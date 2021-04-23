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Найсмачніші варіації! 5 коктейлів з коньяком для нудних вихідних в карантин

Сьогодні, 21:44

Для поціновувачів напою, яким набридло класичне поєднання з кока-колою

Нещодавно ми розповідали про етикет пиття коньяку і як його правильно обирати. Сьогодні теж не обійдеться без цього напою! Ділимося 5 смачними коктейльними варіаціями з коньяком, які ви захочете спробувати. Обирайте один з них для приготування у ці вихідні, або ж усі одразу, якщо плануєте вечірку.

"Французький зв’язок"

Простий, але смачний рецепт для істинних шанувальників коньяку. Але лише від вас залежить, яким буде смак коктейлю: якщо оберете "досвідчені" коньяки, то отримаєте виразний смак деревини, якщо "молоді", то ноти фруктів.

"Французький зв’язок"
Фото: Pexels

Інгредієнти

  1. 30 мл коньяку;
  2. 30 мл лікеру "Амаретто".

Спосіб приготування

  1. Наповніть склянку льодом (ідеально підійде глиба, яка тримає температуру, але з мінімальним додаванням води);
  2. Додайте коньяк та "Амаретто" і змішайте.

"Стінгер"

Ще один коктейль з коньяком, але тут родзинка – білий дижестив "Крем де менте" з м'ятним смаком. На ринку є ще зелений колір, але рекомендують виключно білий.

"Стінгер"
"Стінгер"
Фото: Pexels

Інгредієнти

  1. 60 мл коньяку;
  2. 30 мл білого "Крему де менте".

Спосіб приготування

  1. Додайте інгредієнти у склянку з льодом;
  2. Перемішайте до повного охолодження;
  3. Процідіть суміш у келих із льодом.

Якщо хочете трішки мінімізувати різкість коньяку – збільшіть кількість дижестиву.

"Базіка"

Цей коктейль сподобається любителям фруктових поєднань. Бо тут є банан та вишневий лікер! Смак цікавий і не різкий, якщо порівняти з "чистим" питтям коньяку.

Інгредієнти

  1. 1/2 банана;
  2. 50 мл коньяку;
  3. 25 мл вишневого лікеру.

Спосіб приготування

  1. Всі інгредієнти змішайте в блендері;
  2. Отриману суміш перелийте в келих.

"Вишневе молоко"

Скуштувати цей варіант коктейлю не всі погодяться. Бо рецептура дійсно нетипова, адже молоко в поєднанні з коньяком складно уявити. Але хто куштував, то запевняє, що варто хоча б раз спробувати.

Інгредієнти

  1. 40 мл коньяку;
  2. 20 мл вишневого соку;
  3. 40 мл молока.

Спосіб приготування

  1. Змішайте коньяк та сок;
  2. Перелийте отриману суміш у келих і додайте холодне молоко;
  3. Пийте через соломинку.

"Шампанський мікс"

Вангуємо, що шампанське ви не очікували побачити у добірці коктейлів з коньяком. Але, навіть, із напоєм, який має 40% обертів можна поєднати ігристе. До речі, як правильно обирати ігристе ми розповіли у минулій статті.

Коктейль з шампанським
Коктейль з шампанським
Фото: Pexels

Інгредієнти

  1. 60 мл коньяку;
  2. 120 мл ананасового соку;
  3. 20 мл шампанського;
  4. Лід.

Спосіб приготування

Поєднайте коньяк, ананасовий сік та лід і змішайте;

Перелийте у келих для шампанського і долийте до самого верху ігристе.

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