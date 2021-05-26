С этими псами что-то не так. 10 курьезных снимков неисправимых собак (фото)

Удивительные сюрпризы, которые преподносят нам наши домашние животные, всякий раз заставляют снисходительно улыбнуться

Фото: Сегодня, reddit.com/r/WhatsWrongWithYourDog

Исследования показывают, что собаки приносит пользу нашему физическому и эмоциональному здоровью: делают людей счастливее, здоровее и помогают справиться с кризисом. Более того, удивительные сюрпризы, которые они преподносят, всякий раз заставляют снисходительно улыбнуться.

На социальной платформе Reddit стала очень популярной страничка "Что не так с вашей собакой?", на которую подписалось 1,2 миллиона участников. Пользователи постоянно делятся там забавными фотографиями своих "неисправных" щенков. Если у вас тоже есть пес, вы сразу догадаетесь, о чем речь.

Life Сегодня собрали самые прикольные снимки собак, опубликованные в группе "Что не так с вашей собакой?"

1. Мой глубоководный монстр, Фредди

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

2. Оставь меня в покое

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

3. Этот пес желает мести

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

4. Он выглядит немного сумасшедшим

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

5. Этот красавец пускает пузыри, когда хочет есть

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

6. Неожиданно уснул

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

7. Разве ты не видишь, мне нужно внимание

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

8. Профессиональный ловец

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

9. Мой пес задумался о жизни

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

10. Новый Годзилла

Фото: Reddit | Whats Wrong With Your Dog

Напомним, золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью.

Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться