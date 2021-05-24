Відео дня. Дівчина перебрала алкоголю і прокинулася вранці з чужим собакою

Пізніше британка Міа Флінн згадала, що дорогою додому за нею пішов пес, і вона, не довго думаючи, вирішила забрати його до себе

Міа Флінн привела додому чужого пса Фото: facebook.com/mia.flynn.73

28-річна Міа Флінн з Великої Британії перебрала алкоголю і прокинулася вранці у ліжку з величезним собакою, "схожим на вовка".

Про це дівчина розповіла у Facebook.

"Я була трохи шокована, коли прокинулася з похмілля і побачила, що на мене дивиться собака. Я злякалася, що він може на мене напасти. Вважаю, що собаки милі, але все ж вони мене трохи лякають. Особливо такі великі, як оцей", – розповідає Міа Флінн.

Пізніше Флінн згадала, що дорогою додому за нею пішов собака, і вона, не довго думаючи, вирішила забрати його до себе.

"Моя мама була розлюченою. Вона вже лягла спати, коли я прийшла о 2:30 ночі і сказала їй: "У мене новий приятель". Вона була незадоволеною, але вранці все було в порядку. <...> Це не у моєму стилі. Всі знають, що я трохи не в собі після випивки. Але я ніколи не приводила додому тварин", – зазначає британка.

Фото: facebook.com/mia.flynn.73

До речі, справжня господиня пса вже знайшлася. Ця дівчина заявила, що пролиті нею сльози варті того, щоб почути цю кумедну історію.

Нагадаємо, пес жительки Канади навчився говорити по-людськи: собака породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Крім цього, пса з унікальним інтелектом продали за 39 тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися