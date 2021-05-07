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12 смішних псів, які роблять найкращі в світі селфі (фото)

Сьогодні, 08:10

Ми вирішили підняти вам настрій і зібрали найкурйозніші селфі собак. Навіть не сумнівайтеся – вам точно сподобається!

Фото: Reddit

Люди діляться на дві категорії – одні обожнюють робити селфі, а інші сміються над ними. Однак ми чомусь забуваємо про братів наших менших. Чим же вони гірші? Їм теж подобається позувати для фото і вибирати вдалі ракурси. Але знімки далеко не завжди виходять вдалими, хоча...

Ми вирішили підняти вам настрій і зібрали найкурйозніші селфі собак. Вам точно сподобається!

1. Красунчик!

Фото: Reddit

2. Зроби ненудне обличчя

Фото: Reddit

3. Буде що згадати

Фото: Reddit

4. Ох уже цей іронічний погляд

Фото: Reddit

5. Житель великого міста

Фото: Reddit

6. Убивча посмішка

Фото: Reddit

7. Він схожий на дідуся

Фото: Reddit

8. Спортивний хлопчик

Фото: Reddit

9. І тут моє серце зупинилося

Фото: Reddit

10. Перші плоди популярності

Фото: Reddit

11. Можна з глузду з'їхати

Фото: Reddit

12. Класні окуляри!

Фото: Reddit

Нагадаємо, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорку (США) Брайан Райсберг почав носити свого пса породи коргі у рюкзаку під час поїздок в метро і несподівано став впізнаваним й популярним в інтернеті.

Крім цього, ми зробили підбірку 10 кумедних псів-двійників.

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Джерело: Сьогодні
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