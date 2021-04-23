Найсмачніші варіації! 5 коктейлів з коньяком для нудних вихідних в карантин
Для поціновувачів напою, яким набридло класичне поєднання з кока-колою
Нещодавно ми розповідали про етикет пиття коньяку і як його правильно обирати. Сьогодні теж не обійдеться без цього напою! Ділимося 5 смачними коктейльними варіаціями з коньяком, які ви захочете спробувати. Обирайте один з них для приготування у ці вихідні, або ж усі одразу, якщо плануєте вечірку.
Простий, але смачний рецепт для істинних шанувальників коньяку. Але лише від вас залежить, яким буде смак коктейлю: якщо оберете "досвідчені" коньяки, то отримаєте виразний смак деревини, якщо "молоді", то ноти фруктів.
Інгредієнти
- 30 мл коньяку;
- 30 мл лікеру "Амаретто".
Спосіб приготування
- Наповніть склянку льодом (ідеально підійде глиба, яка тримає температуру, але з мінімальним додаванням води);
- Додайте коньяк та "Амаретто" і змішайте.
Ще один коктейль з коньяком, але тут родзинка – білий дижестив "Крем де менте" з м'ятним смаком. На ринку є ще зелений колір, але рекомендують виключно білий.
Інгредієнти
- 60 мл коньяку;
- 30 мл білого "Крему де менте".
Спосіб приготування
- Додайте інгредієнти у склянку з льодом;
- Перемішайте до повного охолодження;
- Процідіть суміш у келих із льодом.
Якщо хочете трішки мінімізувати різкість коньяку – збільшіть кількість дижестиву.
Цей коктейль сподобається любителям фруктових поєднань. Бо тут є банан та вишневий лікер! Смак цікавий і не різкий, якщо порівняти з "чистим" питтям коньяку.
Інгредієнти
- 1/2 банана;
- 50 мл коньяку;
- 25 мл вишневого лікеру.
Спосіб приготування
- Всі інгредієнти змішайте в блендері;
- Отриману суміш перелийте в келих.
Скуштувати цей варіант коктейлю не всі погодяться. Бо рецептура дійсно нетипова, адже молоко в поєднанні з коньяком складно уявити. Але хто куштував, то запевняє, що варто хоча б раз спробувати.
Інгредієнти
- 40 мл коньяку;
- 20 мл вишневого соку;
- 40 мл молока.
Спосіб приготування
- Змішайте коньяк та сок;
- Перелийте отриману суміш у келих і додайте холодне молоко;
- Пийте через соломинку.
Вангуємо, що шампанське ви не очікували побачити у добірці коктейлів з коньяком. Але, навіть, із напоєм, який має 40% обертів можна поєднати ігристе. До речі, як правильно обирати ігристе ми розповіли у минулій статті.
Інгредієнти
- 60 мл коньяку;
- 120 мл ананасового соку;
- 20 мл шампанського;
- Лід.
Спосіб приготування
Поєднайте коньяк, ананасовий сік та лід і змішайте;
Перелийте у келих для шампанського і долийте до самого верху ігристе.
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