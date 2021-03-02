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Зірка реаліті-шоу зробила операцію зі зменшення ніг: фото до та після

Сьогодні, 13:32

26-річна жінка дуже комплексувала через свій недолік

26-річна зірка британського реаліті-шоу Love Island Шона Філіпс вирішила зменшити свої ноги за допомогою хірургічного втручання. Жінка зробила ліпосакцію, щоб позбутися зайвих жирових відкладень. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

У минулому Шона дуже комплексувала через розмір своїх ніг. Під час зйомок одного з епізодів шоу зірка помітила, що вони виглядають надто великими порівняно з іншими частинами тіла.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

Шона займалася у спортзалі шість разів на тиждень і дотримувалася суворої дієти, проте її гомілки не ставали меншими.

"Коли я дізналася, що у мене ліпедема (порушення розподілу жирової тканини в організмі), все встало на свої місця. З часом ця хвороба прогресує. Ні дієта, ні фізичні вправи не можуть на це вплинути", – зазначила жінка.

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Фото: Shaughna Phillips | Instagram

За словами британки, операція принесла їй тільки полегшення.

"Мене усе життя ображали, а тепер я більше не буду думати про свій недолік", – заявила вона.

Фото: Shaughna Phillips | Instagram

Нагадаємо, колишня вчителька музики Аллегра Коул з США кинула роботу і стала підробляти моделлю. 51-річна жінка перенесла безліч пластичних операцій заради повної зовнішньої трансформації.

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До того ж, 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: instagram.com/shaughnaphillips
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