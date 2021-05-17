Відео дня. Золотистий ретрівер не зміг дістати м'яч й здивував господиню своєю дурістю

Собака намагався дістати свою іграшку, що закотилася під стіл. Замість того, щоб просто схопити м'яча, вихованець вирішив ускладнити собі завдання

Фото: tiktok.com/@gamjamypotato

Користувачка TikTok з Кореї зняла на відео, як її золотистий ретривер на прізвисько Гамджа кумедно намагається дістати свою іграшку з-під столу, хоча вона знаходиться у вільному доступі.

Цей ролик набрав понад 706 тисяч переглядів і повеселив глядачів.

На кадрах Гамджа намагається дістати свій м'яч, що закотився під стіл. Замість того, аби просто схопити іграшку, собака вирішує ускладнити собі завдання. Вихованець просовує ніс у маленький отвір, а після невдалих спроб задіює й лапу, але все марно.

"Те, що золотисті ретривери розумні, це стереотип", – іронічно підписала відео власниця собаки.

Користувачі мережі жартують у коментарях: "Їм просто подобається кидати виклик самим собі", "Кого хвилює розум, коли ти така красуня", "Це просто розминка".

Нагадаємо, пес жительки Канади навчився говорити по-людськи: собака породи хаскі на прізвисько Майя повторює цілі фрази англійською мовою. Крім цього, собака з унікальним інтелектом проданий за 39 тисяч доларів.

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