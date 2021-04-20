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5 унікальних місць України, які варто побачити з висоти пташиного польоту

Сьогодні, 14:32

Від побачених місць захоплює подих

Активний туризм в Україні нікуди не подівся! Більшість вже встигли побачити популярні локації подорожуючи машиною чи потягом. А ми пропонуємо екстремалам ще й на гелікоптері дослідити неймовірні місця. Ці враження не зрівняти з форматом "відвідування на авто". Бо з висоти пташиного польоту вдається яскравіше прожити моменти, вау-емоції від яких ще довго залишаються. Перевірено нами у загадковому Чорнобилі та резиденції "Межигір'я"! А сьогодні ми поділимось 5 локаціями України, які рекомендуємо вам побачити з висоти.

На випадок, якщо за кордон на травневі ви не їдете, а протестувати новий формат подорожей все ж хочеться.

Лемурійське озеро на Херсонщині

Це озеро привертає увагу своїм рожевим кольором. Ви лише погляньте! І ні, це не фотошоп, як ви могли подумати. Його знайдете в Херсонській області, у східній частині затоки Сиваш.

Лемурійське озеро
Лемурійське озеро
Фото: Sony World Photography Awards: Yevhen Samuchenko

Лемурійське озеро
Лемурійське озеро
Фото: Sony World Photography Awards: Yevhen Samuchenko

Чому озеро має рожевий колір, запитаєте ви? Все просто: у водоймі ростуть водорості "Дуналіелла", які і є причиною зміни кольору, під сонячним проміння виділяючи речовину бета-каротин. Чим спекотніша погода, тим насиченіший колір. Хочете побачити яскравий відтінок рожевого? Приїжджайте влітку, а якщо ніжніший – на травневі свята. Фото з локації дійсно вражають. Коли дивишся на колір, то складно повірити, що це в Україні. А уявіть, які тут види з гелікоптера!

"Гранд-каньйон" на Херсонщині

Ще одне місце на Херсонщині, яке не варто оминати – це "Гранд-каньйон" у Станіславі. Побачити та відчути міць цього місця на всі 100% можна лише з висоти. Звісно, погуляти біля скель та пройтися стежками ногами – теж незабутньо. Але "зловити" панораму на максимум вдасться виключно з дрону чи гелікоптеру.

Каньон у Херсонській області
Каньон у Херсонській області
Фото: Twitter: @bogdan_susol

Каньон у Херсонській області
Каньон у Херсонській області
Фото: find-way

Кажуть, що на локації ще й на дельтапланах літають заради видовища. Словом, якщо ви екстремал, то місце вам сподобається.

Гусинська церква у Київській області

Затоплену церкву знайдете у 80 км від столиці біля села Ржищів. Пам'ятка архітектури 19 століття вабить своєю історією. Їй вдалося вціліти після затоплення села Гусинці у 70-х роках минулого століття. Звісно, без реконструкцій не обійшлося. До слова, назву села вже не знайдете на карті, а до церкви з дзвіницею – 200 метрів від берега.

Затоплена церква біля Ржищева
Затоплена церква біля Ржищева
Фото: vsviti

Деякі туристи сюди пливуть на човнах, які орендують у місцевих, у Ржищеві. Всім цікаво дослідити місцевість. Але найефектніша панорама церкви відкривається з висоти. Ви лише погляньте, який краєвид на фото!

Дружбівський кар‘єр у Житомирській області

Диво природи – Дружбівський кар'єр,знайдете за 200 км від Києва, у Житомирській області. Місце поки що не "розсмакували" туристи. Ландшафти вражають, складно повірити, що це неподалік столиці! Чи не так? Уявіть, які тут краєвиди на світанку чи на заході сонця.

Кар'єр в Житомирській області
Кар'єр в Житомирській області
Фото: Instagram: o_garichkin

Кар'єр в Житомирській області
Кар'єр в Житомирській області
Фото: Instagram: o_garichkin

Вода з зеленуватим відтінком у поєднанні зі світлим піском та лісом навколо, вражають. Додайте це місце у список локацій для перезавантаження від мегаполісу, воно варте того.

Бакота на Хмельниччині

Бакота, яка розташована за 55 км від Кам'янець-Подільського, відома своєю історією. У 1981 році село затопили, щоб розширити водосховище для Новодністровської ГЕС, а жителів змусили переїхати. Після цього село зникло з карти. Зараз сюди з усієї України приїжджають туристи, але більшість і не здогадується про історію цього місця. Акцентують увагу лише на місцевих краєвидах, які й справді "вау!".

Бакота
Бакота
Фото: Wikipedia

Бакота
Бакота
Фото: Instagram: merin.cv

Вражаючих краєвидів тут 1590 гектарів. Ви лише погляньте на фото! Не дивно, що туристичне місце у нашій добірці.

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локации місця зйомок Бакота туристичний маршрут подорожі Україною инстаграмные места
Джерела: Sony World Photography Awards: Yevhen Samuchenko , Twitter: @bogdan_susol , vsviti , Instagram: o_garichkin , Instagram: weekend202104 , Instagram: merin.cv
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