5 ідей для пікніку як в Pinterest

На лавандовому полі з келихом розе, на пляжі з романтичною атмосферою, і, навіть, в міському парку. А можна і на дачі, ще й з домашнім кінотеатром!

Ідеї пікніків як у Pinterest / Фото: Pinterest

Як щодо естетичного пікніка як зі стрічки Pinterest? Ми розповімо про 5 ідей, які ви захочете реалізувати цими вихідними. А ще поділимося локаціями, де можна провести пікнік у Києві та по Україні. Ви захочете втілити в реальність хоча б одну цього вікенду, адже вихідні аж до понеділка. Перевіримо? А любителям відвідувати туристичні місця на машині рекомендуємо переглянути авто-гайд від Life Сьогодні.

Розпочнемо з лавандового поля!

Пікнік на лавандовому полі – це вибір естетів! Достатньо лише взяти плед, пляшку розе та красиві келихи. І, звісно, не без легкої закуски та випічки. Бо куди ж без круасанів чи багета на фото? Доповніть пікнік кошиком, в якому можна принести продукти чи ліхтариками.

Інстаграмний пікнік на лавандовому полі / Фото: Pinterest

Інстаграмний пікнік на лавандовому полі / Фото: Pinterest

Де шукати лавандове поле? В парку "Порадів", що в с. Порадівка Київської області. Там сезон лаванди триває з 30 червня до 28 липня. Словом, серед 35 тисяч кущів лаванди ви знайдете місце для пікніка та зробите не одне фото.

Як щодо пляжу?

Літом пляж – це місце зустрічі та купання, але й пікнік ніхто не скасовував. Правда ж? Але краще приходьте після обіду, коли буде прохолодніше, щоб зустріти захід сонця. Для такого пікніку достатньо пляшки улюбленої випивки, фруктів та хорошого настрою. І доставки піци!

Інстаграмний пікнік на пляжі / Фото: Pinterest

Інстаграмний пікнік на пляжі / Фото: Pinterest

Де шукати пляж для пікніка ? Якщо ви любите шумні локації та не виїжджати далеко від центру Києва – йдіть на пляж Труханового острова. А для поціновувачів тиші та спокою – село Лютіж за 32 км від столиці, де пляж Київського моря безлюдний. Вдалий для пікніка також Ланжерон, що в місті Одеса.

І не без міського парку…

Пікнік в парку підійде тим, хто не хоче виїжджати з міста через брак часу! І любить відпочивати в тіні, а не на сонці. Пікнік в парку не менш атмосферніший, ніж на пляжі. Самі погляньте. Влаштуйте максимальний релакс та замовте піцу чи іншу страву, яку полюбляєте. І доповніть трапезу випивкою. Як щодо сидру, просеко чи апельсинового фрешу з льодом?

Інстаграмний пікнік в парку / Фото: Pinterest

Інстаграмний пікнік в парку / Фото: Pinterest

Де шукати парк для пікніка? Підійде Голосіївський та парк Партизанської слави.

Ще одна безпрограшна ідея – сад гамаків!

Парк парком, але саду гамаків теж місце в списку пікніків як з Pinterest. Вмикайте фантазію, коли будете планувати трапезу в саду. Беріть з собою ліхтарики, свічки, подушки, міністолик та красивий посуд, який доповнить "картинку". Словом, в Pinterest сотні ідей, які вас надихнуть. Такий пікнік підійде, щоб відсвяткувати день народження, романтичну вечерю чи освідчення в коханні.

Романтичний пікнік / Фото: Pinterest

Романтичний пікнік / Фото: Pinterest

Де шукати сад гамаків для пікніка? На ВДНГ, що неподалік метро "Виставковий центр та "Іподром".

І на завершення – дача! Чому ні?

Ідея для тих, хто збирався на дачу цього вікенду – влаштуйте там атмосферний пікнік із друзями! Плюс в тому, що вам не потрібно продумувати, що брати з собою, адже все необхідне буде під рукою. Основне – скласти список продуктів та купити все в магазині до пікніка.

Пікнік на дачі / Фото: Pinterest

Пікнік на дачі / Фото: Pinterest

Локацію відпочинку прикрасьте ліхтариками, ввімкніть музику, можете й стіл винести для вашої зручності. На дачі вдасться зробити домашню атмосферу, яка в парку не завжди є через присутність сторонніх людей. І, навіть, домашній кінотеатр. Погодьтеся, що виглядає – вау!

Де шукати дачу – ви й самі знаєте! Але, якщо у вас її немає, то відправляйтеся на ТОП-локації з красивою природою в столиці. Про них ми розповіли в попередній статті.

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