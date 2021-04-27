17 найкращих віскі 2021 року — їх мають знати поціновувачі напою

Нагороди отримали Glen Scotia 25 YO, Dewar's та інші

Всесвітній конкурс алкогольних напоїв у Сан-Франциско (SFWSC) провів аналіз світових брендів віскі і визначив найкращі одиниці. Про це пише Forbes.

Алкоголь погано впливає на мозок Фото: Unsplash

SFWSC – це щорічний конкурс, який проводять у Сан-Франциско, де судді світового рівня визначають найкращі алкогольні бренди віскі. Отримані нагороди конкурсу вважають одними з найпрестижніших в алкокультурі.

Результати SFWSC 2021 року:

Найкращий віскі – Glen Scotia 25 YO.

Найкращий купажний шотландський віскі – McNair 21 YO Lum Reek від GlenAllachie Distillers Co.

Найкращий купажний шотландський віскі витримкою до 15 років – Dewar’s.

Найкращий купажний шотландський віскі без зазначеного віку – Glasgow Blended Scotch від Compass Box.

Односолодовий скотч від найкращого виробника віком до 12 років – Lagavulin (за їх 8-річне односолодове віскі), а нагороду за односолодове віскі від 13 до 19 років отримав Talisker у 18-річній інтерпретації.

Найкращий односолодовий шотландський віскі у категорії від 20 років і вище – Glen Scotia 25 YO.

Найкращий віскі в штаті Теннессі (США) – 1820 Premium Single Barrel від Uncle Nedest.

Найкращий кукурудзяний віскі – Stillhouse, однозерновий – Yama Mizunara Cask і пшеничний – Two Islands Islay Cask Barrel Proof.

Найкращий американський купажний віскі – High Bank, а сходинку ароматизованого віскі посіла Ugly Dog за S’mores Kentucky Bourbon.

Фаворит серед бурбонів став Sazerac’s 1792 року, а найкращий бурбоном до 5 років витримки – Barrel, сходинку терміном від 6 до 10 років посів Parker's Heritage Collection від Heaven Hill. А найкращий партійний бурбон віком від 11 років – Blue Run’s 14 YO Bourbon.

Найкращими компаніями з виготовлення бурбону назвали Bardstown Bourbon Company та Chateau de la Baude Bourbon.

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