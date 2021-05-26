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З цими псами щось не так. 10 курйозних знімків невиправних собак (фото)

Сьогодні, 07:32

Дивовижні сюрпризи, які підносять нам наші домашні тварини, щоразу змушують поблажливо посміхнутися

Фото: Сьогодні, reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog

Дослідження показують, що собаки приносить користь нашому фізичному та емоційному здоров'ю: роблять людей щасливішими, здоровішими і допомагають впоратися з кризою. Більш того, дивовижні сюрпризи, які вони підносять нам, щоразу змушують поблажливо посміхнутися.

На соціальній платформі Reddit стала дуже популярною сторінка "Що не так з вашою собакою?", на яку підписалося 1,2 мільйона осіб. Користувачі постійно діляться там кумедними фотографіями своїх "невиправних" цуценят. Якщо у вас теж є пес, ви відразу здогадаєтеся, про що мова.

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Life Сьогодні зібрали найприкольніші знімки собак з групи "Що не так з вашою собакою?"

1. Мій глибоководний монстр, Фредді

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

2. Дай мені спокій

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

3. Цей пес бажає помсти

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

4. Він виглядає трохи божевільним

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

5. Цей красень пускає бульбашки, коли хоче їсти

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

6. Несподівано заснув

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

7. Хіба ти не бачиш, мені потрібна увага

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

8. Професійний ловець

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

9. Мій пес задумався про життя

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

10. Новий Годзілла

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

Нагадаємо, золотистий ретривер не зміг дістати м'яча і здивував господиню своєю дурістю.

Крім цього, в Facebook стала дуже популярною кумедна сторінка під назвою "Тварини з потужною аурою", на яку підписалися вже 315 тисяч користувачів мережі. Адміністратор акаунта розповів, що створив цю групу після того, як помер його собака. Тепер він ділиться фотографіями "тварин, які випромінюють потужну і агресивну ауру".

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фото собака пес підбірка
Джерела: Сьогодні , reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog
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