Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

Станьте сами себе сомелье

3 апреля празднуют День вечеринок, поэтому мы с профессиональным сомелье Анной-Евгенией Янченко расскажем, как выбрать бутылку вина для праздника, которая не разочарует. Ведь заведения закрыты и его вы сможете отпраздновать разве что дома. А что может быть лучше бутылки вина в дополнение, запах и вкус которой – сплошное наслаждение? Разве что две таких единицы!

Анна-Евгения Янченко Фото: Instagram: anna_eugenia_wine

Спойлер: хорошие вина могут стоить до 200 гривен, а полусладкое вино – история, которую лучше обходить. Словом, 4 минуты прочтения и вы будете готовы идти в супермаркет тестировать рекомендации на практике.

Винная помощь

Если вы пришли в магазин и увидели кависта, то считайте, что вопрос с вином решен. Осталось ему рассказать ваши пожелания относительно напитка. В случае, чтобы в разгар вечеринки после откупоривания бутылки вкус не разочаровал и ваша реакция не была похожей, как у парня.

Уточните кависту желаемый цвет вина, ценовой диапазон, содержание сахара напитка (сухое, полусладкое, сладкое), или же страну изготовления. Потому что выбирать вино исключительно из-за красивой обертки, которую видите первый раз – рискованно.

По содержанию сахара, я рекомендую пить сухие или сладкие, но не полусладкие. Потому методология первых двух проверена столетиями, им можно доверять. А полусладкие варианты изготавливают способами, большинство которых не полезны для организма. И вино такой классификации существует только в Украине на законодательном уровне, в странах-виноделов такого нет.

Примите во внимание: сладкие от качественного производителя – дорогие и выбрать хорошую бутылку сложно, а вот вариант хорошего сухого можно приобрести дешевле. Беспроигрышный вариант – это все же последний.

Использование виновного опыта

Если кависта не нашли в супермаркете, то вспомните, какой последний сорт винограда в вине вам понравился больше всего. Рекомендую для таких случаев делать "шпаргалки" – фото бутылок вина, которое вы оценили на вечеринке. И в следующий раз среди сотни единиц в магазине можете воспользоваться ею и приобрести аналогичную единицу. Это классный лайфхак, когда кавист отсутствует!

Фото: Pexels

Но существуют свои минусы. Будьте готовы, что от другого производителя вина конкретный сорт будет иметь другой гастрономический эффект. Ибо все сорта винограда имеют вкусовые и ароматические особенности, которые зависят от локации виноградника и технологий изготовления. Поэтому аналогичный сорт винограда бутылки, но другого бренда не гарантирует вкус, который вы помните, глядя на фото в телефоне.

Например, красный сорт винограда мерло некоторые производители вообще делают белым. Но на двух бутылках будет отметка винограда "мерло", и это нормальная практика.

Словом, когда в субботу попробуете новое вино – не забудьте сфотографировать, если все же понравится. И если будете выбирать по фото, то только конкретную единицу.

Изучайте этикетку

Некоторые акцентируя внимание на эстетической составляющей бутылке забывают, что самое важное написано на этикетке. А потом удивляются, почему вино не оправдало их ожидания?!

Обязательно должно быть указано год урожая на бутылке, а не год бутилирования. Заметьте, опытный возраст положительно влияет только на красные вина, а для белых и розовых он имеет обратный эффект. Но у базовых вин прайсом от 120-150 гривен год часто отсутствует. Страна производства вина также должно быть упомянута, и чем точнее географическая локация виноградника – тем лучше. Это говорит о качестве напитка и должном сочетании в бутылке, которое не разочарует.

Вино Фото: Pexels

Но существуют вина, где не отмечают локацию. Обычно это единицы из стран нового мира. Для вина из Австралии такой подход – нормальная практика, а для Франции или Италии – это риск, потому что малый % единиц будет качественными и от них не стоит ждать эффекта "вау". Если заметили надпись "Сделано в ЕС", то отличного качества тоже не будет.

Классификация вина также важна и у каждой страны она своя, ее обозначают буквами на этикетке. Например, итальянские вина имеют самую высокую классификацию из четырех букв – DOCG, когда символов меньше – соответственно уровень на рынке ниже. Теоретически, чем больше букв, тем лучше. Если вы приобретете итальянское вино с четырьмя буквами вместо трех, то нет гарантии, что оно вам понравится больше. Но без указания каких-либо классификации на бутылке не стоит покупать вино вообще!

Акцент на прайсе вина

Когда будете выбирать вино, то обратите внимание, что цена на базовое стартует от 120-150 гривен за бутылку. Многие единиц реально найти с указанной классификацией, которая аргументирует качество напитка. Но не ожидайте от базовых вин фантастики. Они будут нормальные на вкус и качественные, отвечать сортовому составу, но дополнительных смыслов во время питья вы не найдете. И на следующий день вино не откроет вам новые гастрономические истории, как это бывает в дорогих единицах.

Но если на вечеринке вы все же хотите почувствовать себя сомелье – дегустировать напиток и наблюдать, как за первые 15 минут меняется вкус и запах, то умножайте стартовую цену вина хотя бы на два.

И при выборе прайса вина определитесь, какой формат питья вам близок: дешево и сердито, или наслаждение и поиски гастро особенностей в бокале.

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