Надихають на життя: 13 фото тварин з потужними аурами

Адміністратор незвичайної групи в Facebook ділиться фотографіями тварин, які випромінюють сильну ауру. Ці курйозні знімки піднімуть вам настрій на весь день – навіть не сумнівайтеся

У Facebook стала дуже популярною кумедна сторінка під назвою "Тварини з потужними аурами" (Animals With Powerful Auras), на яку підписалися вже 315 тисяч користувачів мережі.

Адміністратор акаунта розповів, що створив цю групу після того, як помер його собака. Тепер чоловік ділиться фотографіями "тварин, які випромінюють потужну ауру".

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

На питання, як визначити межу між тваринами з сильною і слабкою аурою, він відповідає: "Я думаю, ви просто розумієте це, коли бачите".

В описі сторінки зазначено, що це релігійна організація у Facebook, хоча це не так. Звичайно, тільки якщо ми не вважаємо гумор та інтернет-меми релігією.

Сторінка "Тварини з потужними аурами" також підключена до сайту для фінансової підтримки креативних ідей Patreon. У списку зазначено лише одну мету – щомісяця збирати 1 680 євро, щоб засновник міг звільнитися з роботи.

"Зараз працюю у сфері охорони здоров'я. Дуже хочу витрачати менше часу на вивчення аналізів і більше – на написання анекдотів та створення мемів", – ділиться з журналістами розважального порталу Bored Panda адміністратор незвичайного акаунта.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

1. Тільки спокій!

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

2. Реінкарнація?

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

3. Кіт-екстрасенс

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

4. За секунду до інфаркту

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

5. Чорні блукачі

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

6. Він теж не розуміє, що відбувається

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

7. Ось і відпустка

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

8. Мила кішечка

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

9. У нього немає совісті

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

10. Навіть не заїкайся про те, що "все буде добре"

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

11. Дуже милий

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

12. Цей кіт приносить людям радість і надію

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

13. Ням-ням

Фото: Facebook | Animals With Powerful Auras

Нагадаємо, раніше ми зробили підбірку 10 кумедних псів-двійників.

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