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10 голодних собак, погляд яких може проігнорувати тільки людина без серця (фото)

Сьогодні, 14:17

Брати наші менші вміють майстерно тиснути на жалість, щоб випросити для себе що-небудь смачненьке. Подивіться, як вони це роблять!

Фото: twitter.com/PatinkinMandy

Домашні тварини щодня піднімають нам настрій і радують. Погодьтеся, так приємно знати, що поруч завжди є хтось відданий тобі, той, хто любить незважаючи ні на що.

Втім, у братів наших менших теж бувають вельми меркантильні цілі: вони вміють майстерно тиснути на жалість, щоб випросити для себе що-небудь смачненьке.

Як це відбувається, знає користувач Twitter з ніком @PatinkinMandy. Він нещодавно поділився фотографією, на якій його собака задіює всю свою харизму, щоб отримати тарілку теплого супчику на обід.

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Користувачі мережі у коментарях під цим знімком почали ділитися аналогічними кадрами своїх вихованців. Помилуйтеся найкумеднішими з них.

1. Це неможливо витримати!

фото: Twitter | Patinkin Mandy

2. Боюся навіть уявити, про що він тепер думає

фото: Twitter | Patinkin Mandy

3. І тільки спробуй не поділитися

фото: Twitter | Patinkin Mandy

4. Його переповнює бажання

фото: Twitter | Patinkin Mandy

5. Перші ознаки агресії

фото: Twitter | Patinkin Mandy

6. Пронизливий погляд

фото: Twitter | Patinkin Mandy

7. Йому вже набридло чекати

фото: Twitter | Patinkin Mandy

8. Пирога більше немає?

фото: Twitter | Patinkin Mandy

9. Я тут поруч, раптом що

фото: Twitter | Patinkin Mandy

10. Не жмися, господарю

фото: Twitter | Patinkin Mandy

Нагадаємо, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорку (США) Брайан Райсберг почав носити свого пса породи коргі в рюкзаку під час поїздок у метро й несподівано став впізнаваним та популярним в інтернеті.

Крім цього, ми зробили підбірку 10 кумедних псів-двійників.

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Джерела: Сьогодні , twitter.com/PatinkinMandy
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