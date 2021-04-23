Створили пиво зі смаком кави колд брю з ароматом карамелі і шоколаду

Цікавим поєднанням поповнився арсенал Guinness. Креатори називають напій ідеально збалансованим

Компанія Diageo представила унікальне пиво Guinness Nitro Cold Brew зі смаком кави. Про це пише FoodBev Media.

Пиво Guinness Nitro Cold Brew Coffee виробники створили на основі кави, але формату холодного заварювання (колд брю) і класичного пива власного виробництва. Напій називають ідеально збалансованим, де гірчинка хмелю та солодкої кави ідеально доповнюють один одного.

Фото: FoodBev Media

У напої з 4% ABV використали екстракт та натуральні аромати кави колд брю і додали ноти шоколаду, еспресо та карамелі.

Новинка дебютувала на ринку США, але до 18 місяців вона буде продаватися і на інших полицях світу. Коштує пиво – 9,99 доларів (набір із чотирьох одиниць).

Рекомендують вживати напій одразу з бляшанки, або розливати у келих, щоб повністю "розкрити" смак.

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