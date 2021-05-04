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Аромасвічка з запахом алкоголю VS пляшка спиртного: що дешевше?

Сьогодні, 18:15

Ми зібрали пропозиції від брендів ароматичних свічок на випадок, якщо захочете спробувати нетипові інтерпретації

Аромасвічки — продукт горіння, без якого зараз не обходиться жожен дім. Розуміємо, вони роблять атмосферу затишною і романтичною. Тому ми зібрали "алкогольні" пропозиції від брендів ароматичних свічок на випадок, якщо захочете спробувати нетипові інтерпретації. Словом, убили двох зайців. А ще порівняли їх з прайсом алкопозицій в супермаркеті. І цифри нас здивували! Тепер зрозуміло, чому на вечірках все ж переважає спиртне.

"Льодяне вино"

Дебютна свічка з запахом вина від польського виробника Flagolie. В ній не просто акцент на напої, тут ще й температура важлива. Бо назвали одиницю "Льодяне вино". Невже креатор прочитав нашу попередню статтю про правильне проведення дегустації вдома і вирішив подавати вино переохолодженим?!

"Льодяне вино"
Фото: скриншот

Обіцяють, що вона здивує п’янким ароматом холодного вина і буде усувати неприємні запахи в оселі. Коштує свічка – 519 гривень (170 г). Звісно, ми не внесемо її до рубрики "Найдорожче", але на цю суму можна купити до 3-х пляшок вина. Хм, цікаво, який варіант ви все ж оберете: насолоду "холодним" ароматом чи добірку пляшок вина?

Свічка з ароматом дубової бочки і джину

Переходимо до міцних спиртних. Є тут любителі джину? Тепер можете легко відмовитися від напою, якщо давно збиралися це зробити і насолоджуватися ним у форматі свічки – через аромат. Бо знайшли ми одиницю з джином від бренду Kobo Moonshine за ціною 899 гривень (360 г).

Свічка з ароматом дубової бочки і джину
Свічка з ароматом дубової бочки і джину
Фото: скриншот

Але є одно "але" – дешевше все ж купити пляшку джину! До слова, всім відомий Bombay Sapphire (0.7 л) коштує біля 700 гривень, а Beefeater (0.7 л) – 500 гривень. Так, штучки для апгрейду атмосфери – дороге задоволення. Бо за 900 гривень можна купити якісний джин Hendricks.

Crisp Champagne

І не без шампанського! Асортимент свічок з цим ігристим найбільший на ринку. Знайшли аромасвічку від VOLUSPA Maison Noir, і на запах вона з ваніллю, дубовим деревом і шампанським. Ціна такої – 490 гривень (85 г.). Традиційний напій з Шампані за такий прайс не купити, максимум – ігристе з інших географічних локацій, наприклад, просекко.

Crisp Champagne
Crisp Champagne
Фото: скриншот

Свічка ідеально підійде для розмов із подругою під келих ігристого і термін її горіння – 25 годин. Ідеальний час, ви якраз встигнете обговорити найголовніше.

Sparkling Rose

Знайшли свічку з запахом ігристого вина! Якщо любите розе, то ви оціните запах Sparkling Rose. Бо вона поєднала в собі основні ноти чорної смородини, просекко та пелюсток троянд. Ще відчуєте малину, інжир та вишню. Схожа рецептура є у багатьох розе!

Sparkling Rose
Sparkling Rose
Фото: скриншот

Коштує свічка - 595 гривень (115 г) і горіти буде до 25 годин. За зазначену вартість можна придбати дві пляшки розе у супермаркеті. Ви можете запланувати комбо – придбати одразу дві одиниці ігристого і свічку та простесувати два варіанти. І обрати на майбутнє той, який більше до душі!

"Кореневе пиво"

Так, свічка з запахом пива також є на ринку України. Варіант аромасвічки "Кореневе пиво" від американської компанії Beamer Candle Co продають у кухлі. Вангуємо, з такого ви пили коктейлі у барах, або каву холодного формату в кафе. А особливість кореневого пива у корі дерева Сассафрас, яка є в основі продукту, і напій популярний у Північній Америці. У нас також він представлений не лише у класичному форматі пляшки, а й свічки.

"Кореневе пиво"
Фото: скриншот

Коштує одиниця – 595 гривень (340 г.). Обіцяють, що воску вистачить на 90 годин. Пиво, звісно, ви б випили швидше. До слова, безалкогольного кореневого можна було б придбати 8 штук на зазначений прайс. Так, свічка не зробить вашу атмосферу романтичною, але коли відчуєте запах — на мить поверне думками у паб, за чим ми сумуємо через пандемію.

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