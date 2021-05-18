10 кумедних котів та собак, які одним махом розбавлять похмурі будні (фото)

Life Сьогодні зібрали прикольні фотографії тварин, які точно зроблять ваш день кращим

Фото: Сьогодні

Ранок власників котів і собак точно починається не з кави. Собаки будять нас, щоб нарешті піти на прогулянку, а кішки хочуть снідати. Звісно, є й ті, для кого ранок починається опівдні!

Life Сьогодні зібрали найприкольніші фотографії тварин, які точно зроблять ваш день кращим.

1. Коли прокинувся о шостій ранку понеділка і мляво сидиш на краю ліжка

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

2. Той самий погляд, який змушує мене нарешті підніматися і готувати сніданок

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

3. Коли він вже прокинувся і тепер милується, як ти спиш

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

4. Снодійне

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

5. Увімкнути щастя

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

6. Кота розбудили з самого ранку

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

7. Здалося...

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

8. Прокинувся без подушки і без собаки, зайшов у кімнату й побачив там це

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

9. Як змінюється мордочка мого пса, коли він бачить, що я прокидаюся

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

10. Не чіпай мене!

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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