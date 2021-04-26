Хочете навчитися дегустувати вино? Розповідаємо, як це зробити

Про табу під час пиття та лайфхаки для вдалої дегустації

Вас давно захоплює процес дегустації, де десятки сомельє професійно куштують вино? І ви хочете навчитися пити вино правильно, але не знаєте, як це зробити? Ми з професійним сомельє Іваном Перчеклієм навчимо вас, як правильно дегустувати цей напій, аби сповна відчути смак на максимум. Цього вікенду ви зможете нарешті влаштувати власну "церемонію" і смакувати вино! І, вочевидь, для цієї "церемонії" не важливо, який сьогодні день тижня.

Що варто знати перед дегустацією?

Про важливість правильних келихів. Не обов'язково купувати десятки варіацій під окремий сорт винограду. Придбайте один універсальний для домашніх дегустацій. Він має бути краплеподібної форми та звужений зсередини, об'ємом 300-350 мл. З такого найкраще "відкривається" смак та аромат напою.

Про необхідність дотримання температури. Подавайте вино у правильній температурі, бо від неї залежить смак напою. Важливо: враховуйте під час дегустації погодні умови, які впливають на напій. Наприклад, вино з винограду сорту піно нуар рекомендують пити при 12 градусах. Але на практиці варто подавати його на декілька градусів переохолодженим. Чому?

Уявіть, під час дегустації температура повітря 35 градусів і в процесі пиття келих нагрівається – градусна норма підвищується. Але це ще не все. Температура також змінюється за рахунок дотиків руки із келихом. Тримайте лише за ніжку, а не за чашу для мінімізації нагрівання! Висновок такий: якщо подасте напій на декілька градусів переохолодженим, то зможете відтермінувати процес нагрівання і довше будете насолоджуватися напоєм.

Про табу для швидкої зміни температури напою. Не використовуйте лід для охолодження вина. Для чого вам зайва вода в аристократичному напої? Краще перед питтям промити келихи під холодним струменем, але ідеальний варіант – потримати в холодильнику пляшку до дегустації.

Які етапи дегустації?

1. Налийте вино у келих.

Рекомендується наливати вина у келих не на максимум об'єму. Наприклад, літом за один раз наповнюйте не більше 125 мл у келих об’ємом 350 мл. Пам'ятайте про температуру повітря! Краще менше, але з повторним поновленням, ніж за один раз заповнити весь об'єм і пити тепле вино, яке не розкриває смак.

Не повторюйте побачене на гіфці в реальному житті!

2. Оцініть колір. А ви хотіли одразу пити? Ні-ні!

Оцінювати колір вина треба у світлому приміщенні і на білому фоні. Скористайтеся аркушем паперу, який ідеально допоможе побачити спектр забарвлень. Дивіться на напій під кутом 45 градусів на рівні очей та білому фоні.

Лайфхак від сомельє: якщо аркуша не знайдете, то підійте біла сорочка когось із ваших друзів на дегустації. На її фоні також можна проаналізувати колір. Головне, щоб не було темно у приміщенні і переважало холодне світло.

Варто знати: за кольором також можна визначити орієнтовний вік вина. За ознаками "досвідченості" червоне стає світлішим, а білі та рожеві вина – темніють.

3. Відчуйте аромат вина.

Перед збовтуванням напою декілька разів опустіть ніс у келих та вдихніть аромат. На цьому етапі ви можете відчути погрішності, які допустив винороб. Наприклад, недозрілий виноград, який додає різкий запах.

До слова, першим ароматом професійні сомельє можуть визначити, з якого регіону виноград та яка особливість витримки вина.

Варто знати: професійні сомельє вживають під час дегустації слово "аромат" для бюджетних одиниць, над виготовленням яких не заморочувалися. А "букет" – це про варіанти зі "складними" поєднаннями та особливим процесом виробництва.

4. Збовтайте і відчуйте аромат.

Далі вам потрібно збовтати вино – зробити декілька обертів келихом. Потім закриваєте очі і вдихаєте аромат заново. Бо воно насичується повітрям і розкриває нову палітру пахощів. Обов'язково обговоріть з друзями ваші враження на цьому етапі, адже кожен відчуває напій по-своєму.

Рекомендації: після вгадування запаху – зверніть увагу на особливість виготовлення вина та його палітру смаків на сайті бренду. Перевірте, чи не збрехав вам нюх.

5. Спробуйте напій.

Ну, нарешті, подумки сказали ви, коли дійшли до 5 етапу дегустації! Смакуйте без поспіху, насолодіться кожною секундою та сконцентруйтеся на смаку: спершу сполосніть ротову порожнину напоєм, щоб смакові сосочки (які розташовані на язику) відчули рецептуру напою, і проковтніть.

Варто знати: але етап проковтування для професійних сомельє – рідкість. Більшість випльовує вино. Бо уявіть, випити 10 келихів вина за ранок і не сп'яніти – нереально. На домашніх дегустаціях рекомендуємо проковтувати, щоб насолодитися смаком сповна. Ви ж не на роботі, де вас чекає ще 15 бокалів, які треба оцінити і адекватно проаналізувати!?

6. Зрозумійте післясмак.

Після тестування напою звертайте увагу на післясмак. Бо кожне вино залишає гастро враження, якими хочеться поділитися. Але вони не завжди позитивні! Після дегустації дайте собі відповідь на запитання: а чим вас вразило вино, які ноти було відчутно найбільше, чи виправдало ваші сподівання? А спробуєте ще раз?

Варто знати: на професійних дегустаціях не вживають вираз "несмачне вино", бо таких не існує! Але серед мільярдного різноманіття на ринку є одиниці, які не всім до смаку і це нормально. Сомельє акцентують увагу на конкретних мінусах та плюсах напою під час процесу, що і вам рекомендуємо.

Як обрати закуску на домашню дегустацію?

Головне правило вибору закусок на домашні дегустації – відсутність правил. Купуйте продукти, які ідеально балансуються з вином саме для вас. Концентруйтеся на відчуттях і забудьте про те, що пишуть у книгах. І пам'ятайте: немає ніякого правила – є лише ваш смак, який формується з досвідом.

Але є рекомендації:

Сухі вина не закушуйте солодким;

Пийте воду під час домашніх дегустацій: після одного келиха вина – склянка води;

Для білих та "легких" червоних вин обирайте воду без газу. До насичених та солодких варіантів – з газом, бо він "утилізує" післясмак, який залишився після попередньої дегустації.

Нещодавно ми розповіли, як правильно обирати вино в супермаркеті.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися