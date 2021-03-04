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Хлопець переніс дев'ять пластичних операцій, щоб влаштуватися на "роботу мрії" (фото)

Сьогодні, 12:06

Він зробив собі ринопластику, корекцію підборіддя, а також змінив форму губ

В'єтнамець До Куен довгий час не міг знайти пристойну роботу через свою зовнішність і вирішив звернутися до пластичного хірурга. Після декількох операцій життя хлопця кардинально змінилася – тепер він нарешті щасливий.

За словами До Куена, кілька років тому, коли він шукав роботу, все його життя перевернулося після однієї співбесіди. Коли в'єтнамець спілкувався з менеджером з набору персоналу, співробітник буквально сміявся з нього і жартував через його зовнішність.

Фото: TikTok | Quyen_do8

З тих пір минуло кілька років, і зараз хлопця просто не впізнати. Він переніс дев'ять пластичних операцій: ринопластику, корекцію підборіддя за допомогою імплантів, зміну форми губ та ін. Але найголовніше – До Куена після цього взяли на роботу візажиста!

@ quyen_do8

## howichange cám n ai ó b ri tôi cho tôi tìm li c chính mình ## lotxac ## lotxacthanhcong ## thaydoihinhdang ## thaydoinhansac

nhc nn – Vy béo ú

У TikTok хлопець розповів, що на зовнішню трансформацію у нього пішло близько 400 мільйонів донгів (482 тис. грн). Але в'єтнамець впевнений: ці гроші ніщо у порівнянні з тим, що вони йому дали.

Фото: TikTok | Quyen_do8

"Завжди будьте сильними і шукайте красу, у якій ви будете впевнені. Для мене стандарти краси – це коли ти дивишся на себе в дзеркало й відчуваєш задоволення та впевненість", – заявив До Куен.

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Фото: TikTok | Quyen_do8

Нагадаємо, 16-річна школярка з Китаю Чжоу Чуна за останні три роки зробила більше сотні косметичних процедур. Дівчина кілька разів колола собі філери, робила ліпосакцію, ринопластику, корекцію вушного хряща, має "очі Барбі" та грудні імпланти. На все це пішло близько чотирьох мільйонів юанів (17,5 млн гривень).

До того ж, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептоідом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@quyen_do8
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