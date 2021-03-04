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Парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты" (фото)

Сегодня, 12:06

Он сделал себе ринопластику, коррекцию подбородка, а также изменил форму губ

Вьетнамец До Куен долгое время не мог найти приличную работу из-за своей внешности и решил обратиться к пластическому хирургу. После нескольких операций жизнь парня кардинально изменилась – теперь он наконец-то счастлив.

По словам До Куена, несколько лет назад, когда он искал работу, весь его мир перевернуло одно собеседование. Когда вьетнамец общался с менеджером по набору персонала, сотрудник буквально смеялся над ним и шутил по поводу неподходящей внешности кандидата.

Фото: TikTok | Quyen_do8

С тех пор прошло несколько лет, и парня сейчас просто не узнать. Он перенес девять пластических операций: ринопластику, коррекцию подбородка, изменение формы губ и т.д. Но самое главное – До Куен взяли на работу визажиста!

@quyen_do8

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В TikTok парень рассказал, что на внешнюю трансформацию у него ушло около 400 миллионов донгов (482 тыс. грн). Но вьетнамец уверен: эти деньги ничто по сравнению с тем, что они ему дали.

Фото: TikTok | Quyen_do8

"Всегда будьте сильными и ищите красоту, в которой вы будете уверены. Для меня стандарты красоты – это когда ты смотришь на себя в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность", – заявил До Куен.

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Фото: TikTok | Quyen_do8

Напомним, 16-летняя школьница из Китая по имени Чжоу Чуна за последние три года сделала больше сотни косметических процедур. Девушка несколько раз вкалывала себе филлеры, делала липосакцию, ринопластику, коррекцию ушного хряща, обзавелась "глазами Барби" и грудными имплантами. На все это ушло порядка четырех миллионов юаней (17,5 млн гривен).

Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@quyen_do8
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