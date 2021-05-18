10 кумедних котів та собак, які одним махом розбавлять похмурі будні (фото)
Life Сьогодні зібрали прикольні фотографії тварин, які точно зроблять ваш день кращим
Ранок власників котів і собак точно починається не з кави. Собаки будять нас, щоб нарешті піти на прогулянку, а кішки хочуть снідати. Звісно, є й ті, для кого ранок починається опівдні!
Life Сьогодні зібрали найприкольніші фотографії тварин, які точно зроблять ваш день кращим.
1. Коли прокинувся о шостій ранку понеділка і мляво сидиш на краю ліжка
2. Той самий погляд, який змушує мене нарешті підніматися і готувати сніданок
3. Коли він вже прокинувся і тепер милується, як ти спиш
4. Снодійне
5. Увімкнути щастя
6. Кота розбудили з самого ранку
7. Здалося...
8. Прокинувся без подушки і без собаки, зайшов у кімнату й побачив там це
9. Як змінюється мордочка мого пса, коли він бачить, що я прокидаюся
10. Не чіпай мене!
Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.
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