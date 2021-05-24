Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відео дня. Дівчина перебрала алкоголю і прокинулася вранці з чужим собакою

Сьогодні, 12:15

Пізніше британка Міа Флінн згадала, що дорогою додому за нею пішов пес, і вона, не довго думаючи, вирішила забрати його до себе

Міа Флінн привела додому чужого пса
Міа Флінн привела додому чужого пса
Фото: facebook.com/mia.flynn.73

28-річна Міа Флінн з Великої Британії перебрала алкоголю і прокинулася вранці у ліжку з величезним собакою, "схожим на вовка".

Про це дівчина розповіла у Facebook.

"Я була трохи шокована, коли прокинулася з похмілля і побачила, що на мене дивиться собака. Я злякалася, що він може на мене напасти. Вважаю, що собаки милі, але все ж вони мене трохи лякають. Особливо такі великі, як оцей", – розповідає Міа Флінн.

Пізніше Флінн згадала, що дорогою додому за нею пішов собака, і вона, не довго думаючи, вирішила забрати його до себе.

"Моя мама була розлюченою. Вона вже лягла спати, коли я прийшла о 2:30 ночі і сказала їй: "У мене новий приятель". Вона була незадоволеною, але вранці все було в порядку. <...> Це не у моєму стилі. Всі знають, що я трохи не в собі після випивки. Але я ніколи не приводила додому тварин", – зазначає британка.

Фото: facebook.com/mia.flynn.73

До речі, справжня господиня пса вже знайшлася. Ця дівчина заявила, що пролиті нею сльози варті того, щоб почути цю кумедну історію.

Нагадаємо, пес жительки Канади навчився говорити по-людськи: собака породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Крім цього, пса з унікальним інтелектом продали за 39 тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
10 кумедних котів та собак, які одним махом розбавлять похмурі будні (фото) 10 голодних собак, погляд яких може проігнорувати тільки людина без серця (фото) Відео дня. Золотистий ретрівер не зміг дістати м'яч й здивував господиню своєю дурістю Кидав на підлогу і бив: житель Херсона жорстоко знущався над собакою у магазині
відео собака пес
Джерела: Сьогодні , facebook.com/mia.flynn.73
Реклама

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова

Популярні статті

Сьогодні, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

Вчора, 16:57Зірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

Вчора, 14:40Зірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

Вчора, 12:53Зірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

Вчора, 11:22Зірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

Вчора, 09:51Зірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

Вчора, 02:24Зірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

Вчора, 02:07Зірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

22 травняФаново

День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

22 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, вас чекає романтичне знайомство!

22 травняЗірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан

22 травняЗірково

Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

21 травняСмачно

Ваша спеція за гороскопом – дізнайтеся, чим саме вам треба приправляти їжу

21 травняЗірково

Сосєдов про Примадонну: Пугачова всім набридла, як собака – і Кіркорову, і мені

21 травняЗірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

21 травняЗірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

Новини партнерів

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти