Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

Вы поймете особенность кислотности в игристом и будете обходить стороной сладкие вина

В прошлый раз мы рассказали вам, как правильно выбирать "тихое" вино и не разочароваться! А сегодня узнаете, как выйти из супермаркета с вкусным игристым, потому что мы пообщались с сомелье Ириной Гридиной. После прочтения вы прекратите называть все напитки этого вида "шампанским", дадите шанс кислым винам и будете обходить варианты с большим содержанием сахара.

И помните, что выходные желательно провести с бутылкой просекко, которая доставит удовольствие! Это лучше, чем выбирать игристое под влиянием рекламы, без понимания его особенностей. А потом разочароваться после первого глотка и сидеть с такой реакцией.

На что стоит обратить внимание при выборе

Не повторяйте ошибку многих, когда будете выбирать игристое вино – не путайте его с шампанским, у которого также есть пузырьки. Это популярная ошибка, большинство людей называют всю продукцию "шампанским". Но так можно наименовать только игристое, которое производятся в регионе Шампань! Оно дороже обычного игристого вина – цена стартует ориентировочно от 1000 гривен. Вместе с тем, игристое вино можно и за 100 гривен купить, но стоит ли оно того?

Шампанское Фото: indeksonline.net

Шампанское и игристые вина объединяют пузыри. Они образуются при брожении, когда в виноградную смесь добавляют дрожжи и сахар. Задача виноделов удержать их, потому что от этого зависит вкус! Но не расстраивайтесь, если вы хотели приобрести шампанское хотя бы за 400 гривен. Далее мы расскажем, какой стиль изготовления игристого похож на метод при производстве оригинального шампанского.

Ок, с шампанским понятно. А как правильно выбрать игристое вино?

Придя в магазин ищите сомелье. Он поможет подобрать игристое по индивидуальным предпочтениям. Потому покупать исключительно "раскрученные" лейблы – плохая идея, необходимо брать во внимание метод ферментации, категорию (количество сахара в бутылке) и, конечно, цену.

Какие особенности методов ферментации?

Есть три метода ферментации, от которых зависит форма пузырьков и вкус игристого вина.

Шампанизация (или классический) – метод, который используют для изготовления напитка в Шампани. Для игристого вина виноделы также применяют данный метод. Он дорогой, но качественный, потому что ферментация происходит сразу в бутылке. При таком подходе, каждой бутылке уделяют внимание! А на производстве их тысячи. Выбирайте такое игристое, если хотите, чтобы вино было похоже по вкусу на шампанское.

Самые популярные категории метода шампанизации: кава, франчакорта и креман.

Шарма – особенность этого метода – ферментация напитка в большой емкости, дает эффект маленьких пузырьков. Игристое, произведенное таким процессом, бюджетней вина, изготовленного при помощи шампанизации.

Самая популярная категория метода шарма – просекко.

Бюджетный метод – когда в бутылку искусственно добавляют углекислый газ, без естественного процесса брожения. Вино с такими пузырями на вкус "грубое", но по прайсу оно дешевое. Здесь вообще не идет речи о выдержке и качестве, как с вином, изготовленным методом шампанизации.

Вангуем, здесь вы поняли, что пробовали его, потому что один из самых популярных сортов такого вина – фраголино.

После того, как выбрали метод, определитесь с категорией – процентом сахара в напитке.

Как сориентироваться в соотношении сахара в бутылке?

Любите сладкие напитки? Акцентируйте внимание на сортах с высоким содержанием сахара, а если нет – выбирайте варианты, в которых преобладает кислый вкус.

Различают следующие категории:

Брют натюр – он самый сухой, содержит не более 3 граммов сахара на литр напитка. Оценят только любители, поскольку в нем уровень кислотности высокий.

Экстра брют (Extra brut) – менее 6 граммов сахара на литр напитка, он также не будет по вкусу "новичкам";

Брют (brut) – менее 12 граммов сахара на литр напитка;

Экстра сухое (extra sec) -12-17 граммов сахара на литр напитка;

Сухое (sec) -17-32 граммов сахара на литр напитка;

Полусухое (demi-sec) – 32-50 граммов сахара на литр напитка, одно из самых популярных для массового потребителя, поскольку кислотность минимальная и оно понятно "новичкам";

Сладкое (doux) – более 50 граммов сахара на литр напитка, его называют десертным из-за большого содержания сахара и количества калорий. Если следите за фигурой, то от закуски к бокалу вина нужно отказаться.

Последние три категории популярны в Украине. Большинство людей выбирают сладкие, хотя в мире в данный момент тренд употреблять сухие вина с минимальным содержанием сахара. И не только из-за ЗОЖ, но и недобросовестности виноделов. Отдельные производители искусственно увеличивают содержание сахара в вине, чтобы скрыть недостатки. Прежде всего, это относиться к напиткам массового производства. Вы только вспомните о самом бюджетном способе процесса ферментации!

Представьте, вы купите сладкое вино, или полусухое бюджетного метода ферментации, недостатки которого производитель "замаскировал" сахаром. Уверены, насладиться вкусом не сможете, почувствуете только выраженный сладкий вкус (похожий на газированную воду). Но неужели за это покупают игристое? Нет, потому стоит брать пример с зарубежных дегустаторов, которые выбирают несладкие варианты.

К слову, уровень кислотности игристого зависит от климата, где расположены виноградники. Например, если виноград с Шампани, то в нем самая высокая кислотность, а если в Испании – она маленькая, там высокая температура воздуха.

Как привыкнуть к кислотности?

Заметьте, люди по-разному реагируют на кислотность напитка. Не у всех после глотка экстра брюта (где 6 граммов сахара) вау-эффект. И это нормально, потому что если вы новичок и всю жизнь пили игристое сладкое вино, не спешите переходить мгновенно на экстра брют. Потому что его кислотность вас шокирует, это вам не отечественное "полусладкое" с высоким содержанием сахара. Рекомендуем постепенно пробовать разные категории уменьшая процент сахара – так вы будете привыкать к выраженной кислотности в каждом новом бокале.

Если эти выходные планируете пить сухое (где 32 граммов сахара), то на следующие выберите экстра вариант (где сахара до 17 граммов). Так вы постепенно будете знакомиться с кислотностью, которая и является особенностью напитка.

Игристое вино Фото: Pexels

Обратите внимание на лайфхак. Если все же выберете сухое игристое – то совместите его с закуской, например свининой. Продукт сбалансирует сухой вкус, и он откроется вам с другой стороны. Вы почувствуете особенность напитка, а еще зададите себе вопрос: "И как я мог пить игристое, из тех, что doux?". Потому кислотность – это прекрасно, но ее сложно понять с первого глотка, нужно время.

Делать акцент на сортах винограда?

На сорта винограда также обращайте внимание при выборе! Но сначала определитесь с процентом сахара, а затем с виноградом. Потому купив сладкое вино вы из-за сахара и не почувствуете стилистику винограда. Это еще один аргумент для выбора сухих игристых.

Самые популярные сорта винограда для игристого вина (которые используют также и в Шампани) – пино-нуар и шардоне. Например, если выберете шардоне, то попробуйте "блан де блан" из белых сортов винограда. Если пино-нуар, то попробуйте"блан де нуар" – из темных сортов винограда. Вкус будет зависеть от процесса выдержки напитка.

Какие отметки должны быть на этикетке обязательно?

В магазине на этикетке качественного игристого вина должны указывать количество сахара, аппелласьон (место происхождения). Информация об уровне алкоголя в игристом вине также должна быть, и это не более 13%.

Как натренировать навыки сомелье и выбирать вкусное вино?

Пробуйте каждый раз разные игристые вина – не зацикливайтесь на одном, даже если оно пришлось по вкусу! После каждой дегустации записывайте, понравилась ли кислотность, оправдал надежды бренд, какой на вкус был сорт винограда. Только в формате тестирования новых напитков вы найдете те, которые войдут в список любимых. Такого навыка даже у сомелье нет, поскольку на 100% он вряд ли сможет подобрать вино с первого раза, если вы попробовали мало сортов и "новичок" в этой теме.

И не зацикливайтесь на брендах, наоборот, ищите вина маленьких виноделен с историей, где креатор уделил внимание каждой лозе и бутылке, которая ожидает вас на прилавке. В таких линейках заложена философия и душа винодела больше, чем в игристых, миллионы бутылок которых производят на заводах.

Какой минимум необходимо заплатить за игристое вино?

Прайс игристого вина зависит от способа ферментации и производителя.

За бутылку креман метода шампанизации нужно заплатить минимум 300 гривен. За просекко, ферментированное в резервуарах, отдадите минимум 400 гривен, цена франчакорты – 600 гривен. А прайс бюджетных вин, как фраголино – от 100 гривен. Но о качестве здесь и речи нет. Если она в приоритете, то выбирайте между первыми вариантами. И помните, что игристое – это для удовольствия, а не чтобы "напиться".

Рекомендую также обращать внимание на средние ценовые предложения. Это полезный совет для тех, кого шокирует прайс вина в 100 гривен, но и беспокоит ценник в 10 тыс. Выбирайте золотую середину!

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