12 смішних псів, які роблять найкращі в світі селфі (фото)
Ми вирішили підняти вам настрій і зібрали найкурйозніші селфі собак. Навіть не сумнівайтеся – вам точно сподобається!
Люди діляться на дві категорії – одні обожнюють робити селфі, а інші сміються над ними. Однак ми чомусь забуваємо про братів наших менших. Чим же вони гірші? Їм теж подобається позувати для фото і вибирати вдалі ракурси. Але знімки далеко не завжди виходять вдалими, хоча...
Ми вирішили підняти вам настрій і зібрали найкурйозніші селфі собак. Вам точно сподобається!
1. Красунчик!
2. Зроби ненудне обличчя
3. Буде що згадати
4. Ох уже цей іронічний погляд
5. Житель великого міста
6. Убивча посмішка
7. Він схожий на дідуся
8. Спортивний хлопчик
9. І тут моє серце зупинилося
10. Перші плоди популярності
11. Можна з глузду з'їхати
12. Класні окуляри!
Нагадаємо, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорку (США) Брайан Райсберг почав носити свого пса породи коргі у рюкзаку під час поїздок в метро і несподівано став впізнаваним й популярним в інтернеті.
Крім цього, ми зробили підбірку 10 кумедних псів-двійників.
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