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Вчителька з величезними грудьми кинула роботу і прославилася (фото)

Сьогодні, 14:02

51-річна жінка перенесла безліч пластичних операцій

Колишня вчителька музики Аллегра Коул з США звільнилася з роботи і почала підробляти моделлю. 51-річна жінка перенесла безліч пластичних операцій, аби здійснити повну зовнішню трансформацію.

Нещодавно Аллегра показала, як виглядала десять років тому, тим самим шокувавши своїх підписників. Жінка змінила розмір бюста, зробила підтяжку живота, бразильську підтяжку сідниць, збільшила губи. Крім того, вона регулярно робить уколи ботокса.

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Фото: Instagram | Allegra Cole World

Зараз на Instagram моделі підписались 1,4 млн осіб.

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Багато користувачів пишуть у коментарях, що моделі "пора зав'язувати з пластикою".

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Однак сама Коул зізналася, що ні про що не шкодує, адже пишні форми допомогли їй стати справжньою світською левицею.

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей в Європі знялася в образі рятівниці Малібу. До того ж, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11 розміру.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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фото груди зовнішність аномалія
Джерела: Сьогодні , instagram.com/allegracoleworld
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