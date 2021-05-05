День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Пам'ятний, корисний чи їстівний – який подарунок для мами найкращий?

Наближається миле, добре сімейне свято – День матері, який у 2021 році вдало випадає на святкову неділю, 9 травня. Як привітати найріднішу та близьку людину і що подарувати мамі від дочки і сина, спільно або окремо, купити або зробити своїми руками, бюджетне, небанальне, зворушливе, приємне і корисне? Читайте цікаві варіанти подарунків і корисні поради у нашій статті.

Як визначитися з подарунком для мами? Найпростіший варіант – це запитати у неї самої, що їй потрібне. Але такий подарунок буде виглядати, як звичайна покупка речі в будинок. Якщо ж ви хочете зробити мамі сюрприз і подарувати відчуття свята, то доведеться вибирати презент самостійно, виходячи зі своїх спостережень, що може порадувати рідну людину.

А ще дивіться ідеї найкращих подарунків на День матері та інші свята травня в нашому календарі і не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям.

Як привітати маму, якщо побачитися немає можливості? Можна за давнім звичаєм написати їй від руки милий і добрий лист. Можна зателефонувати їй, звичайно ж, краще за допомогою відеозв'язку. А ще можна організувати доставку святкового букета, солодощів, подарункового сертифіката або обраного вами подарунка в День матері.

Що можна подарувати мамі на її свято: фотографії

Більшість мам – натури романтичні і сентиментальні, особливо якщо йдеться про їхніх дітей і онуків. Розглядати улюблені сімейні фотографії та згадувати найяскравіші моменти життя, пов'язані з рідними – один з найкращих варіантів проведення часу.

Подаруйте мамі сімейні фото Фото: Pinterest

Складіть альбом, зробіть ефектний колаж або картину, купіть електронну фоторамку, змонтуйте фільм зі своїми старими і свіжими фото, яких мама ще не бачила – вона, звичайно ж, зрадіє такому подарунку.

Що подарувати мамі своїми руками на День матері

Вдалий варіант подарунка рідній людині – це hand made. Вам навіть не доведеться нікуди виходити з дому, а всі необхідні матеріали можна знайти під руками. Що подарувати мамі своїми руками від доньки?

Подарунок мамі власноруч на свято Фото: Pinterest

Наприклад, ексклюзивну сумку, і навіть не одну, можна пошити зі старих джинсів, непотрібної курточки, спідниці, що вийшла з моди та інших речей, а також їх комбінування. А за основу розумно взяти викрійку маминої улюбленої, але вже зношеної сумки. Декором можуть стати гудзики, стрічки, банти, тасьма, намистини, шматочки шкіри і тощо.

Ексклюзивний подарунок мамі в мамин день

Що ще можна подарувати мамі власноруч? Також відмінним подарунком стануть диванні подушки. Можна зробити їх різними за розміром, формою, стилем, структурі тканини і навіть набиванні.

Що подарувати на День мами власноруч Фото: Pexels

Якщо заховати всередину різні ароматичні добавки, наприклад, шматочки цедри, спеції, запашні трави – вийде ще й незвично. На таких м'яко відпочивати і приємно дивитися.

День матері: затишний подарунок для мами

Розфарбуйте одноманітні дні карантину і презентуйте рідній людині порційний набір чаїв, можна навіть з чашками і заварник. Такий подарунок мамі можна подарувати на будь-яке свято.

Який подарунок зробити мамі Фото: Pexels

Нехай кожен день у неї починається з гарячої чашки ароматного чаю, з нового смаку, з заряду бадьорості і турботи про своє здоров'я. Якщо мама більше любить каву – подаруйте аналогічний набір, але тільки кавовий.

Смачний подарунок для мами власноруч

Який подарунок можна подарувати мамі, якщо вона – найкращий в світі кулінар? Тоді придумайте що-небудь корисне для кухні.

Смачний подарунок на День матері Фото: Pinterest

Це може бути скринька з вишуканими спеціями і прянощами, набори для кулінарів, кухонна техніка або просто їстівний букет, напханий різними смаколиками та делікатесами – від цукерок і фруктів до сирів і ковбас. А можете приготувати щось самі – адже головне, щоб подарунок для мами був зроблений з любов'ю.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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