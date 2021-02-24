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Дівчина стала зіркою, покривши 60% свого тіла татуюваннями (фото)

Сьогодні, 05:55

Нова незвичайна зовнішність допомогла дівчині стати успішною альтернативною моделлю

Німкеня Ліна покрила 60% поверхні свого тіла татуюваннями. Нова незвичайна зовнішність допомогла дівчині стати успішною альтернативною моделлю.

За допомогою пластичних операцій Ліна змінила ніс і збільшила груди, а також закачала силікон собі у голову задля створення ефекту "інопланетні ріжки". Зупинятися на цьому Ліна не планує. Вона хоче вкрити татуюваннями все тіло.

Фото: Instagram | Cigno

"Коли була молодшою, я була нещасною через зовнішність. Не любила дивитися у дзеркало. Хоча вже тоді я розуміла, що мені потрібно змінитися", – розповідає Ліна.

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Фото: Instagram | Cigno

Батьки моделі не оцінили її вибір і при нагоді постійно про це нагадують. Однак саму дівчину це не засмучує, адже тепер вона стала популярною – тільки в Instagram на неї підписалися майже 100 тисяч користувачів Мережі.

Фото: Instagram | Cigno

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

До того ж, 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/cigno.sg
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