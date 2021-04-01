Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье
Станьте сами себе сомелье
3 апреля празднуют День вечеринок, поэтому мы с профессиональным сомелье Анной-Евгенией Янченко расскажем, как выбрать бутылку вина для праздника, которая не разочарует. Ведь заведения закрыты и его вы сможете отпраздновать разве что дома. А что может быть лучше бутылки вина в дополнение, запах и вкус которой – сплошное наслаждение? Разве что две таких единицы!
Спойлер: хорошие вина могут стоить до 200 гривен, а полусладкое вино – история, которую лучше обходить. Словом, 4 минуты прочтения и вы будете готовы идти в супермаркет тестировать рекомендации на практике.
Если вы пришли в магазин и увидели кависта, то считайте, что вопрос с вином решен. Осталось ему рассказать ваши пожелания относительно напитка. В случае, чтобы в разгар вечеринки после откупоривания бутылки вкус не разочаровал и ваша реакция не была похожей, как у парня.
Уточните кависту желаемый цвет вина, ценовой диапазон, содержание сахара напитка (сухое, полусладкое, сладкое), или же страну изготовления. Потому что выбирать вино исключительно из-за красивой обертки, которую видите первый раз – рискованно.
По содержанию сахара, я рекомендую пить сухие или сладкие, но не полусладкие. Потому методология первых двух проверена столетиями, им можно доверять. А полусладкие варианты изготавливают способами, большинство которых не полезны для организма. И вино такой классификации существует только в Украине на законодательном уровне, в странах-виноделов такого нет.
Примите во внимание: сладкие от качественного производителя – дорогие и выбрать хорошую бутылку сложно, а вот вариант хорошего сухого можно приобрести дешевле. Беспроигрышный вариант – это все же последний.
Если кависта не нашли в супермаркете, то вспомните, какой последний сорт винограда в вине вам понравился больше всего. Рекомендую для таких случаев делать "шпаргалки" – фото бутылок вина, которое вы оценили на вечеринке. И в следующий раз среди сотни единиц в магазине можете воспользоваться ею и приобрести аналогичную единицу. Это классный лайфхак, когда кавист отсутствует!
Но существуют свои минусы. Будьте готовы, что от другого производителя вина конкретный сорт будет иметь другой гастрономический эффект. Ибо все сорта винограда имеют вкусовые и ароматические особенности, которые зависят от локации виноградника и технологий изготовления. Поэтому аналогичный сорт винограда бутылки, но другого бренда не гарантирует вкус, который вы помните, глядя на фото в телефоне.
Например, красный сорт винограда мерло некоторые производители вообще делают белым. Но на двух бутылках будет отметка винограда "мерло", и это нормальная практика.
Словом, когда в субботу попробуете новое вино – не забудьте сфотографировать, если все же понравится. И если будете выбирать по фото, то только конкретную единицу.
Некоторые акцентируя внимание на эстетической составляющей бутылке забывают, что самое важное написано на этикетке. А потом удивляются, почему вино не оправдало их ожидания?!
Обязательно должно быть указано год урожая на бутылке, а не год бутилирования. Заметьте, опытный возраст положительно влияет только на красные вина, а для белых и розовых он имеет обратный эффект. Но у базовых вин прайсом от 120-150 гривен год часто отсутствует. Страна производства вина также должно быть упомянута, и чем точнее географическая локация виноградника – тем лучше. Это говорит о качестве напитка и должном сочетании в бутылке, которое не разочарует.
Но существуют вина, где не отмечают локацию. Обычно это единицы из стран нового мира. Для вина из Австралии такой подход – нормальная практика, а для Франции или Италии – это риск, потому что малый % единиц будет качественными и от них не стоит ждать эффекта "вау". Если заметили надпись "Сделано в ЕС", то отличного качества тоже не будет.
Классификация вина также важна и у каждой страны она своя, ее обозначают буквами на этикетке. Например, итальянские вина имеют самую высокую классификацию из четырех букв – DOCG, когда символов меньше – соответственно уровень на рынке ниже. Теоретически, чем больше букв, тем лучше. Если вы приобретете итальянское вино с четырьмя буквами вместо трех, то нет гарантии, что оно вам понравится больше. Но без указания каких-либо классификации на бутылке не стоит покупать вино вообще!
Когда будете выбирать вино, то обратите внимание, что цена на базовое стартует от 120-150 гривен за бутылку. Многие единиц реально найти с указанной классификацией, которая аргументирует качество напитка. Но не ожидайте от базовых вин фантастики. Они будут нормальные на вкус и качественные, отвечать сортовому составу, но дополнительных смыслов во время питья вы не найдете. И на следующий день вино не откроет вам новые гастрономические истории, как это бывает в дорогих единицах.
Но если на вечеринке вы все же хотите почувствовать себя сомелье – дегустировать напиток и наблюдать, как за первые 15 минут меняется вкус и запах, то умножайте стартовую цену вина хотя бы на два.
И при выборе прайса вина определитесь, какой формат питья вам близок: дешево и сердито, или наслаждение и поиски гастро особенностей в бокале.
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