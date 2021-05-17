Відео дня. Золотистий ретрівер не зміг дістати м'яч й здивував господиню своєю дурістю
Собака намагався дістати свою іграшку, що закотилася під стіл. Замість того, щоб просто схопити м'яча, вихованець вирішив ускладнити собі завдання
Користувачка TikTok з Кореї зняла на відео, як її золотистий ретривер на прізвисько Гамджа кумедно намагається дістати свою іграшку з-під столу, хоча вона знаходиться у вільному доступі.
Цей ролик набрав понад 706 тисяч переглядів і повеселив глядачів.
На кадрах Гамджа намагається дістати свій м'яч, що закотився під стіл. Замість того, аби просто схопити іграшку, собака вирішує ускладнити собі завдання. Вихованець просовує ніс у маленький отвір, а після невдалих спроб задіює й лапу, але все марно.
"Те, що золотисті ретривери розумні, це стереотип", – іронічно підписала відео власниця собаки.
@gamjamypotato
Am vewy smart mahm ## sillydogsoftiktok ## sillygoldenretrievers ## cutedogvideos ## funnydogvideos ## funnydogvids ## fyp ## foryoupage ## goldenretrieverlifeRasputin (Single Version) – Boney M.
Користувачі мережі жартують у коментарях: "Їм просто подобається кидати виклик самим собі", "Кого хвилює розум, коли ти така красуня", "Це просто розминка".
Нагадаємо, пес жительки Канади навчився говорити по-людськи: собака породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Крім цього, собака з унікальним інтелектом проданий за 39 тисяч доларів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше