Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

Найбільший вибір текстів і поздоровлень з Днем матері в картинках і листівках

День матері: картинки і привітання Фото: Pexels

День матері в Україні відзначається у другу неділю травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва і допомоги. На відміну від 8 Березня – Міжнародного жіночого дня, коли вітають усіх представниць жіночої статі, цього дня прийнято вітати виключно матерів, а також вагітних жінок.

В Україні офіційно почали святкувати День матері починаючи з 1999 року у другу неділю травня. День матері в Україні у 2021 році припадає на 9 травня. Не забудьте обійняти і поцілувати свою маму, сказати їй найніжніші слова, а також адресувати найкраще привітання з Днем матері. А ми пропонуємо вам вибрати найяскравіші, ніжні, оригінальні і милі привітання в прозі, листівки і картинки з Днем матері.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Картинки з Днем матері Фото: sunbouquet

Найкраще привітання з Днем матері жінкам в прозі

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"Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе". Рядки з цієї пісні розповідають про найближчу і найдорожчу людину на світі, про тебе, моя матусю. На твоє свято я хочу побажати тобі мільйон усмішок і завжди гарного настрою. Нехай наші невдачі тебе не засмучують, ми обов'язково дамо тобі привід пишатися нами. Нехай здоров'я твоє дозволяє не тільки доглядати за онуками, а й поставити на ноги правнуків.

Привітання мамі з Днем матері своїми словами

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Мамочко, добра, ніжна і промениста, вітаю тебе зі святом, днем ​​матері! Нехай цей день ще раз нагадає тобі про мою любов, подарує ніжні обійми і слова подяки. Я бажаю тобі тільки здоров'я, довгих років життя. Нехай ніколи тебе не спіткає зневіра, а очі не намокнуть від сліз. Залишайся завжди такою ж красивою, молодою, чуйною і дбайливою. Знай, ти в мене найкраща!

Листівки з Днем матері Фото: sunbouquet

Красиві привітання з Днем матері своїми словами

Сьогодні День матері, і очі всіх мам на світі сяють по-особливому, адже їх вітають найрідніші люди в житті – їхні діти. Від щирого серця вітаємо всіх матусь зі святом і бажаємо щастя, море посмішок, натхнення і, звичайно, терпіння, адже без нього нелегко нести почесне звання "мама". Бережіть себе і будьте щасливі, а ми, в свою чергу, оберігатимемо вас від бід і розчарувань. Зі святом, наші дбайливі голубки!

Душевні привітання з Днем ​​матері подрузі

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Найперше слово, яке пестить слух до кінця життя. Найніжніші і дбайливі руки. Найдобріше і найчуйніше серце. На День матері хочу побажати тобі, люба подруго, справжнього щастя, довгих років життя, відмінного, міцного здоров'я, розуміння і відданості в сім'ї. Нехай по щоках твоїх ніколи не біжать сльози, а в грудях горить гордість за твоїх дітей.

З Днем матері: привітання та листівки Фото: sunbouquet

Добрі привітання з Днем матері в прозі

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Рідну матусю вітаю з днем ​​матері! Дозволь сказати слова подяки і любові до тебе. Мила моя, дякую тобі за ласку і ніжність, за довгі безсонні ночі, за переживання, за турботу. За те, що завжди віддавала себе без залишку нам, за слова напуття і благословення. Будь, рідна моя, щаслива і здорова ще багато років, нехай твої очі не знають сліз, а руки важкої праці. Я тебе дуже люблю, дорога, безцінна моя матусю!

Привітання з Днем матері в прозі

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З мого першого подиху і до сьогодні, немає людини ріднішої і ближчої, ніж ти, мамо! Це свято – тільки привід сказати тобі про те, що я відчуваю щодня: я люблю тебе більше за всіх на Землі! Хай береже тебе життя від поганого, ти заслуговуєш тільки найкращого і найсвітлішого. Довгих і щасливих років життя, мамочко!

Привітання з Днем матері в картинках Фото: sunbouquet

День матері-2021: теплі привітання в прозі

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Кохана мамусю, від усього серця я вітаю тебе з Днем матері. Хай щастя супроводжує тебе завжди. Залишайся такою ж доброю, мудрою і розуміючою, я тебе дуже люблю. Немає в світі людини дорожчої і ближчої, ніж мама, і я не втомлюся ніколи дякувати тобі за те, що ти зробила для мене. Зі святом, кохана!

Нежні привітання з Днем ​​матері в прозі подрузі

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Жодні скарби світу не замінять ту материнську любов, яку жінки дарують довгими і безсонними ночами, сидячи біля дитячого ліжечка. Ніщо не зрівняється з ніжністю материнського голосу, коли мама читає казки перед сном. Ніщо не нагадає теплоти маминих рук, коли рідна гладить по голові дитину. Вітаю тебе, подруго, з таким чудовим святом, бажаю від щирого серця радості, посмішок, добра і благополуччя, а також здоров'я на багато-багато років наперед.

З Днем матері: листівки і привітання Фото: sunbouquet

Оригінальні привітання з Днем матері

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Кохана мамусю, зі святом! Для мене ти завжди будеш найкращою, найтурботливішою і найуважнішою мамою на світі! Адже ти як справжній ангел-хранитель, який оберігає від образ і розчарувань, від сліз і помилок, від бід і втрат. Здоров'я тобі, мамулю, і довголіття! І я дуже прошу тебе – будь по-справжньому щасливою!

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