10 голодних собак, погляд яких може проігнорувати тільки людина без серця (фото)
Брати наші менші вміють майстерно тиснути на жалість, щоб випросити для себе що-небудь смачненьке. Подивіться, як вони це роблять!
Домашні тварини щодня піднімають нам настрій і радують. Погодьтеся, так приємно знати, що поруч завжди є хтось відданий тобі, той, хто любить незважаючи ні на що.
Втім, у братів наших менших теж бувають вельми меркантильні цілі: вони вміють майстерно тиснути на жалість, щоб випросити для себе що-небудь смачненьке.
Як це відбувається, знає користувач Twitter з ніком @PatinkinMandy. Він нещодавно поділився фотографією, на якій його собака задіює всю свою харизму, щоб отримати тарілку теплого супчику на обід.
Користувачі мережі у коментарях під цим знімком почали ділитися аналогічними кадрами своїх вихованців. Помилуйтеся найкумеднішими з них.
1. Це неможливо витримати!
2. Боюся навіть уявити, про що він тепер думає
3. І тільки спробуй не поділитися
4. Його переповнює бажання
5. Перші ознаки агресії
6. Пронизливий погляд
7. Йому вже набридло чекати
8. Пирога більше немає?
9. Я тут поруч, раптом що
10. Не жмися, господарю
Нагадаємо, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорку (США) Брайан Райсберг почав носити свого пса породи коргі в рюкзаку під час поїздок у метро й несподівано став впізнаваним та популярним в інтернеті.
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