою? Бо у великих містах така можливість – рідкість.

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А тепер до цін. На "Букінгу" найдешевша кімната на двох у мініготелі коштує 300 гривень. Доба у бунгало на двох людей коштуватиме 2500 гривень. А дім з трьома кімнатами можна і за 450 гривень орендувати. І це не жарт, а карпатська гостинність!

Словом, знайти бюджетне житло реально. Все залежить від ваших бажань, якщо все ж таки захочете готель лакшері-формату, то в Romantik Spa Hotel пропонують апартаменти на двох за 17055 гривень.

А що подивитися і чим зайнятися в Яремче?

Найпопулярніша літня розвага в горах – поїздки на джипах і квадроциклах, кінні прогулянки, походи по гриби і карпатське SPA у чанах. І, звичайно, риболовля – тут практикують піймати форель, одразу ж приготувати її на вогні й подати до столу. Хто пробував, той знає, що це смакота!

Якщо ви приїдете з дітьми, заведіть їх у місцевий карпатський зоопарк погодувати оленів, козуль та кабанів у вольєрі. Біля входу можна купити тваринам ласощі.

Відпочинок в Яремче-2021
Відпочинок в Яремче-2021
Фото: Depositphotos

І куди ж без місць сили! Ними тут вважаються водоспади – Жонка та Дівочі сльози. До того ж вони мальовничі й стануть прекрасним фоном для фото в Інстаграмі. Навідайтеся також з екскурсією до сусідніх міст, наприклад, до Коломиї, Івано-Франківська чи Львова, або ж на Закарпаття.

Обов'язковий пункт програми – Скелі Довбуша (місце, де зимував легендарний ватажок опришків). А за 25 км від Яремчого, знаходиться ще один відомий водоспад – Женецький Гук, висота якого орієнтовно 15 метрів.

INSTAGRAM (@lebedinskaia.daria)

А підкріпитися після тривалих прогулянок можна в одному з ресторанів, яких десятки по місту. Рекомендуємо спробувати там банош, вареники, гуцульські деруни, запечену у фользі форель і бограч. Словом, це стартерпак для тих, хто хоче познайомитися з карпатською гастрокультурою.

Яка погода тут влітку?

Погода в Яремчому мінлива, проте клімат чудовий для прекрасного відпочинку в горах. Сильної спеки тут не буває, а кількість сонячних днів на місяць, в середньому, п'ятнадцять. Температура повітря – орієнтовно 22-23 градуси тепла. Невеликі дощі – це традиція, але в Карпатах вони навпаки додають атмосфери відпочинку, свіжості повітрю, а природі особливого шарму.

Відпочинок в Яремче-2021
Відпочинок в Яремче-2021
Фото: прес-служба

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про бюджетну відпустку на Чорному морі в Кароліно-Бугазі. Крім того, дізнайтеся, чому варто поїхати до Трускавця, Моршину чи Східниці.

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